Vizsgálatot indít az adatvédelmi hatóság az ügynökakták miatt

Az ügynökakták nyilvánosságra hozatala után a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárást indít az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának adatkezelése miatt – jelentette be Péterfalvi Attila, a hatóság elnöke a Patriótának adott interjúban.

Ügynökakták: vizsgálatot indít az adatvédelmi hatóság a tévesen megbélyegzett emberek ügyében Fotó: Mediaworks

Péterfalvi szerint különösen súlyos, hogy olyan emberek neve is ügynökként került a nyilvánosság elé, akiket a kommunista rendszer idején megfigyeltek, és akikről a besúgók jelentéseket készítettek. A hatóság elnöke úgy fogalmazott: 36 évvel a rendszerváltás után ezeket az embereket ismét megbélyegezték, ezért legalább bocsánatot kell kérni tőlük.

A NAIH elnöke szerint azt is végig kell gondolni, hogy az érintettek miként élik meg a történteket, és hogyan lehetne jóvátenni az okozott sérelmeket. Az adatkezelővel szemben a bocsánatkérésen túl más kötelezettség is felmerülhet. Az érintettek adatvédelmi szempontból sértettnek tekinthetők, és eldönthetik, hogy bírósághoz fordulnak-e kártérítésért vagy sérelemdíjért.

Péterfalvi hangsúlyozta: a hatóság azt vizsgálhatja meg, mi történt, és hogyan következhetett be a hiba. A NAIH megállapításai elégtételt jelenthetnek az érintetteknek, de kártalanításról és sérelemdíjról már kizárólag a bíróság dönthet.

Panasz és közérdekű bejelentés is érkezett

Péterfalvi elmondta, hogy a hatósághoz egyedi panaszbeadvány és közérdekű bejelentés is érkezett az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának adatkezelésével kapcsolatban. A NAIH ezért megindítja és le is folytatja a vizsgálatot.

Arra a kérdésre, hogy milyen feltételek alapján lehet valakit megalapozottan ügynöknek nevezni, a hatóság elnöke azt válaszolta: ennek megállapítása a levéltár feladata. Az intézménynek kell elkülönítenie a hálózati, vagyis együttműködő személyeket azoktól, akiket csupán megfigyeltek.

A levéltár korábbi tájékoztatása szerint a nyilvánosságra hozott adatok feldolgozásakor szoftveres hiba történhetett. A probléma a H-jelű adattárolón szereplő információk kódolása vagy annak feldolgozása során merülhetett fel. Péterfalvi szerint a technikai folyamatokat is részletesen elemezni kell ahhoz, hogy a hatóság megalapozott megállapításokat tehessen.

Az ügy egyik legismertebb érintettje Lezsák Sándor, a Magyar Demokrata Fórum egyik alapítója, az Országgyűlés korábbi alelnöke. Neve azért jelent meg a nyilvántartásban, mert szerepelt egy mágnesszalagon, amelyen a születési helye és édesanyja neve is olvasható volt. Lezsák közölte, hogy nem ügynök volt, hanem őt figyelték meg. A levéltár később elismerte, hogy informatikai hiba miatt jelenhetett meg a neve hálózati személyként.