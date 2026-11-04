Csupán elterelés és hergelés az ügynökakták megnyitása – súlyos véleményeket fogalmaztak meg a kommentelők a kormány számára

Nyilvános a kommunista diktatúra ügynöklistája, ezzel mintegy 60 ezer ember adatai váltak hozzáférhetővé. A kormány az ügynökakták megtekintésére szolgáló weboldalán nem listákat lehet találni, hanem nevekre lehet rákeresni. A miniszterelnök azt hangsúlyozta, hogy nem szabad ítélkezni, ugyanis nagyon sok család fog nehéz információkkal szembesülni, gyakran már az elhunyt rokonokkal kapcsolatban, a kutatók ugyanis körülbelül 150 ezerre teszik a beszervezettek számát, amelyek közül most 60 ezer név lett nyilvános. Bár Magyar Péter és a Tisza-kormány igyekszik minél nagyobb szenzációként tálalni az aktákat, sokan ezt inkább csak figyelemelterelésnek és szemfényvesztésnek tartják.
Magyarország Kormányának a közösségi oldalán több bejegyzést is szentelt szerdán az ügynökakták megnyitásának. Magyar Péter és a kormány több tagja pedig reggel sajtótájékoztatót tartott ezzel kapcsolatban. Ezekből tehát látható, hogy a kormány kiemelt témaként kezeli az ügyet, ahogy azt is látni, hogy szeretnék minél intenzívebben behozni a témát a közbeszédbe. Utóbbi terv azért is különösen érdekes, hiszen a kormányfő arról beszélt, hogy nem szabad ítélkezni a listán szereplő nevek miatt, ugyanis nagyon sok család fog nehéz információkkal szembesülni. Ráadásul, az, hogy ez mekkora nyomot hagyhat a társadalomban azt az is jól mutatja, hogy Tarr Zoltán bejelentette: lelki segély szolgálatot fognak indítani az érintetteknek.
Tehát a Tisza-kormány úgy akarja minél látványosabbá tenni az aktákat, hogy közben azt is elismerik, hogy ez sok magyarnak fog traumát okozni és teret nyithat a gyűlölködésnek is.
Az ügynökakták megnyitásáról az embereknek is meg van a véleménye, sokan úgy látják, hogy ez az egész nem más mint terelés, porhintés, hogy rejtve maradjon az amit a Tisza tesz, vagy éppen az, amit nem tesz. Emellett voltak olyanok is, akik az egészet csak az emberek hergelésének az eszközeként látják az akták körüli felhajtást. Mások arra mutattak rá, hogy az akták eddig is nyitottak és kutathatók voltak.
A kommentelők felháborodtak az ügynökakták megnyitásán
„Bohócok! Megnyitották a nyitott és kutatható aktákat, amiknek a nagy része rég nincs meg! Gratulálok!” – írta egy kommentelő Magyarország Kormányának egyik bejegyzése alá. A hozzászóló arra is rámutatott, hogy
ráadásul egy olyan ember haknizik ezzel a cirkusszal, aki lehallgatta a feleségét!
A kérdés az, hogy miről tereli a figyelmet ez „a gyökér és a kókler kormánya”– ette hozzá.
Egy másik egy sokkal prózaibb aspektusra hívta fel a figyelmet a maga ironikus stílusában: „hála Istennek most már végre olcsóbb lesz a kenyér meg a üzemanyag Magyarországon. Én annyira örülök hogy végre jobb életük lesz a Magyaroknak”.
Volt aki szerint vannak fontosabb témák: „pont senkit nem érdekel már, főleg a mai fiatalokat nem. Jobb lenne ha inkább a költségvetéséről lennének részletes infók”.
Van aki egészen egyszerűen jelezte, hogy szerinte mindez csupán porhintés:
Ez a legfontosabb!? Miről megy a terelés?
Egy újabb kommentelő szerint mindez nem szolgálja a társadalom békéjét: „na, ez aztán nagy segítség a magyar családoknak! Holnaptól olcsóbb lesz a kenyér és az üzemanyag, ha végre megtudjuk, ki volt besúgó 36 évvel a rendszerváltás után. A társadalmi békét pedig biztosan szolgálja, ha ennyi idő után a teljes igazság helyett csak egy töredékét öntik az emberek nyakába. De legalább megnyugodhatunk: a múlt végre nyilvános. Már amennyire engedik”.
Esetleg valamit terveztek kezdeni a jelennel meg a jövővel is?
– tette fel a kérdést egy hozzászóló. Rámutatott: „tudjátok például érdemi kormányzás, a nép érdekének szolgálata, vagy az ellenzék számára tisztelettel meghagyni a fékek és ellensúlyok alapelvén működő kötelező demokratikus teret„. Vagy annyi lesz végig, hogy bilincs bilincs rács rács, áradjon és jó vergődést? – tette fel az újabb kérdést.
Utóbbi kommentelőhöz hasonlóan sokan tettek fel olyan kérdéseket, mint „Csak a múltban tudnak élni, mert a jövő nem megy nekik?” vagy „Akkor most már lesz kormányzás is?”
De volt olyan is, aki párhuzamot húzott a mostani kormány és az 1990 előtti között:
a mostani tiszás besúgók listája mikor kerül nyilvánosságra? Illetve a jelenlegi megfigyeltek?