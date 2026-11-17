A kormány jövőre 89 milliárd forintot tervez turisztikai feladatokra a 2027-es költségvetési tervezet értelmében, továbbá új, igazságosabb támogatási rendszert vezetnek be, ahol nem a kapcsolatok, hanem a valódi eredmények számítanak – jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook-videójában. A tárcavezető sitetett leszögezni, hogy igazságosabban osztják el majd a turisztikai támogatásokat, hogy több vállalkozás juthasson fejlesztési forráshoz.

Idén a víz volt kevés, jövőre a költségvetési források is apadni fognak a turizmusban

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Magyarországon közel 100 ezer szállás és vendéglátóhely működik. A turizmusban több mint 400 ezer magyar család kenyérkeresetéről van szó.

– ismertette, majd hozzátette, a kormány célja, hogy a rendelkezésre álló források a lehető legtöbb szolgáltató beruházásait segítsék, a turizmusban több mint 400 ezer magyar család kenyérkeresetéről van szó.

A költségvetésben nem ígérnek több pénzt

Kapitány István azt is bejelentette, hogy 2027-től új turisztikai és országimázs stratégia lép életbe. A kereteket és az irányokat a szakmai szereplőkkel közösen határozzák meg, és a döntéshozatalba is széles kört vonnak be.

Ha a turisztikai vállalkozások fejlődnek, abból a településeink, a lakosság és egész Magyarország is profitál. Tisztességes verseny, kiszámítható jövő, igazságosság és fejlődés. Erről szól a jövő évi költségvetés tervezete

– szögezte le Kapitány István.

Orbán Viktorék költségvetése jóval több pénzt fordított a turizmusra

Kapitány mostani bejelentése egyértelművé teszi, hogy még az Orbán-kormány által elfogadott idei, majd tavasszal módosított 2026-os kültségvetés turisztikai előirányzatai jóval nagyobb számokat tartalmaznak. Magyarország 2026-os központi költségvetésében a „Turisztikai fejlesztési feladatok” előirányzatra eredetileg 107,0 milliárd forintot különítettek el. Ezt a keretet a tavaszi költségvetési korrekciók és a gazdaságfejlesztési programok (például a Demján Sándor Program) keretében később 122,0 milliárd forintra emelték fel – szedte pontról pontra a pozitív változásokat még márciusban az Economix.