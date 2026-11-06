Gyalázzák és megbélyegzik – így zaklatja egy egész kisváros az idős férfit az ügynökbotrány miatt

– Engem nem lehet elhallgattatni, ahogy nem lehet elhallgattatni az igazságot, a Tisza ügynökbotránya kapcsán sem – jelentette ki péntek esti Facebook-videójában Pócs János. A Fidesz parlamenti képviselője elmondta, Youtube-csatornájának vendége egy olyan idős férfi, aki az ügynökakták nyilvánosságra hozása miatt megaláztak a településen, ahol él.
Mihályi István a politikusnak elmondta, ő soha nem szavazott a Fideszre, de azt nem gondolta, „hogy a Tisza olyan mély szintre süllyed, hogy egy kisvárosban az ember nem mer kimenni az utcára, mert megszólják, csúnyán néznek rá, telefonon zaklatják, és ma ő ott tart, hogy nem tudja, hogyan nézzen az unokái szemébe”.
Engem nagyon megviselt ez az eset. Nagyon megviselt, hogy rám is telefonálgatnak, hogy »fent vagy az ügynöklistán«
– mondta.
Szerinte a Tisza-kormány most „túlment mindenen”, mert ezzel a lépéssel most nem összehozták az embereket, hanem még jobban eltávolították egymástól.
Unokáim vannak, most vesztettem el a feleségem. És ennek ellenére nekem most magyarázkodnom kell, hogy én nem vagyok egy besúgó, se semmi
– mondta elcsukló hangon Mihályi István. A teljes interjút este 7 órától nézhetik meg Pócs János Youtube-csatornáján.
Nyilvánosságra hozták az ügynökaktákat, botrány lett a vége
Magyar Péter miniszterelnök az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének 70. évfordulóján, november 4-én tartott sajtótájékoztatót az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában a döntésről, amely közben élesedett is a nyitottaktak.hu weboldal. Mintegy 60 ezer ember adatai váltak hozzáférhetővé, bárki utánanézhet, hogy szerepel-e ismerős név az állambiztonság egykori nyilvántartásaiban.
Cseh Gergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának (ÁBTL) főigazgatója hangsúlyozta: hogy ügynökakták nyilvánosságra hozatala nem jelenti azt, hogy minden névhez egyértelmű történet társul: a levéltár főigazgatója még az akták nyilvánosságra kerülése előtt figyelmeztetett: az iratok jelentős része hiányos, és óvatosan kell értelmezni őket. Ennek ellenére az elmúlt 2 napban egyértelművé vált: sokan nem megfelelőképpen értelmezik az ott található adatokat, amellyel sok érintett megalázó helyzetbe került családja, illetve lakóközössége körében, ráadásul többen tévesen kerültek fel az aktakereső oldalra.
A közösségi oldalakon és a sajtóban tucatjával lehetett olvasni az arról szóló híreket, milyen közismert személyek neve bukkant fel az adatbázisban. Kiderült, hogy Lezsák Sándor, rendszerváltó fideszes politikus is rajta van a listán, amelyet a politikus kifogásolt, aláhúzva: ő nem megfigyelő, hanem megfigyelt személy volt. Az ÁBTL csütörtök reggel közösségi oldalán azt írta, a weboldal adatbázisában Lezsák Sándor neve informatikai hiba következtében jelent meg, és elnézést kértek a politikustól, vizsgálják a problémát. Ha ez nem volna elég, Cseh Gergő Bendegúz főigazgató péntek reggel a Kossuth rádióban már azt nyilatkozta, 164 esetben fordult elő, hogy megfigyelt személyek tévesen a hálózati személyek között jelentek meg a nyilvános adatbázisban. A Fidesz Magyar Péter és több kormánytag távozását is követeli.