Magyar Péterék öngólt rúgtak – elemző az Origónak a tiszás ügynökbotrányról

A hét egyik meghatározó politikai témája volt az ügynökakták nyilvánosságra hozatala. Magyar Péter miniszterelnök az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének 70. évfordulóján, november 4-én tartott sajtótájékoztatót az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában a döntésről, amely közben élesedett is a nyitottaktak.hu weboldal. Mintegy 60 ezer ember adatai váltak hozzáférhetővé, bárki utánanézhet, hogy szerepel-e ismerős név az állambiztonság egykori nyilvántartásaiban.

Magyar Péter az ügynökakták megnyitásának sajtótájékoztatóján (Forrás: Facebook)

A közösségi oldalakon és a sajtóban tucatjával lehetett olvasni az arról szóló híreket, milyen közismert személyek neve bukkant fel az adatbázisban. Kiderült, hogy Lezsák Sándor, rendszerváltó fideszes politikus is rajta van a listán, amelyet a politikus azonnal kifogásolt, aláhúzva: ő nem megfigyelő, hanem megfigyelt személy volt. Az ÁBTL csütörtök reggel közösségi oldalán azt írta, a weboldal adatbázisában Lezsák Sándor neve informatikai hiba következtében jelent meg, és elnézést kértek a politikustól, majd hozzátették: vizsgálják a problémát. Cseh Gergő Bendegúz főigazgató péntek reggel a Kossuth rádióban már azt nyilatkozta, 164 esetben fordult elő, hogy megfigyelt személyek tévesen a hálózati személyek között jelentek meg a nyilvános adatbázisban. Az intézet vezetője felajánlotta lemondását.

Nem volt jól előkészítve az ügynökakták feltárása

A történtek komoly politikai és szakmai kérdéseket vetnek fel, hiszen az állambiztonsági múlt feltárásakor alapvető jelentőségű az áldozatok és az együttműködők közötti különbségtétel. A téves adatközlés nemcsak az érintettek jó hírnevét sértheti, hanem a történelmi múlt hiteles feltárását is veszélyeztetheti. Magyar Péter korábban maga is nyilvánosan kért bocsánatot Lezsák Sándortól, miután telefonon nem sikerült elérnie őt. A miniszterelnök akkor az informatikai rendszer hibájára hivatkozott.

A sajtó és az ellenzéki politikusok célkeresztjébe tehát nemcsak a levéltár, hanem a kormány munkája is bele került. A témában megkerestük Kiszelly Zoltánt, a Századvég politológusát, aki hangsúlyozta: az ügynökakták nyilvánosságra hozatala a rendszerváltás 36 éves adóssága, ugyanakkor a mostani intézkedés nem volt kellően átgondolt. Szerinte a miniszterelnök politikai terméket akart csinálni az aktákból, és teljesíteni akarták a választási ígéretet.

Ennek azonban beáldozták az alaposságot, és egy totális »aktakáosz« alakult ki

– mutatott rá, majd felhívta a figyelmet arra is, a kormány részéről több politikai célt is azonosítani lehet: az egyik a választási ígéret teljesítése, a másik, hogy a rendszerváltás óta nem történt ilyen széles körű nyilvánosságra hozatal.