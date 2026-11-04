Ma megnyitják az ügynökaktákat – kövesse az Origón élőben!

– Próbáljuk pótolni a rendszerváltás mulasztását. A kommunista diktatúra összeomlása után a rendszerváltás idején sok közép-európai országban megtörtént az, ami Magyarországon nem: nem kerültek nyilvánosságra a dossziék. A kormányok, néha az ellenzékkel közösen akadályozták meg a beszervezett hálózati személyek aktáinak a nyilvánosságra hozatalát – jelentette ki szerda délelőtt Magyar Péter.

A miniszterelnök Nyitott Akták néven tart sajtótájékoztatót a rendszerváltás előtt keletkezett titkosszolgálati iratok nyilvánosságra hozataláról. Szondi Vanda kormányszóvivő vezetésével először a levéltár alagsorából jelentkezett be Magyar Péter miniszterelnök Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter, Görög Márta igazságügyi miniszter, Tarr Zoltán, valamint Cseh Gergő Bendegúz. A kormányfő hangsúlyozta:

a munkadossziékat az áldozatok védelme érdekében nem hozzák nyilvánosságra.

Cseh Gergő Bendegúz elmondta, hogy az adatbázisban elsőként a hatos kartonok válnak hozzáférhetővé, később pedig a beszervezési dossziékat is nyilvánosságra hozzák. Hozzátette: több mágnesszalag is a birtokukban van, amelyek tartalmából a hálózati adattárakat teszik majd elérhetővé.

A hatvanas évek elején a nagy koncepciós perek iratanyagát is megsemmisítették. A levéltár főigazgatója arra kérte azokat, akik ismerős névre bukkannak az adatbázisban, hogy elsőként kíváncsisággal és érdeklődéssel, ne pedig ítélkezve közelítsenek a dokumentumokhoz. Ennek kapcsán példaként megemlítette, hogy jellemzőek voltak annak idején a zsarolások: van olyan, akit azzal zsaroltak, hogy az édesanyjának a halálos betegségére csak külföldről tudnak gyógyszert szerezni. A bemutató után Magyar Péter és főigazgató a sajtó munkatársainak tartott sajtótájékoztatót.

A miniszterelnök felidézte, hetven éve ezen a napon verték le az 1956-os szabadságharcot, elindultak a kivégzések és felgyorsultak az állambiztonsági beszervezések is. Mint monda, harminchat év után teszi meg azt a Tisza, amelyet már a korábbi kormányoknak régen meg kellett volna tenni. Szerinte akkor kellett volna nyilvánossá tenni az aktákat, amikor még a legtöbb áldozat és elkövető élt, és még lehetett volna kérdezni.