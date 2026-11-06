Gyalázzák és megbélyegzik – így zaklatja egy egész kisváros az idős férfit az ügynökbotrány miatt

– Engem nem lehet elhallgattatni, ahogy nem lehet elhallgattatni az igazságot, a Tisza ügynökbotránya kapcsán sem – jelentette ki péntek esti Facebook-videójában Pócs János. A Fidesz parlamenti képviselője elmondta, Youtube-csatornájának vendége egy olyan idős férfi, aki az ügynökakták nyilvánosságra hozása miatt megaláztak a településen, ahol él.

Mihályi István a politikusnak elmondta, ő soha nem szavazott a Fideszre, de azt nem gondolta, „hogy a Tisza olyan mély szintre süllyed, hogy egy kisvárosban az ember nem mer kimenni az utcára, mert megszólják, csúnyán néznek rá, telefonon zaklatják, és ma ő ott tart, hogy nem tudja, hogyan nézzen az unokái szemébe”.

Engem nagyon megviselt ez az eset. Nagyon megviselt, hogy rám is telefonálgatnak, hogy »fent vagy az ügynöklistán«

– mondta.

Szerinte a Tisza-kormány most „túlment mindenen”, mert ezzel a lépéssel most nem összehozták az embereket, hanem még jobban eltávolították egymástól.

Unokáim vannak, most vesztettem el a feleségem. És ennek ellenére nekem most magyarázkodnom kell, hogy én nem vagyok egy besúgó, se semmi

– mondta elcsukló hangon Mihályi István. A teljes interjút este 7 órától nézhetik meg Pócs János Youtube-csatornáján.

Nyilvánosságra hozták az ügynökaktákat, botrány lett a vége

Magyar Péter miniszterelnök az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének 70. évfordulóján, november 4-én tartott sajtótájékoztatót az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában a döntésről, amely közben élesedett is a nyitottaktak.hu weboldal. Mintegy 60 ezer ember adatai váltak hozzáférhetővé, bárki utánanézhet, hogy szerepel-e ismerős név az állambiztonság egykori nyilvántartásaiban.

Cseh Gergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának (ÁBTL) főigazgatója hangsúlyozta: hogy ügynökakták nyilvánosságra hozatala nem jelenti azt, hogy minden névhez egyértelmű történet társul: a levéltár főigazgatója még az akták nyilvánosságra kerülése előtt figyelmeztetett: az iratok jelentős része hiányos, és óvatosan kell értelmezni őket. Ennek ellenére az elmúlt 2 napban egyértelművé vált: sokan nem megfelelőképpen értelmezik az ott található adatokat, amellyel sok érintett megalázó helyzetbe került családja, illetve lakóközössége körében, ráadásul többen tévesen kerültek fel az aktakereső oldalra.