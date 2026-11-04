Megrázó titkok az ügynökaktákban

Egy fedőnév, egy kartonlap, néhány gépelt jelentés. Sokszor ennyi maradt fenn egy-egy ember állambiztonsági múltjából. Más esetekben több kötetnyi dokumentáció őrzi, miként figyeltek meg egy papot, tanárt, írót, egyetemistát vagy éppen egy ellenzéki csoportot – hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzet az ügynökakták nyilvánosságra hozatala kapcsán. A lap emlékeztet: a jelentésekben személyes beszélgetések, családi konfliktusok, baráti találkozók részletei szerepelnek. Olyan információk, amelyekről az érintettek nem is sejtették, hogy egy titkos állami nyilvántartásban kötnek ki.
Az ügynökakták mögött hatalmas gépezetet működtetett a diktatúra
A kommunista állambiztonság nem magányos besúgók laza hálózata volt, hanem szigorú hierarchiában működő, hivatásos tisztek által irányított szervezet. Külön egységek végezték a hírszerzést, a kémelhárítást, a belső politikai ellenőrzést, a katonai elhárítást és a technikai megfigyelést. A közbeszédben mindebből leginkább a III/III-as csoportfőnökség neve maradt fenn, holott a rendszer ennél jóval nagyobb volt:
- A III/III. a belső politikai elhárításért felelt. Az állampárt által ellenségesnek vagy veszélyesnek tekintett személyek, csoportok és kezdeményezések megfigyelése tartozott a feladatai közé. A cél nem pusztán az információgyűjtés volt: a szervezet a politikai vezetés által kijelölt veszélyek megelőzésében, az ellenzéki kapcsolatok feltérképezésében és egyes közösségek bomlasztásában is szerepet játszott.
- A III/I. külföldi hírszerzést folytatott.
- A III/II. a kémelhárítást végezte.
- A III/IV. a katonai elhárításért felelet.
- A III/V. pedig a megfigyeléshez szükséges operatív-technikai eszközöket biztosította.
A központi csoportfőnökségek alatt osztályok, alosztályok és más szervezeti egységek működtek. A területi állambiztonsági szervek a megyei és budapesti rendőri struktúrához kapcsolódva végezték munkájukat.
Az ügynökakták főszereplői: a tartótiszt és a hálózati személy
A diktatúra megfigyelőrendszerének történetét nem lehet pusztán az ügynökök névsorával azonosítani. Egy hálózati informátor és egy hivatásos, fizetést kapó, titkos állambiztonsági tiszt nem ugyanazt a szerepet töltötte be, még ha mindketten részt is vehettek a megfigyelőrendszer működtetésében.
Az állambiztonsági munka alapvető szereplői:
- A hivatásos operatív tiszt az állami szervezet alkalmazottjaként, szolgálati rendben végezte feladatait. Az operatív tisztek között voltak olyanok, akik személyesen tartották a kapcsolatot a beszervezett informátorokkal. Őket nevezte a köznyelv tartótiszteknek. A tartótiszt találkozókat szervezett, feladatokat adott, átvette a jelentéseket, ellenőrizte az információkat, és értékelte a hálózati személy munkáját.
- A hivatásos állományban különleges szerepet töltöttek be a szigorúan titkos, úgynevezett SZT-tisztek. Ők a szolgálat alkalmazottai voltak, de valódi feladatukat civil munkahely vagy fedőbeosztás takarta.
- A hálózati személyek esetében több kategória létezett: megkülönböztették a titkos munkatársat, a titkos megbízottat és az ügynököt. A titkos munkatárs a rendszer meghatározása szerint kipróbált, megbízható, összetettebb feladatokra is alkalmas hálózati személy volt. A titkos megbízottat a szabályzat elvi meggyőződés alapján együttműködő személyként írta le. Az ügynöki kategóriába ezzel szemben olyan személyek kerültek, akiknek együttműködését kompromittáló adatokkal vagy anyagi érdekeltséggel érték el.
- Léteztek rezidensek is, akik meghatározott körben más hálózati személyek tevékenységét foghatták össze.
Az ügynököt kényszerrel is beszervezhették
A beszervezés sokféleképpen történhetett. Egyeseket politikai meggyőződésük, másokat karrierlehetőség vagy anyagi előny ösztönzött. Voltak, akiket fenyegetéssel, zsarolással vagy más nyomásgyakorlással próbáltak együttműködésre bírni.
A beszervezés után a hálózati személy rendszerint fedőnevet kapott. A kapcsolattartás titkos találkozókon történt, a jelentéseket pedig írásban vagy szóban adhatta át. A tiszt az információkat rögzítette, értékelte és továbbította. A folyamatot dossziék dokumentálták. A beszervezési, úgynevezett B-dosszié a hálózati személy bevonásával kapcsolatos anyagokat tartalmazta. Az M-dossziéban a hálózati munkával kapcsolatos jelentések és értékelések gyűlhettek össze. A nyilvántartás fontos eleme volt a köznyelvben hatos kartonként ismert adatlap is.
Négy érv az ügynökakták megnyitása mellett
Az iratok széles körű hozzáférhetősége mellett több, egymást erősítő érv hangzott el az elmúlt évtizedekben:
- A történelmi igazságtétel igénye. A diktatúra megfigyeltjeinek joguk lehet megtudni, ki gyűjtött róluk információkat, milyen adatokat rögzítettek, és hogyan használták fel ezeket.
- A demokratikus átláthatóság. A pártállami állambiztonság közpénzből működő állami szervezet volt, amely politikai célok szolgálatában is korlátozta az állampolgárok szabadságát. Működésének megismerése ezért nem pusztán magánérdek, hanem közügy.
- A politikai zsarolhatóság megszüntetése. Ha a dokumentumok csak szűk körben hozzáférhetők, az információval rendelkezők előnybe kerülhetnek azokkal szemben, akiknek múltjáról titkos iratok léteznek.
- A történeti kutatás szabadsága. A kutatók szerint a diktatúra intézményeinek, döntéseinek és társadalmi hatásainak megértéséhez elengedhetetlen az eredeti dokumentumok széles körű vizsgálata.
Az érem másik oldala
A magyar ügynökvitát egy különösen súlyos körülmény is nehezítette: az iratanyag nem maradt fenn teljes egészében. A Kenedi-bizottság feltárta, hogy a politikai rendőrség különböző korszakaiban, majd a rendszerváltás idején és az azt követő években is jelentős dokumentummegsemmisítések történtek. Ennek következménye, hogy egyes személyekről részletes iratok állnak rendelkezésre, mások esetében pedig csak töredékek maradtak. A fennmaradás esetlegessége torzíthatja a történeti képet.
Ügynökügyek
Az ügynökkérdés 2002-ben vált ismét súlyos politikai üggyé, hiszen nem sokkal a kormányváltás után nyilvánosságra került Medgyessy Péter szocialista miniszterelnök korábbi, D–209-es fedőszámú szigorúan titkos tiszti múltja. Az ügy nem egyszerű ügynöktörténet volt.
Medgyessy Péter a hivatásos állambiztonsági állományhoz tartozó SZT-tisztként szerepelt a dokumentumokban, ami lényegesen eltér a beszervezett hálózati személy státuszától.
Csurka István drámaíró, majd a MIÉP elnökének neve az állambiztonsági múlt feltárásakor került előtérbe. A történet az 1956-os forradalom utáni fogva tartásához és az ezt követő beszervezési körülményekhez kapcsolódott. A néhai író beszervezését erőszak alkalmazásával, fizikai bántalmazással és zsarolással érték el, miután az 1956-os forradalom idején a Színház- és Filmművészeti Főiskola nemzetőrségének parancsnoka volt, amiért a forradalom leverése után közbiztonsági őrizetbe vették.
A levéltári kutatások és a történész-szakmai konszenzus szerint Csurka István soha semmilyen érdemi, terhelő vagy kompromittáló jelentést nem adott sem írásban, sem szóban.
Az első Orbán-kormány PHARE-ügyekért felelős tárca nélküli miniszterének múltja a Medgyessy-ügyet követő parlamenti vizsgálat során került a figyelem középpontjába.
Boros Imrét a D–8-as fedőszámmal hozták kapcsolatba; a nyilvánosságban arról folyt vita, milyen szerepet töltött be a katonai elhárításban, és milyen bizonyító erejük van a fennmaradt dokumentumoknak. Boros vitatta az ügynöki minősítést.
Az ügy politikai konfliktust váltott ki az MDF-ben is, és hozzájárult a párt, illetve Boros kapcsolatának megromlásához.
Szalay Gábor, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium SZDSZ-es politikai államtitkára 2002 szeptemberében nyilvánosan elismerte, hogy 1978 és 1988 között megszakításokkal kapcsolatban állt a III/II-es kémelhárítással.
Elmondása szerint külföldi üzleti útjairól szóban tájékoztatta a szolgálatot, de beszervezési nyilatkozatot nem írt alá, írásos jelentéseket nem készített, és ellenzékiekről sem volt hajlandó jelenteni. Az ügyet az tette különösen kényessé, hogy ellenzéki politikusok egy korábban eltűnt állambiztonsági aktára hivatkoztak. Szalay később távozott államtitkári posztjáról.
Pokorni Zoltán 2002 nyarán lemondott a Fidesz elnöki és frakcióvezetői posztjáról, mert kiderült, hogy apja együttműködött a kommunista állambiztonsági szolgálattal.
Tar Sándor, a magyar próza jelentős alakja 1999-ben, az Élet és Irodalomban ismerte el állambiztonsági együttműködését. A történet különösen megrázta az értelmiségi közvéleményt, mert
Tar Sándor a demokratikus ellenzék köreiben mozgott, és ismerőseiről, köztük Kenedi Jánosról is jelentett. Tar arról beszélt, hogy fenyegetéssel és zsarolással kényszerítették együttműködésre.
Kenedi később nyilvánosan megbocsátott neki.
A Ferencváros és a magyar labdarúgás ismert szereplőjének állambiztonsági kapcsolata a sportvilágban váltott ki vitát.
Novák Dezső olimpiai bajnok focista és edző a Kádár-rendszerben „Nemere” fedőnéven volt az állambiztonság (a belügyi titkosszolgálat) hálózati ügynöke.
A néhai labdarúgó 2004-ben a Nemzeti Sportnak adott interjújában bevallotta, hogy korábban besúgóként rendszeresen jelentett FTC-beli csapattársairól a kommunista hatóságoknak.
Vikidál Gyula személyesen ismerte el Nagy Ferónak, hogy a pártállam idején jelentéseket adott többek között róla is az állambiztonsági szolgálatnak. A rockénekes Dalos fedőnéven dolgozott a kommunista titkosszolgálatnak.
Nagy Feró szerint az énekes kényszerből adott információkat, amiből neki nem származott hátránya, ugyanakkor az is kiderült, hogy más zenekarokat negatív színben tüntetett fel.
Hatvanezer név lett nyilvános az ügynökaktákban
Amint arról az Origó is beszámolt: elindult a nyitottaktak.hu, ahol bárki utánanézhet, hogy szerepel-e ismerős név az állambiztonság egykori nyilvántartásaiban. Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával mintegy 60 ezer ember adatai válnak hozzáférhetővé, a kormány pedig a beszervezési dossziék közzétételét is tervezi.