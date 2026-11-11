Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) a 28 éves fennállása alatt összesen mintegy 70 ezer ügyfélkérelmet regisztrált, ehhez képest az utóbbi napokban több mint 10 ezer (csak november 4-én közel 6 ezer) új igénylés futott be. A hirtelen jött, robbanásszerű érdeklődés miatt a kérelmezőknek akár egy évnél is többet kell várniuk az ügynökakták kiadására – számolt be a tiszás ügynökbotrány egyik következményéről az RTL.
A kutatók munkáját is lassítja az ügynökakták iránti óriási érdeklődés
Nagy-Csere Áron, az ÁBTL titkárságvezetője kiemelte, hogy a drasztikus leterheltség miatt jelenleg szinte megjósolhatatlan, mikor kaphatják kézhez az érintettek a dokumentumokat.
Tabajdi Gábor történész rámutatott, hogy a kádári állambiztonsági jelentések rendkívül széles skálán mozogtak. Az általános hangulatjelentéseken és az iskolai megfigyeléseken túl a hálózati személyek a legközelebbi ismerőseik intimszférájáról is jelentettek, sőt gyakran még javaslatokat, tippeket is megfogalmaztak a tartóttisztjeiknek.
Bár a levéltár szakemberei igyekeznek segíteni az iratok szakmai értelmezését, a hatalmasra duzzadt ügyféligény-torlasz az ő kutatási munkájukat is jelentősen lelassítja.
A tiszás ügynökbotrány háttere
Amint az ismert, november 4-én a nyitottaktak.hu weboldalon mintegy 60 ezer, az államszocializmus ideje alatt ügynökként nyilvántartott személy adatai váltak elérhetővé. A nevek közé ugyanakkor 164 olyan ember adatai is bekerültek – köztük Lezsák Sándoré, az Országgyűlés volt alelnökéé, az MDF egyik alapítójáé – akik nem ügynökök, hanem megfigyeltek voltak. A történtekért a kormány részéről azóta sem vállalta senki a felelősséget.
Nem éreznek felelősséget a botrány miatt
Személyesen semmilyen felelősséget nem érzek – jelentette ki a tiszás ügynökbotrány kapcsán Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárcavezetőt a Telex érte utol és vonta kérdőre Bécsben. Tarr Zoltán azt mondta: a listát az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) állította össze, nem ő. Érvelése szerint az ÁBTL kormánytól független szervezet.
A szakszervezet szerint politikai megrendelést kellett a levéltárnak teljesítenie
A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete (KKDSZ) szerint viszont politikai megrendelésre történt az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában (ÁBTL) őrzött ügynökakták gyors nyilvánosságra hozatala, ami miatt ártatlan emberek megbélyegzése következett be. Az érdekképviselet közleményben állt ki a tiszás ügynökbotrány során érintett vétlen levéltári dolgozók és a hibásan listázottak mellett, egyúttal követelte a politika kivonulását a tudományos és közgyűjteményi szférából. Az érdekképviselet információi szerint kifejezetten politikai kérésre, a Tisza Párt kampányban tett ígéretének teljesítése érdekében került sor az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában őrzött adatbázisok és ügynökakták rendkívül gyors nyilvánossá tételére.