Összeül az ügynökakták miatt a Nemzetbiztonsági Bizottság, várják a levéltár vezetőit is

Ma reggel 8 órakor összeül a Nemzetbiztonsági Bizottság, amelynek egyetlen napirendi pontja van: a november 4-én nyilvánosságra hozott ügynökakták körül felmerült problémák tisztázása.

Ma reggel összeül a Nemzetbiztonsági Bizottság, amelynek célja a nyilvánosságra hozott ügynökakták körül felmerült problémák tisztázása (Fotó: Mediaworks)

A rendkívüli ülést még múlt hét pénteken jelentette be Apáti István, a bizottság elnöke. A Mi Hazánk politikusa leszögezte, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) vezetőinek is meg kell jelenniük.

A Tisza nem vesz részt az ülésen

Apáti István bejelentése után nem sokkal Magyar Péter a tőle megszokott pikírt hangvételű Facebook-bejegyzésben tudatta a közvéleménnyel, pártja nem vesz részt az ülésen.

A TISZA nem vesz részt a Fidesz alvállalkozói által hétfőre összehívott nemzetbiztonsági bohóckodáson. Rövidesen lesznek valódi nemzetbiztonsági témák, addig pedig eldöntheti a Mi Hazánk, hogy Orbán vagy Kádár volt a nagyobb államférfi…”

– fogalmazott.

A bejegyzés alatti kommentszekcióban feltűnt Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter, aki szerint főnöke írása „telitalálat”.

Súlyos hibák az ügynökakták nyilvánosságra hozásában

A bizottság összehívásának előzménye, hogy a november 4-én elindított állambiztonsági adatbázisban több olyan személy neve is megjelent a hálózati személyek között, akiket valójában a kommunista diktatúra figyelt meg. Mint korábban megírtuk, Lezsák Sándor, a Magyar Demokrata Fórum egyik alapítója is az érintettek között volt. Az ÁBTL később elismerte a hibát, amely összesen 164 embert érintett. Magyar Péter miniszterelnök és a levéltár egyaránt bocsánatot kért a történtek miatt.

A botrány nyomán Cseh Gergő Bendegúz főigazgató már a lemondását is felajánlotta. A levéltár vezetője közölte, hogy az informatikai hibát elhárították, ugyanakkor álláspontja szerint az intézmény első számú vezetőjének vállalnia kell a felelősséget a történtekért. A hétfőre összehívott nyílt ülésen így már az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága előtt is napirendre kerülhetnek az adatbázis hitelességével és a téves közzétételekkel kapcsolatos kérdések.