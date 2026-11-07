„Nagy segítség ez a magyar családoknak” – Bóka János: Az ügynökaktákkal terel a Tisza-kormány

– Amióta nyilvánosságra hozták a költségvetést, azóta a Tisza-kormány mindenről beszél, csak a költségvetésről nem – erről beszélt Facebook-videójában a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. Bóka János szerint a kormány mindig keres egy „gumicsontot” témának, ami napokra leuralja a közéletet, „csak a valódi dolgokról ne kelljen beszélni”.

Bóka János, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerint az ügynökaktákkal a Tisza-kormány a költségvetésről szeretné elterelni a közvélemény figyelmét (Fotó: Mediaworks)

Szerinte az ügynökakták nyilvánosságra hozása is pont egy ilyen. – Nagy segítség ez a magyar családoknak, hogy most már a 6-os kartonokat lehet az interneten nézegetni, és mindenkiről, meg akárkiről lehet valamit bedobni a köztudatba – jegyezte meg.

Nyilvánosságra hozták az ügynökaktákat

Ahogy arról az Origo is beszámolt, a hét egyik meghatározó politikai témája volt az ügynökakták nyilvánosságra hozatala. Magyar Péter miniszterelnök az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének 70. évfordulóján, november 4-én tartott sajtótájékoztatót az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában a döntésről, amely közben élesedett is a nyitottaktak.hu weboldal. Mintegy 60 ezer ember adatai váltak hozzáférhetővé, bárki utánanézhet, hogy szerepel-e ismerős név az állambiztonság egykori nyilvántartásaiban.

A hét egyik meghatározó politikai témája volt az ügynökakták nyilvánosságra hozatala (Fotó: Mediaworks)

A közösségi oldalakon és a sajtóban tucatjával lehetett olvasni az arról szóló híreket, milyen közismert személyek neve bukkant fel az adatbázisban. Kiderült, hogy Lezsák Sándor, rendszerváltó fideszes politikus is rajta van a listán, amelyet a politikus azonnal kifogásolt, aláhúzva: ő nem megfigyelő, hanem megfigyelt személy volt. Az ÁBTL csütörtök reggel közösségi oldalán azt írta, a weboldal adatbázisában Lezsák Sándor neve informatikai hiba következtében jelent meg, és elnézést kértek a politikustól, majd hozzátették: vizsgálják a problémát. Cseh Gergő Bendegúz főigazgató péntek reggel a Kossuth rádióban már azt nyilatkozta, 164 esetben fordult elő, hogy megfigyelt személyek tévesen a hálózati személyek között jelentek meg a nyilvános adatbázisban. Az intézet vezetője felajánlotta lemondását.

A kormány politikailag melléfogott

A témában korábban megkerestük Kiszelly Zoltánt, a Századvég politológusát, aki lapunknak adott interjújában rámutatott: a miniszterelnök politikai terméket akart csinálni az aktákból, és teljesíteni akarta a választási ígéretet. A több mint százhatvan tévesen feltöltött név azonban hiteltelenítette az egész folyamatot.

Politikai kommunikációs szempontból szerinte a Fidesz jó taktikai érzékkel fordította vissza a támadást.

Az tiszás sajtó már korábban megpróbálta Orbán Viktort is összefüggésbe hozni az ügynökmúlttal, vagy legalábbis politikailag kompromittálni a témával, a pártelnök azonban már az első napon letörte a támadás élét a rá vonatkozó adatok nyilvánosságra hozásával. Kiszelly Zoltán szerint a Fidesz számára ez most egy olyan politikai téma, amelyben a választók többsége nem a kormány mellett van.

Összességében úgy látom, hogy a Fidesz az »ügynöktémát« minimum döntetlenre hozta

– mondta az elemző, rámutatva: a nyilvánosságra hozatal a kormánynak nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, a botrány pedig a semleges közvéleményben is bizalmatlanságot kelthet. – A baki a kormány felelőssége, hiszen nem készítették elő megfelelően a folyamatot. Ez lényegében egy politikai öngól volt – fogalmazott.