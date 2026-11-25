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Helyszíni tudósítónk beszámolója szerint a tüntetésen egy fiatal arról beszélt, hogy a kormány elnyomja őket és azt hangsúlyozta: nem véletlenül választották az Nemzeti Közszolgálati Egyetemet. Hozzátette: minden módot meg fognak találni arra, hogy tudassák a kormánnyal, hogy nem fogják csendben tűrni, hogy nélkülük döntsenek róluk.

Egy másik egyetemista azt mondta, nem akarnak elmenni erről az egyetemről, mert azt a szakmai színvonal miatt választották. A diák azt is kiemelte: az intézmény kiemelkedő szakmai színvonalát a kormánynak is el kell ismernie.

A kormány nem kommunikál a diákokkal

– ezt sérelmezte egy egyetemista fiú, kiemelve: precedenst teremthet az, amit a kormányzat velük tesz. Arra is felhívta a figyelmet, hogy ugyan tegnap benyújtásra került az egyetemi hallgatókra vonatkozó törvényjavaslat, más módosításokkal együtt, de sem őket, sem a közvéleményt nem kérdezték meg.

Ez a hallgatók tőrbe csalása

– fogalmazott a diák.

Tüntetést tartanak az NKE tanárszakos hallgatói, mivel még mindig bizonytalan a sorsuk Fotó: Mediaworks

Ismét tüntetést tartanak az Oktatási minisztérium előtt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Nemeskürty István Tanárképző Karának hallgatói. A fiatal tanárszakosok azért vonulnak ismét utcára, mivel a Tisza-kormány továbbra is megszüntetné képzésüket. A hallgatók jövője továbbra is bizonytalan, miután tudtuk és megkérdezésük nélkül Lannert Judit meghozta a ezt a drasztikus döntést.

Emlékezetes, Lannert Judit oktatási miniszter nem sokkal kinevezése után jelentette be, hogy megszüntetik a tanárképzést az NKE-n. Akkor azt ígérte, hogy a már felvett diákok változatlan feltételekkel fejezhetik be a tanulmányaikat. Ehhez képest október 14-én arról kaptak tájékoztatást, hogy várhatóan a mostani tanév lesz az utolsó, amelyet még az egyetemen tölthetnek.

A hallgatók jelenleg azt sem tudják, melyik felsőoktatási intézményben és milyen feltételekkel folytathatják majd képzésüket.

Nem először tartanak tüntetést a képzésükért

A korábbi demonstráció egyik szervezője a Magyar Nemzetnek nyilatkozva hangsúlyozta: nem a döntés felülvizsgálatának kikényszerítése az egyetlen céljuk, hanem az, hogy az érintett hallgatókat végre partnerként kezeljék, és a minisztérium érdemi egyeztetést kezdjen velük. Kijelentette: szeretnék, ha a felsőoktatási államtitkár és a tárca vezetése személyesen is megismerné, milyen munka folyik a tanárképző karon, és milyen közösség működik az intézményben.