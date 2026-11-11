Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) a 28 éves fennállása alatt összesen mintegy 70 ezer ügyfélkérelmet regisztrált, ehhez képest az utóbbi napokban több mint 10 ezer (csak november 4-én közel 6 ezer) új igénylés futott be. A hirtelen jött, robbanásszerű érdeklődés miatt a kérelmezőknek akár egy évnél is többet kell várniuk az ügynökakták kiadására – számolt be a tiszás ügynökbotrány egyik következményéről az RTL.

Jelentősen megnövekedett az érdeklődők száma, amióta a Tisza-kormány sürgetésére botrányos körülmények közepette nyilvánosságra hozták az ügynökaktákat

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A kutatók munkáját is lassítja az ügynökakták iránti óriási érdeklődés

Nagy-Csere Áron, az ÁBTL titkárságvezetője kiemelte, hogy a drasztikus leterheltség miatt jelenleg szinte megjósolhatatlan, mikor kaphatják kézhez az érintettek a dokumentumokat.

Tabajdi Gábor történész rámutatott, hogy a kádári állambiztonsági jelentések rendkívül széles skálán mozogtak. Az általános hangulatjelentéseken és az iskolai megfigyeléseken túl a hálózati személyek a legközelebbi ismerőseik intimszférájáról is jelentettek, sőt gyakran még javaslatokat, tippeket is megfogalmaztak a tartóttisztjeiknek.

Bár a levéltár szakemberei igyekeznek segíteni az iratok szakmai értelmezését, a hatalmasra duzzadt ügyféligény-torlasz az ő kutatási munkájukat is jelentősen lelassítja.

A tiszás ügynökbotrány háttere

Amint az ismert, november 4-én a nyitottaktak.hu weboldalon mintegy 60 ezer, az államszocializmus ideje alatt ügynökként nyilvántartott személy adatai váltak elérhetővé. A nevek közé ugyanakkor 164 olyan ember adatai is bekerültek – köztük Lezsák Sándoré, az Országgyűlés volt alelnökéé, az MDF egyik alapítójáé – akik nem ügynökök, hanem megfigyeltek voltak. A történtekért a kormány részéről azóta sem vállalta senki a felelősséget.

Nem éreznek felelősséget a botrány miatt

Személyesen semmilyen felelősséget nem érzek – jelentette ki a tiszás ügynökbotrány kapcsán Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárcavezetőt a Telex érte utol és vonta kérdőre Bécsben. Tarr Zoltán azt mondta: a listát az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) állította össze, nem ő. Érvelése szerint az ÁBTL kormánytól független szervezet.