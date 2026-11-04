A most nyilvánosságra hozott dokumentumokban szereplő egyházi személyek nevei mögött nagyon sokféle történet van. Voltak közöttük olyanok, akik valóban együttműködtek a pártállammal, bizalmas információkat szolgáltatva a közösség tagjairól és másokról. Az ő nevükben kérjük az áldozatok és hozzátartozóik bocsánatát – fogalmazott a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) az ügynökakták szerdai nyilvánosságra hozatala után a katolikus.hu oldalon. A püspöki konferencia közleménye szerint voltak azonban olyanok is, akiket megkínoztak vagy megzsaroltak, olyanok, akik semmitmondó jelentéseket készítettek, és olyanok is, akiket megpróbáltak, de nem tudtak beszervezni, 6-os karton azonban róluk is készült.
Ráadásul az iratok egy részét megsemmisítették, így a megmaradt iratanyag nem ad teljes képet
– tették hozzá.
Az ügynökakták esetében esetében az összképet kell nézni
Fontosnak nevezték, hogy "ne tévesszük szem elől az összképet". A kommunista diktatúra kiépítése során több mint száz papot és szerzetest öltek meg és mintegy 2000 került börtönbe vagy kényszerlakhelyre. A szerzetesrendek nagy részének működését betiltották, körülbelül 11 500 szerzetest tettek az utcára, az egyházi alapítású közösséget, ifjúsági mozgalmakat, kulturális egyesületeket betiltották, az egyházi iskolák nagy részét államosították. Az egyházak voltak a diktatúra kiemelt célpontjai – írták.
Azt is fontos világosan látni – folytatták –, hogy
a kommunista múlt legfőbb bűnrészesei nem a beszervezettek, hanem a tartótisztek, a pártállam vezetői, a diktatúra aktív működtetői voltak.
A társadalmi megbékélés, a múlt sebeinek a gyógyítása csakis az igazság mentén valósulhat meg.
Senkinek a tetteiről ne alkossunk elhamarkodottan véleményt, amíg nem ismerjük a történetének minden részletét. És ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a múlt sebeire az igazi megoldás nem a megvetés, a bosszú vagy a gyűlölet, hanem csakis a beismerés, a megbocsátás és az irgalom
– zárták nyilatkozatukat a püspökök.
Hamis ügynökakták is lehetnek
Az MKPK a bocsánatkérés mellett nem véletlenül int óvatosságra is a most nyilvánosságra hozott akták kapcsán. A Szeged-Csanádi Egyházmegye Kiss-Rigó László püspök államvédelmi beszervezésre vonatkozó híreszteléseket nevezte valótlannak. Az egyházmegye közleménye emlékeztetett, Kiss-Rigó László hasonló vádak miatt 2009-ben személyiségi jogi pert nyert. Az MTI-hez eljuttatott közleményben az egyházmegye azt írta, a sajtóban több helyen megjelent, a Kiss-Rigó László személyi adatait tartalmazó 6-os karton létezéséből ügynöki beszervezésre és tevékenységre vonatkozó híresztelések valótlanok, megtévesztőek és jogsértőek.
A 6-os kartonon szereplő tartótiszt meghallgatására is kiterjedő bizonyítási eljárás során kiderült, hogy Kiss-Rigó László beszervezésére valóban történtek próbálkozások, azonban a történész rá vonatkozó állítása, miszerint beszervezték, nem valósult meg
– közölték. A 2009-es eljárás során az alperesek a jogerős bírósági döntés nyomán a 6-os karton alapján Kiss-Rigó László felperes ügynöki múltjára vonatkozó valótlan tényállításokkal okozott személyiségi jogsérelem miatt helyreigazító közleményt tettek közzé és kártérítést fizettek.
Csak hatvanezer név lett nyilvános az ügynökaktákban
Amint arról az Origó is beszámolt: elindult a nyitottaktak.hu, ahol bárki utánanézhet, hogy szerepel-e ismerős név az állambiztonság egykori nyilvántartásaiban. Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával az eredetileg feltételezett 150 ezerrel szemben mindössze 60 ezer ember adatai válnak hozzáférhetővé, a kormány pedig a beszervezési dossziék közzétételét is tervezi.