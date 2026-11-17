A kormány jövőre 89 milliárd forintot tervez turisztikai feladatokra a 2027-es költségvetési tervezet értelmében, továbbá új, igazságosabb támogatási rendszert vezetnek be, ahol nem a kapcsolatok, hanem a valódi eredmények számítanak – jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook-videójában. A tárcavezető sitetett leszögezni, hogy igazságosabban osztják el majd a turisztikai támogatásokat, hogy több vállalkozás juthasson fejlesztési forráshoz.
Magyarországon közel 100 ezer szállás és vendéglátóhely működik. A turizmusban több mint 400 ezer magyar család kenyérkeresetéről van szó.
– ismertette, majd hozzátette, a kormány célja, hogy a rendelkezésre álló források a lehető legtöbb szolgáltató beruházásait segítsék, a turizmusban több mint 400 ezer magyar család kenyérkeresetéről van szó.
A költségvetésben nem ígérnek több pénzt
Kapitány István azt is bejelentette, hogy 2027-től új turisztikai és országimázs stratégia lép életbe. A kereteket és az irányokat a szakmai szereplőkkel közösen határozzák meg, és a döntéshozatalba is széles kört vonnak be.
Ha a turisztikai vállalkozások fejlődnek, abból a településeink, a lakosság és egész Magyarország is profitál. Tisztességes verseny, kiszámítható jövő, igazságosság és fejlődés. Erről szól a jövő évi költségvetés tervezete
– szögezte le Kapitány István.
Orbán Viktorék költségvetése jóval több pénzt fordított a turizmusra
Kapitány mostani bejelentése egyértelművé teszi, hogy még az Orbán-kormány által elfogadott idei, majd tavasszal módosított 2026-os kültségvetés turisztikai előirányzatai jóval nagyobb számokat tartalmaznak. Magyarország 2026-os központi költségvetésében a „Turisztikai fejlesztési feladatok” előirányzatra eredetileg 107,0 milliárd forintot különítettek el. Ezt a keretet a tavaszi költségvetési korrekciók és a gazdaságfejlesztési programok (például a Demján Sándor Program) keretében később 122,0 milliárd forintra emelték fel – szedte pontról pontra a pozitív változásokat még márciusban az Economix.
A Tisza-kormány költségvetési megszorításainak egyik áldozata lehet a turizmus
A turisztikai ágazatra jutó kisebb állami források mögött a gazdaságfejlesztési programok visszavágása is ott van. Amint arra az Origó is már emlékeztetett: Kármán András pénzügyminiszter a költségvetési tervek októberi részletezésekor egyrészt leszögezte: a kormány a költségvetési hiányt az idei 7,5 százalékról 4,9-re faragná le. Másrészt beszélt arról is, hogy ezt miképpen tenné meg.
Egyfelől tervbe vettek egy majdnem 1500 milliárd forintos kiadáscsökkentést.
Ebben amelyben olyan tételek szerepelnek, mint
- a minisztériumok és az állami vállalatok működési kiadásainak 10 százalékos csökkentése,
- a koncessziós szerződések felülvizsgálata,
- egyes gazdaságfejlesztési támogatások visszafogása.
Magyar Péter már nem ígér csodákat, de hisz még az uniós pénzekben
Adóemelések egész sora szerepel a Tisza parlamentnek benyújtott elképzelései között – derült ki a parlamenti vitából is. Ennek kapcsán, Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője az Országgyűlés keddi ülésén úgy nyilatkozott:
a tervezett adóátalakítások olyan mérvűek, hogy annak már gazdaságpolitikai jelentősége is lehet, hiszen a jövő évi költségvetés elfogadása esetén 26 esetben emelnek adót vagy vezetnek be új közterhet.
Ennek a politikus szerint az lehet a következménye, hogy a bérek nem nőnek az eddigi mértékben, a beruházási kedv csökkenése miatt pedig kevesebb lesz a munkahely.
A miniszterelnök érdemben nem cáfolta a Bóka János által elmondottakat. Ehelyett az előző kormányt bírálta. Magyar Péter szerint az elmúlt 16 év alatt Magyarország Európa legkorruptabb és legszegényebb országa lett, a Fidesz kormányzása alatt nem volt gazdasági növekedés, ugyanakkor magas volt az infláció és az államadósság szintje. Hozzátette: a jövő évi büdzsé "nem csodákat ígér, hanem fejlődést"; az uniós források korrupciómentes felhasználását, útfelújításokat, vasúti fejlesztéseket, vízügyi, lakásépítési, energetikai programot.