Ferences szerzetes tisztázott fontos dolgokat az ügynökakták kapcsán

Az ügynökakták körül kialakult botrány erkölcsi vonatkozásairól fogalmazott meg gondolatokat Kercza Csaba Asztrik, a zalaegerszegi Jézus Szíve ferences templom és rendház lelkipásztora – számolt be róla a ZAOL. A szerzetes arra hívta fel a figyelmet, hogy az állambiztonsági nyilvántartásokban szereplő személyek megítélése jóval összetettebb annál, mint amit egy-egy nyilvánosságra került név vagy dokumentum sugallhat. Álláspontja szerint a keresztény erkölcs nemcsak az elkövetett tetteket, hanem azok körülményeit és az egyén szándékait is vizsgálja.
Nem minden ügynök volt egyformán bűnös
Asztrik atya szerint az ügynökkérdés megértéséhez mindenekelőtt tisztázni kell, hogy az állambiztonsági szervekkel együttműködő személyek között jelentős különbségek voltak.
A történeti kutatások alapján ugyanis többféle helyzet különíthető el:
- Tudatos informátorok: akik hosszú időn keresztül, saját elhatározásukból működtek együtt az állambiztonsággal.
- Kényszer hatására beszervezettek: akiket zsarolással, fenyegetéssel vagy más embertelen eszközökkel vettek rá az együttműködésre.
- Félrevezető információkat szolgáltatók: akik lényegtelen vagy szándékosan pontatlan jelentéseket adtak.
- Másokat veszélyeztető ügynökök: akiknek jelentései emberek szabadságát, megélhetését vagy életpályáját sodorták veszélybe.
- Az együttműködést megszakítók: akik idővel ellenálltak, vagy megtagadták a további jelentéstételt.
A ferences szerzetes hangsúlyozta, hogy ezek az eltérések az erkölcsi felelősség megállapításakor sem hagyhatók figyelmen kívül.
Ezért a puszta tény, hogy valaki szerepel egy dossziéban, még nem tárja fel az erkölcsi felelősségét”
– mutatott rá.
Asztrik atya szerint az ügynöki tevékenység akkor válik különösen súlyos erkölcsi kérdéssé, ha valaki tudatosan visszaél mások bizalmával, személyes előnyökért működik együtt az elnyomó rendszerrel, vagy jelentéseivel hozzájárul embertársai meghurcolásához.
Az ügynökakták nem feltétlenül tartalmazzák a teljes igazságot
A lelkipásztor arra is figyelmeztetett, hogy az állambiztonsági dokumentumok önmagukban nem mindig alkalmasak egy ember múltjának és felelősségének teljes feltárására.
Előfordulhatott például, hogy a jelentéseket nem az érintettek fogalmazták meg szó szerint, hanem a tartótisztek szerkesztették azokat. A nyilvántartások ráadásul hiányosak vagy pontatlanok is lehetnek, miközben egyetlen dokumentumból sem feltétlenül derül ki, milyen fenyegetések, kényszerek vagy személyes körülmények álltak az együttműködés hátterében.
A szerzetes a keresztény tanításokra hivatkozva arra is rámutatott, hogy a bűn lényege ebben az esetben a felebaráti bizalom elárulása. Nem véletlenül merülhet fel sokakban Júdás alakja, ugyanakkor a Biblia ennél árnyaltabb megközelítést kínál.
Júdás és Péter egyaránt elbukott, de egészen másként viszonyultak saját tettükhöz. Ezért a lelkipásztor szerint az erkölcsi ítélet nem korlátozódhat kizárólag a bukás tényére.
Az igazság és az irgalom egyszerre követelnek árnyaltságot”
– hangsúlyozta.
Hozzátette, hogy a méltányosság nem az elkövetett bűnök mentegetését jelenti.
Éppen ellenkezőleg: egyszerre kell komolyan venni az elnyomó rendszer bűneit, az egyén személyes felelősségét, a kényszerítő körülményeket és az emberi gyengeséget.
„Nem a történelem az emberiség tanítómestere, hanem Jézus Krisztus”
Az igazság feltárja a tényeket, az irgalom pedig figyelembe veszi az ember törékenységét. Egyik nélkül sem születik helyes ítélet”
– vélte a szerzetes.
A lelkipásztor szerint az ügynökkérdésben ezért nem az a legfontosabb, hogy valakire rákerülhet-e az ügynök címke, hanem az, hogyan élt a rendelkezésére álló szabadsággal egy félelemre és bizalmatlanságra épülő rendszerben. Arra is figyelmeztetett, hogy az emberi ítélőképesség esendő, a tízparancsolat és a nyolc boldogság, Jézus Krisztus hegyi beszédének tanítása azonban a történelmi korszakokon túlmutató erkölcsi mércét kínál.
A személyek megítélésére pedig Isten képes és jogosult”
– hangsúlyozta. A ferences szerzetes végül egy határozott kijelentéssel foglalta össze gondolatait:
Nem a történelem az emberiség tanítómestere, hanem Jézus Krisztus.”
Szavai arra emlékeztetnek, hogy a múlt feltárása és az igazság keresése mellett az egyéni sorsok megértése sem maradhat el. Az ügynökakták ugyanis történelmi dokumentumok, de a bennük szereplő nevek mögött emberi életek, döntések és sokszor máig tisztázatlan körülmények húzódnak meg.