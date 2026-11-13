Ferences szerzetes tisztázott fontos dolgokat az ügynökakták kapcsán

Az ügynökakták körül kialakult botrány erkölcsi vonatkozásairól fogalmazott meg gondolatokat Kercza Csaba Asztrik, a zalaegerszegi Jézus Szíve ferences templom és rendház lelkipásztora – számolt be róla a ZAOL. A szerzetes arra hívta fel a figyelmet, hogy az állambiztonsági nyilvántartásokban szereplő személyek megítélése jóval összetettebb annál, mint amit egy-egy nyilvánosságra került név vagy dokumentum sugallhat. Álláspontja szerint a keresztény erkölcs nemcsak az elkövetett tetteket, hanem azok körülményeit és az egyén szándékait is vizsgálja.

Az ügynökakták körül kialakult botrány erkölcsi vonatkozásaira mutatott rá Kercza Csaba Asztrik ferences szerzetes (Fotó: Szombathelyi ferencesek)

Nem minden ügynök volt egyformán bűnös

Asztrik atya szerint az ügynökkérdés megértéséhez mindenekelőtt tisztázni kell, hogy az állambiztonsági szervekkel együttműködő személyek között jelentős különbségek voltak.

A történeti kutatások alapján ugyanis többféle helyzet különíthető el:

Tudatos informátorok : akik hosszú időn keresztül, saját elhatározásukból működtek együtt az állambiztonsággal.

Kényszer hatására beszervezettek : akiket zsarolással, fenyegetéssel vagy más embertelen eszközökkel vettek rá az együttműködésre.

Félrevezető információkat szolgáltatók : akik lényegtelen vagy szándékosan pontatlan jelentéseket adtak.

Másokat veszélyeztető ügynökök : akiknek jelentései emberek szabadságát, megélhetését vagy életpályáját sodorták veszélybe.

Az együttműködést megszakítók: akik idővel ellenálltak, vagy megtagadták a további jelentéstételt.

A ferences szerzetes hangsúlyozta, hogy ezek az eltérések az erkölcsi felelősség megállapításakor sem hagyhatók figyelmen kívül.

Ezért a puszta tény, hogy valaki szerepel egy dossziéban, még nem tárja fel az erkölcsi felelősségét”

– mutatott rá.

Asztrik atya szerint az ügynöki tevékenység akkor válik különösen súlyos erkölcsi kérdéssé, ha valaki tudatosan visszaél mások bizalmával, személyes előnyökért működik együtt az elnyomó rendszerrel, vagy jelentéseivel hozzájárul embertársai meghurcolásához.