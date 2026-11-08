Nincs kibúvó: a levéltár felel az ügynökakták körüli hibákért

Nyilvánosságra hozták az ügynökaktákat, mintegy 60 ezer ember adatai váltak hozzáférhetővé, bárki utánanézhet, hogy szerepel-e ismerős név az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának (ÁBTL) nyilvántartásaiban.
Még egy nap sem telt el, miután élesedett a nyitottaktak.hu weboldal, hamar egyértelművé vált , sokan nem megfelelőképpen értelmezik az ott található adatokat. Sok érintett megalázó helyzetbe került családja, illetve lakóközössége körében, ráadásul többen tévesen kerültek fel az aktakereső oldalra.
Sokan tévesen kerültek fel az adatbázisba
A közösségi oldalakon és a sajtóban tucatjával lehetett olvasni az arról szóló híreket is, milyen közismert személyek neve bukkant fel az adatbázisban. Kiderült, hogy Lezsák Sándor, rendszerváltó fideszes politikus is rajta van a listán, amelyet a politikus kifogásolt, aláhúzva: ő nem megfigyelő, hanem megfigyelt személy volt. Az ÁBTL csütörtök reggel közösségi oldalán azt írta, a weboldal adatbázisában a politikus neve informatikai hiba következtében jelent meg, és elnézést kértek tőle, és hangsúlyozták: vizsgálják a problémát.
Már csak ez az egy eset is nagy port kavart, de mindezen felül Cseh Gergő Bendegúz főigazgató péntek reggel a Kossuth rádióban már azt nyilatkozta, 164 esetben fordult elő, hogy megfigyelt személyek tévesen a hálózati személyek között jelentek meg a nyilvános adatbázisban. A Fidesz Magyar Péter és több kormánytag távozását is követeli.
Joggal merül fel a kérdés: milyen jogi következményei lehetnek a téves adatközlésnek, ki viseli a felelősséget, és milyen jogi lehetőségeik vannak az érintetteknek?
A témában megkerestük ifj. Lomnici Zoltán jogászt, aki rámutatott: a téves adatközlés alkalmas volt az érintettek személyiségi jogainak, különösen a jó hírnévhez fűződő joguknak a megsértésére. A Polgári Törvénykönyv szerint a jó hírnév megsértését jelenti különösen, ha valaki más személyre vonatkozó, e személyt sértő valótlan tényt állít vagy híresztel, vagy valós tényt hamis színben tüntet fel. Tehát amennyiben valakit „ügynökként” mutatnak be a nagy nyilvánosság előtt, az az olvasó számára az együttműködés látszatát kelti, holott az érintett a diktatúra áldozatának minősült. Ez közfelfogás szerint sértő tényállítást valósít meg, a megbélyegzés alkalmas a társadalmi megítélés hátrányos befolyásolására – húzta alá.
Sérült a jó hírnévhez való jog
Kifejtette: a bírói gyakorlat szerint a jó hírnév sérelmét jelentheti, ha valakiről valótlan, a közfelfogás szerint sértő tényt állítanak vagy terjesztenek. Az Alaptörvény is védi a jó hírnévhez való jogot, amelyet az Alkotmánybíróság az emberi méltósághoz kapcsolódó alapjogként értelmez. Ifj. Lomnici Zoltán szerint
a nyilvánosság különösen súlyossá teheti a jogsértést, hiszen a nyitottaktak.hu milliós nagyságrendű közönséghez juthatott el.
Az eset emellett a személyes adatok védelméhez fűződő jog sérelmét is felvetheti. Ha pedig elhunyt személyt érint a téves besorolás, a hozzátartozók kegyeleti joga is sérülhet.
Elsősorban a levéltáré a felelősség
A jogász szerint a felelősség az ügyben elsősorban az adatkezelőt, vagyis ÁBTL-t terheli, hiszen az végezte az adatfeldolgozást és a nyilvánosságra hozatalt – a hibát is elismerte, és a vezetőség részéről intézményi felelősségvállalás is történt. Hangsúlyozta ugyanakkor, az intézmény alkalmazottai és vezetői személyes büntető- vagy kártérítési felelőssége csak szándékos vagy kirívóan gondatlan magatartás esetén merülhetne fel.
A gyors korrekció és a nyilvános bocsánatkérés enyhítő körülmény, de a jogsértést és az ablakon túli jogalapot nem szünteti meg
– hangsúlyozta.
A levéltár vezetőit beidézte a Nemzetbiztonsági Bizottság
Hétfő reggel 8 órakor összeül a Nemzetbiztonsági Bizottság, amelynek egyetlen napirendi pontja van: a november 4-én nyilvánosságra hozott ügynökakták körül felmerült problémák tisztázása. A rendkívüli ülést még múlt hét pénteken jelentette be Apáti István, a bizottság elnöke. A Mi Hazánk politikusa leszögezte, az ÁBTL vezetőinek is meg kell jelenniük.
Adatvédelmi jogsértés is történhetett
Ifj. Lomnici Zoltán szerint ráadásul az ügyben adatvédelmi jogsértés is felmerülhet. A GDPR, vagyis az általános adatvédelmi rendelet 5. cikke előírja, hogy a személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Az adatkezelőnek minden észszerű intézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy a pontatlan adatokat helyesbítsék vagy töröljék.
A jogász szerint az ÁBTL az adatbázis átalakítása során pontatlan adatokat tett közzé, miközben a nyilvánosságra hozatal előtti megfelelő ellenőrzés is elmaradt. Ez a GDPR adatpontosságra és elszámoltathatóságra vonatkozó előírásainak, valamint az információs önrendelkezési jogról szóló törvény rendelkezéseinek sérelmét is jelentheti. A jogosulatlan adatközlés ráadásul adatvédelmi incidensnek is minősülhet.
Mit tehetnek az érintettek?
Az Origo kérdésére ifj. Lomnici Zoltán arról is beszélt, milyen jogi lépéseket tehetnek azok, akiket tévesen tüntettek fel az adatbázisban. A jogász szerint az érintettek személyiségi jogi pert indíthatnak az ÁBTL ellen. Ennek során kérhetik
- a jogsértés bírósági megállapítását,
- a jogsértő állapot megszüntetését,
- a további jogsértéstől való eltiltást,
- valamint megfelelő elégtételt és sérelemdíjat is az őket ért nem vagyoni sérelem miatt.
A sérelemdíj megítéléséhez elegendő magának a személyiségi jogsértésnek a bizonyítása, az érintetteknek nem kell külön igazolniuk, hogy milyen további hátrány érte őket.
Fontos azonban, hogy a kártérítés nem automatikus: a bíróság minden esetben mérlegeli a körülményeket, így például a jogsértés súlyát, a nyilvánosság mértékét és az érintettre gyakorolt hatását.
A jogász szerint a jelen ügyben a nagy nyilvánosság, az „ügynök” megjelölés súlya és a felelősség kérdése is a sérelemdíj megítélése mellett szólhat. Elhunyt személyek esetében a hozzátartozók kegyeleti joguk megsértése miatt léphetnek fel, és szintén kérhetnek elégtételt, illetve sérelemdíjat. – Az érintettek emellett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is fordulhatnak panasszal, a hatóság megállapításai pedig a későbbi polgári perben is bizonyítékként szolgálhatnak – mutatott rá Ifj. Lomnici Zoltán.