Csupán elterelés és hergelés az ügynökakták megnyitása – súlyos véleményeket fogalmaztak meg a kommentelők a kormány számára

Nyilvános a kommunista diktatúra ügynöklistája, ezzel mintegy 60 ezer ember adatai váltak hozzáférhetővé. A kormány az ügynökakták megtekintésére szolgáló weboldalán nem listákat lehet találni, hanem nevekre lehet rákeresni. A miniszterelnök azt hangsúlyozta, hogy nem szabad ítélkezni, ugyanis nagyon sok család fog nehéz információkkal szembesülni, gyakran már az elhunyt rokonokkal kapcsolatban, a kutatók ugyanis körülbelül 150 ezerre teszik a beszervezettek számát, amelyek közül most 60 ezer név lett nyilvános. Bár Magyar Péter és a Tisza-kormány igyekszik minél nagyobb szenzációként tálalni az aktákat, sokan ezt inkább csak figyelemelterelésnek és szemfényvesztésnek tartják.

Az ügynökakták bemutatását sokan figyelemelterelésnek érzik Fotó: Facebook/Magyarország Kormánya

Magyarország Kormányának a közösségi oldalán több bejegyzést is szentelt szerdán az ügynökakták megnyitásának. Magyar Péter és a kormány több tagja pedig reggel sajtótájékoztatót tartott ezzel kapcsolatban. Ezekből tehát látható, hogy a kormány kiemelt témaként kezeli az ügyet, ahogy azt is látni, hogy szeretnék minél intenzívebben behozni a témát a közbeszédbe. Utóbbi terv azért is különösen érdekes, hiszen a kormányfő arról beszélt, hogy nem szabad ítélkezni a listán szereplő nevek miatt, ugyanis nagyon sok család fog nehéz információkkal szembesülni. Ráadásul, az, hogy ez mekkora nyomot hagyhat a társadalomban azt az is jól mutatja, hogy Tarr Zoltán bejelentette: lelki segély szolgálatot fognak indítani az érintetteknek.

Tehát a Tisza-kormány úgy akarja minél látványosabbá tenni az aktákat, hogy közben azt is elismerik, hogy ez sok magyarnak fog traumát okozni és teret nyithat a gyűlölködésnek is.

Az ügynökakták megnyitásáról az embereknek is meg van a véleménye, sokan úgy látják, hogy ez az egész nem más mint terelés, porhintés, hogy rejtve maradjon az amit a Tisza tesz, vagy éppen az, amit nem tesz. Emellett voltak olyanok is, akik az egészet csak az emberek hergelésének az eszközeként látják az akták körüli felhajtást. Mások arra mutattak rá, hogy az akták eddig is nyitottak és kutathatók voltak.