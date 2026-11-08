Nincs kibúvó: a levéltár felel az ügynökakták körüli hibákért

Nyilvánosságra hozták az ügynökaktákat, mintegy 60 ezer ember adatai váltak hozzáférhetővé, bárki utánanézhet, hogy szerepel-e ismerős név az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának (ÁBTL) nyilvántartásaiban.

Nyilvánosságra hozták az ügynökaktákat, mintegy 60 ezer ember adatai váltak hozzáférhetővé (Fotó: Mediaworks)

Még egy nap sem telt el, miután élesedett a nyitottaktak.hu weboldal, hamar egyértelművé vált , sokan nem megfelelőképpen értelmezik az ott található adatokat. Sok érintett megalázó helyzetbe került családja, illetve lakóközössége körében, ráadásul többen tévesen kerültek fel az aktakereső oldalra.

Sokan tévesen kerültek fel az adatbázisba

A közösségi oldalakon és a sajtóban tucatjával lehetett olvasni az arról szóló híreket is, milyen közismert személyek neve bukkant fel az adatbázisban. Kiderült, hogy Lezsák Sándor, rendszerváltó fideszes politikus is rajta van a listán, amelyet a politikus kifogásolt, aláhúzva: ő nem megfigyelő, hanem megfigyelt személy volt. Az ÁBTL csütörtök reggel közösségi oldalán azt írta, a weboldal adatbázisában a politikus neve informatikai hiba következtében jelent meg, és elnézést kértek tőle, és hangsúlyozták: vizsgálják a problémát.

Már csak ez az egy eset is nagy port kavart, de mindezen felül Cseh Gergő Bendegúz főigazgató péntek reggel a Kossuth rádióban már azt nyilatkozta, 164 esetben fordult elő, hogy megfigyelt személyek tévesen a hálózati személyek között jelentek meg a nyilvános adatbázisban. A Fidesz Magyar Péter és több kormánytag távozását is követeli.

Joggal merül fel a kérdés: milyen jogi következményei lehetnek a téves adatközlésnek, ki viseli a felelősséget, és milyen jogi lehetőségeik vannak az érintetteknek?

A témában megkerestük ifj. Lomnici Zoltán jogászt, aki rámutatott: a téves adatközlés alkalmas volt az érintettek személyiségi jogainak, különösen a jó hírnévhez fűződő joguknak a megsértésére. A Polgári Törvénykönyv szerint a jó hírnév megsértését jelenti különösen, ha valaki más személyre vonatkozó, e személyt sértő valótlan tényt állít vagy híresztel, vagy valós tényt hamis színben tüntet fel. Tehát amennyiben valakit „ügynökként” mutatnak be a nagy nyilvánosság előtt, az az olvasó számára az együttműködés látszatát kelti, holott az érintett a diktatúra áldozatának minősült. Ez közfelfogás szerint sértő tényállítást valósít meg, a megbélyegzés alkalmas a társadalmi megítélés hátrányos befolyásolására – húzta alá.