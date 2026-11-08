Tiszás ügynökbotrány – Újabb hírbehozottról derült ki, hogy nem ügynök volt, hanem megfigyelt

Kellemetlen helyzetbe került Nógrádi László, a KDNP korábbi politikusa, miután az ő neve is megjelent a nyilvánosságra hozott adatbázisban. Ahogy arról az Origo is beszámolt, az ügynökakta miatt a volt politikusnak már az unokái előtt is magyarázkodnia kell, noha állítása szerint soha nem írt jelentéseket, és korábban többször is tisztázták a szerepét. Szerinte a most közzétett dokumentum egy 1970-ben, katonai szolgálata idején keletkezett karton, amelynek semmi köze az ügynöki tevékenységhez.
Nógrádi az Indexhez eljuttatott közleményében emlékeztetett, miniszterként, országgyűlési képviselőként állambiztonsági múltját hivatalosan is vizsgálták. Kiemelte, 1999-ben az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzésére létrehozott bizottság egy határozatban megállapította: törvényben meghatározott állambiztonsági tevékenységet nem végzett, és az érintett szervezeteknek nem volt tagja.
Nógrádi László hangsúlyozta, nem volt megfigyelő
Levelében kitért arra is, hogy 1970-ben, sorkatonai szolgálata idején a tudta nélkül állítottak ki róla egy nyilvántartási kartont, amelyet 2002-ben a parlamenti bizottság is megvizsgált.
Nem végzett ügynöki tevékenységet Nógrádi László, az előző kormány közlekedési minisztere
– idézte Mécs Imre, a bizottság elnöke szavait a korábbi polgármester.
Nógrádi 2005 júniusában a Történeti Levéltártól is kikérte a róla nyilvántartott adatokat. Állítása szerint a 104 oldalas jelentés szintén igazolja, hogy megfigyelt volt, nem pedig megfigyelő.
„Tehát nem én jelentettem, hanem rólam jelentettek. Határozottan kijelentem: soha nem végeztem besúgói tevékenységet, senkiről nem írtam jelentést. A becsületem és a családom jó hírnevének védelme megköveteli, hogy a teljes igazság nyilvánosságot kapjon” – fogalmazott az Indexnek Nógrádi László.
Nyilvánosságra hozták az ügynökaktákat, botrány lett a vége
Magyar Péter miniszterelnök az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének 70. évfordulóján, november 4-én tartott sajtótájékoztatót az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában a döntésről, amely közben élesedett is a nyitottaktak.hu weboldal. Mintegy 60 ezer ember adatai váltak hozzáférhetővé, bárki utánanézhet, hogy szerepel-e ismerős név az állambiztonság egykori nyilvántartásaiban.
Cseh Gergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának (ÁBTL) főigazgatója hangsúlyozta: hogy ügynökakták nyilvánosságra hozatala nem jelenti azt, hogy minden névhez egyértelmű történet társul: a levéltár főigazgatója még az akták nyilvánosságra kerülése előtt figyelmeztetett: az iratok jelentős része hiányos, és óvatosan kell értelmezni őket. Ennek ellenére az elmúlt 2 napban egyértelművé vált: sokan nem megfelelőképpen értelmezik az ott található adatokat, amellyel sok érintett megalázó helyzetbe került családja, illetve lakóközössége körében, ráadásul többen tévesen kerültek fel az aktakereső oldalra.
A levéltár vezetőit beidézte a Nemzetbiztonsági Bizottság
Hétfő reggel 8 órakor összeül a Nemzetbiztonsági Bizottság, amelynek egyetlen napirendi pontja van: a november 4-én nyilvánosságra hozott ügynökakták körül felmerült problémák tisztázása. A rendkívüli ülést még múlt hét pénteken jelentette be Apáti István, a bizottság elnöke. A Mi Hazánk politikusa leszögezte, az ÁBTL vezetőinek is meg kell jelenniük.
A közösségi oldalakon és a sajtóban tucatjával lehetett olvasni az arról szóló híreket, milyen közismert személyek neve bukkant fel az adatbázisban. Kiderült, hogy Lezsák Sándor, rendszerváltó fideszes politikus is rajta van a listán, amelyet a politikus kifogásolt, aláhúzva: ő nem megfigyelő, hanem megfigyelt személy volt. Az ÁBTL csütörtök reggel közösségi oldalán azt írta, a weboldal adatbázisában Lezsák Sándor neve informatikai hiba következtében jelent meg, és elnézést kértek a politikustól, vizsgálják a problémát. Ha ez nem volna elég, Cseh Gergő Bendegúz főigazgató péntek reggel a Kossuth rádióban már azt nyilatkozta, 164 esetben fordult elő, hogy megfigyelt személyek tévesen a hálózati személyek között jelentek meg a nyilvános adatbázisban. A Fidesz Magyar Péter és több kormánytag távozását is követeli.