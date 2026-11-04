A most nyilvánosságra hozott dokumentumokban szereplő egyházi személyek nevei mögött nagyon sokféle történet van. Voltak közöttük olyanok, akik valóban együttműködtek a pártállammal, bizalmas információkat szolgáltatva a közösség tagjairól és másokról. Az ő nevükben kérjük az áldozatok és hozzátartozóik bocsánatát – fogalmazott a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) az ügynökakták szerdai nyilvánosságra hozatala után a katolikus.hu oldalon. A püspöki konferencia közleménye szerint voltak azonban olyanok is, akiket megkínoztak vagy megzsaroltak, olyanok, akik semmitmondó jelentéseket készítettek, és olyanok is, akiket megpróbáltak, de nem tudtak beszervezni, 6-os karton azonban róluk is készült.

Ráadásul az iratok egy részét megsemmisítették, így a megmaradt iratanyag nem ad teljes képet

– tették hozzá.

Az ügynökakta megléte még nem jelenti azt, hogy valaki jelentett másokról

Fotó: Facebook/Magyarország Kormánya

Az ügynökakták esetében esetében az összképet kell nézni

Fontosnak nevezték, hogy "ne tévesszük szem elől az összképet". A kommunista diktatúra kiépítése során több mint száz papot és szerzetest öltek meg és mintegy 2000 került börtönbe vagy kényszerlakhelyre. A szerzetesrendek nagy részének működését betiltották, körülbelül 11 500 szerzetest tettek az utcára, az egyházi alapítású közösséget, ifjúsági mozgalmakat, kulturális egyesületeket betiltották, az egyházi iskolák nagy részét államosították. Az egyházak voltak a diktatúra kiemelt célpontjai – írták.

Azt is fontos világosan látni – folytatták –, hogy

a kommunista múlt legfőbb bűnrészesei nem a beszervezettek, hanem a tartótisztek, a pártállam vezetői, a diktatúra aktív működtetői voltak.

A társadalmi megbékélés, a múlt sebeinek a gyógyítása csakis az igazság mentén valósulhat meg.

Senkinek a tetteiről ne alkossunk elhamarkodottan véleményt, amíg nem ismerjük a történetének minden részletét. És ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a múlt sebeire az igazi megoldás nem a megvetés, a bosszú vagy a gyűlölet, hanem csakis a beismerés, a megbocsátás és az irgalom

– zárták nyilatkozatukat a püspökök.

Hamis ügynökakták is lehetnek

Az MKPK a bocsánatkérés mellett nem véletlenül int óvatosságra is a most nyilvánosságra hozott akták kapcsán. A Szeged-Csanádi Egyházmegye Kiss-Rigó László püspök államvédelmi beszervezésre vonatkozó híreszteléseket nevezte valótlannak. Az egyházmegye közleménye emlékeztetett, Kiss-Rigó László hasonló vádak miatt 2009-ben személyiségi jogi pert nyert. Az MTI-hez eljuttatott közleményben az egyházmegye azt írta, a sajtóban több helyen megjelent, a Kiss-Rigó László személyi adatait tartalmazó 6-os karton létezéséből ügynöki beszervezésre és tevékenységre vonatkozó híresztelések valótlanok, megtévesztőek és jogsértőek.

A 6-os kartonon szereplő tartótiszt meghallgatására is kiterjedő bizonyítási eljárás során kiderült, hogy Kiss-Rigó László beszervezésére valóban történtek próbálkozások, azonban a történész rá vonatkozó állítása, miszerint beszervezték, nem valósult meg

– közölték. A 2009-es eljárás során az alperesek a jogerős bírósági döntés nyomán a 6-os karton alapján Kiss-Rigó László felperes ügynöki múltjára vonatkozó valótlan tényállításokkal okozott személyiségi jogsérelem miatt helyreigazító közleményt tettek közzé és kártérítést fizettek.