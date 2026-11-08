Tiszás ügynökbotrány – Újabb hírbehozottról derült ki, hogy nem ügynök volt, hanem megfigyelt

Kellemetlen helyzetbe került Nógrádi László, a KDNP korábbi politikusa, miután az ő neve is megjelent a nyilvánosságra hozott adatbázisban. Ahogy arról az Origo is beszámolt, az ügynökakta miatt a volt politikusnak már az unokái előtt is magyarázkodnia kell, noha állítása szerint soha nem írt jelentéseket, és korábban többször is tisztázták a szerepét. Szerinte a most közzétett dokumentum egy 1970-ben, katonai szolgálata idején keletkezett karton, amelynek semmi köze az ügynöki tevékenységhez.

Nógrádi László, a KDNP korábbi politikusának neve is felkerült a nyilvánosságra hozott ügynökakták közé (Fotó: Mediaworks)

Nógrádi az Indexhez eljuttatott közleményében emlékeztetett, miniszterként, országgyűlési képviselőként állambiztonsági múltját hivatalosan is vizsgálták. Kiemelte, 1999-ben az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzésére létrehozott bizottság egy határozatban megállapította: törvényben meghatározott állambiztonsági tevékenységet nem végzett, és az érintett szervezeteknek nem volt tagja.

Nógrádi László hangsúlyozta, nem volt megfigyelő

Levelében kitért arra is, hogy 1970-ben, sorkatonai szolgálata idején a tudta nélkül állítottak ki róla egy nyilvántartási kartont, amelyet 2002-ben a parlamenti bizottság is megvizsgált.

Nem végzett ügynöki tevékenységet Nógrádi László, az előző kormány közlekedési minisztere

– idézte Mécs Imre, a bizottság elnöke szavait a korábbi polgármester.

Nógrádi 2005 júniusában a Történeti Levéltártól is kikérte a róla nyilvántartott adatokat. Állítása szerint a 104 oldalas jelentés szintén igazolja, hogy megfigyelt volt, nem pedig megfigyelő.

„Tehát nem én jelentettem, hanem rólam jelentettek. Határozottan kijelentem: soha nem végeztem besúgói tevékenységet, senkiről nem írtam jelentést. A becsületem és a családom jó hírnevének védelme megköveteli, hogy a teljes igazság nyilvánosságot kapjon” – fogalmazott az Indexnek Nógrádi László.

Nyilvánosságra hozták az ügynökaktákat, botrány lett a vége

Magyar Péter miniszterelnök az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének 70. évfordulóján, november 4-én tartott sajtótájékoztatót az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában a döntésről, amely közben élesedett is a nyitottaktak.hu weboldal. Mintegy 60 ezer ember adatai váltak hozzáférhetővé, bárki utánanézhet, hogy szerepel-e ismerős név az állambiztonság egykori nyilvántartásaiban.