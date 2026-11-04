Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával csak a költségvetésről terelték el a figyelmet az EP-képviselő szerint

Minden, ami ma történik, az szándékos és előre kitervelt összemosása a valódi tetteseknek és áldozataiknak. Mindezt méltatlan filmszínházas céllal – jelentette ki Dömötör Csaba a közösségi oldalán. A Fidesz EP-képviselője az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban rámutatott, hogy mindez azzal a céllal van, hogy addig se a költségvetésről kelljen beszéljenek az emberek.

Az ügynökakták csupán figyelemelterelés Dömötör Csaba szerint Fotó: Hatlaczki Balázs

Dömötör Csaba emlékeztetett arra is, hogy miket is takar az a költségvetés, amiről a Tisza-kormány most szeretné elterelni a figyelmet:

a KATA-adóemelést,

a megemelt gépjárműadót,

a kétgyermekes negyven feletti anyáktól elvett adómentességet,

az Otthon Start Program eltörlését, a kedvezményes kamat 5 százalékra emelését,

a hangosan ígért béremelések elmaradását.

a védett üzemanyagár eltörlését.

az államigazgatásban lopakodó tömeges kirúgást.

Az akták nyilvánosságra hozatalakor a miniszterelnök döbbenetes hidegséggel jelentette ki, hogy sok család számára nehéz pillanatok jönnek – emlékeztetett. Majd hangsúlyozta:

nyugodtan hozzátehette volna azt is, hogy ugyanez igaz a költségvetésre is.

A filmszínház eddig csak hazug volt. Most már végtelenül érzéketlen is – jegyezte meg.

Az embereknek is megvan a véleménye az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról

Ahogy az Origo korábban beszámolt róla, az embereknek is feltűnt, hogy az ügynökakták nyilvánossá tétele csupán elterelés és hergelés. Magyarország Kormányának közösségi oldalán közzétett posztok alatt a kommentelők rámutattak, hogy a Tisza-kormány mai „műsora” nem más mint terelés, porhintés, hogy rejtve maradjon az amit a Tisza tesz, vagy éppen az, amit nem tesz. Emellett voltak olyanok is, akik az egészet csak az emberek hergelésének az eszközeként látják az akták körüli felhajtást. Mások arra mutattak rá, hogy az akták eddig is nyitottak és kutathatók voltak.

Egy kommentelő szerint mindez nem szolgálja a társadalom békéjét:

na, ez aztán nagy segítség a magyar családoknak! Holnaptól olcsóbb lesz a kenyér és az üzemanyag, ha végre megtudjuk, ki volt besúgó 36 évvel a rendszerváltás után

„A társadalmi békét pedig biztosan szolgálja, ha ennyi idő után a teljes igazság helyett csak egy töredékét öntik az emberek nyakába. De legalább megnyugodhatunk: a múlt végre nyilvános. Már amennyire engedik” – tette hozzá.