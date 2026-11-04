Aktabontás előtt – A Nemzet Művésze bevallotta ügynökmúltjtát

Korniss Péter Kossuth-díjas fotográfus, a Nemzet Művésze 2026 novemberében nyilvánosan elismerte, hogy 1957 és 1966 között „Pál” fedőnéven az állambiztonság hálózati személye (ügynöke) volt. A jövőre 90 éves fotóművész maga kereste meg a Válasz Online szerkesztőségét, hogy elmesélje történetét, mielőtt a kádári titkosrendőrség hálózati személyeit tartalmazó hatos kartonok (a Nyitottakták.hu oldalon) teljesen nyilvánossá válnának a nagyközönség számára.

Az MUK után következett a megtorlás és az ügynöki beszervezés

Korniss 19 éves egyetemista volt, amikor az 1956-os forradalom után, 1957 márciusában (a „Márciusban Újra Kezdjük” - MUK - miatti hatósági megtorlások idején) másodszor is letartóztatták. Miután kirúgták a jogi egyetemről, hosszú börtönbüntetéssel fenyegették meg. Elmondása szerint a kihallgatások során tapasztalt durva nyomás és a korabeli akasztásokról szóló hírek miatti rettegés hatására írta alá a beszervezési nyilatkozatot 1957. március 21-én „Pál” fedőnéven.

A művész elmondása szerint érdemi, jelentős információkat nem adott át a tartótisztjének. A tartótiszjável a találkozásokat egy„rossz krimihez” hasonlította: a jelentéseket újságokba (például a Népszabadságba) rejtve kellett átadnia presszókban.

Alkalmatlan volt ügynöknek

Korniss azt állítja, hogy 1963-ban az állambiztonság újabb megkeresését már nyíltan visszautasította. Ezt alátámasztják a hivatalos dokumentumok is , melyek szerint a III/III-as csoportfőnökség végül 1966-ban „alkalmatlanság” miatt zárta ki a hálózatból.

Korniss Péter az interjúban kiemelte: azért állt most a nyilvánosság elé, mert azt szerette volna, ha a tényeket és a miérteket ő maga mondhatja el a sajtónak, elkerülve a későbbi találgatásokat és sejtetéseket.

Hiányos ügynökakták

Ismert, szerda délelőtt elérhetővé válik az egykori állambiztonsági iratok adatbázisa. Az évtizedeken át titkosított dokumentumok bárki számára hozzáférhetővé válnak. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója ugyanakkor az iratok óvatos értelmezésére figyelmeztetett, mivel az ügynökakták nyilvánosságra hozatala nem jelenti azt, hogy minden névhez egyértelmű történet társul és az iratok jelentős része hiányos.