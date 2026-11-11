Magyar Péterék a levéltárosokra akarják hárítani a felelősséget az ügynökakta-botrányért – reagált a Fidesz

Szégyenteljes menekülésnek nevezte a Fidesz Magyar Péter és miniszterei magatartását a tiszás ügynökbotrány kapcsán. Havasi Bertalan szerdai közleményében felidézte: a Tisza-kormány tagjai eleinte büszkén pózoltak a levéltárban a nyilvánosságra hozott ügynökaktákkal, a súlyos hibák napvilágra kerülése után azonban már senki nem akarja vállalni a felelősséget.

Magyar Péterék itt még büszkén mutatták be az ügynökaktákat (Fotó: Facebook/Magyarország Kormánya)

Magyar Péterék a levéltárosokra mutogatnak az ügynökakták körüli botrány után

A közlemény szerint a kormány elhibázott politikai akciója fájdalmas történelmi és családi sebeket tépett fel, miután a kommunista diktatúra áldozatainak neve is bekerült az egykori állambiztonsági hálózat tagjait felsoroló adatbázisba. Ahogyan az Origo korábban beszámolt róla, a nyitottaktak.hu november 4-i elindulása után kiderült, hogy 164 megfigyelt személyt tévesen a hálózati személyek közé soroltak. Köztük volt Lezsák Sándor, az MDF egyik alapítója is, akitől később Magyar Péter és a levéltár vezetése is bocsánatot kért.

A Fidesz szerint a történtek különösen felháborítóak annak fényében, hogy a levéltári szakemberek már előre figyelmeztettek a megfelelő előkészítés hiányára és az erőltetett tempó veszélyeire.

A Nemzetbiztonsági Bizottság hétfői meghallgatásán Cseh Gergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója hangsúlyozta, hogy az intézmény jogalkalmazó, nem jogalkotó: a törvényben előírt dokumentumokat kellett közzétennie. A kormányzati felelősség kérdése ezzel azonban továbbra sem rendeződött.

Tarr Zoltán sem vállal felelősséget

A Fidesz külön kifogásolta, hogy Magyar Péter után Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter is elhárította a személyes felelősséget. Mint az Origo megírta,

Tarr Zoltán egy Bécsben adott nyilatkozatában kijelentette, hogy személyesen semmilyen felelősséget nem érez a történtek miatt. A miniszter azzal érvelt, hogy az adatbázist a kormánytól független levéltár állította össze.

A Fidesz közleménye Ruff Bálint és Tanács Zoltán hallgatását is bírálta. A párt szerint a Tisza-kormány a látványos politikai akciókhoz ért, az érdemi munkára és a felelősségvállalásra azonban már képtelen.