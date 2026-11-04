Megrázó titkok az ügynökaktákban

Egy fedőnév, egy kartonlap, néhány gépelt jelentés. Sokszor ennyi maradt fenn egy-egy ember állambiztonsági múltjából. Más esetekben több kötetnyi dokumentáció őrzi, miként figyeltek meg egy papot, tanárt, írót, egyetemistát vagy éppen egy ellenzéki csoportot – hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzet az ügynökakták nyilvánosságra hozatala kapcsán. A lap emlékeztet: a jelentésekben személyes beszélgetések, családi konfliktusok, baráti találkozók részletei szerepelnek. Olyan információk, amelyekről az érintettek nem is sejtették, hogy egy titkos állami nyilvántartásban kötnek ki.

Magyar Péter is betekintett egy ügynökaktákba Forrás: YouTube

Az ügynökakták mögött hatalmas gépezetet működtetett a diktatúra

A kommunista állambiztonság nem magányos besúgók laza hálózata volt, hanem szigorú hierarchiában működő, hivatásos tisztek által irányított szervezet. Külön egységek végezték a hírszerzést, a kémelhárítást, a belső politikai ellenőrzést, a katonai elhárítást és a technikai megfigyelést. A közbeszédben mindebből leginkább a III/III-as csoportfőnökség neve maradt fenn, holott a rendszer ennél jóval nagyobb volt:

A III/III. a belső politikai elhárításért felelt. Az állampárt által ellenségesnek vagy veszélyesnek tekintett személyek, csoportok és kezdeményezések megfigyelése tartozott a feladatai közé. A cél nem pusztán az információgyűjtés volt: a szervezet a politikai vezetés által kijelölt veszélyek megelőzésében, az ellenzéki kapcsolatok feltérképezésében és egyes közösségek bomlasztásában is szerepet játszott.

A III/I. külföldi hírszerzést folytatott.

A III/II. a kémelhárítást végezte.

A III/IV. a katonai elhárításért felelet.

A III/V. pedig a megfigyeléshez szükséges operatív-technikai eszközöket biztosította.

A központi csoportfőnökségek alatt osztályok, alosztályok és más szervezeti egységek működtek. A területi állambiztonsági szervek a megyei és budapesti rendőri struktúrához kapcsolódva végezték munkájukat.

Az ügynökakták főszereplői: a tartótiszt és a hálózati személy

A diktatúra megfigyelőrendszerének történetét nem lehet pusztán az ügynökök névsorával azonosítani. Egy hálózati informátor és egy hivatásos, fizetést kapó, titkos állambiztonsági tiszt nem ugyanazt a szerepet töltötte be, még ha mindketten részt is vehettek a megfigyelőrendszer működtetésében.