Schmidt Mária szerint az ügynökaktákkal kollektív bűntudatot akarnak ébreszteni a magyarokban

A kormány célja, hogy a magyar emberekben „kikényszerítsenek egy sajátos lelki folyamatot, egy megújulást, egy morális tisztasággal járó szenvedést” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Schmidt Mária. A Terror Háza egykori főigazgatója szerint amikor Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondja, hogy sok család szomorú lesz az aktanyilvánosság után, azt nem sajnálkozva mondja.

Schmidt Mária szerint az ügynökakták nyilvánosságr hozásával az emberekben bűntudatot akarnak kelteni, és kollektív felelősséget próbálnak rájuk hárítani a kommunista diktatúra bűneiért (Fotó: Mediaworks)

Ő ebben reménykedik. Ugyanis ez ennek az SZDSZ-es manővernek a lényege, hogy okítsa, tanítsa a népet. Hogy megmutassák nekik, hogy mindenki családilag érintett volt, hogy a magyar nép kollektív felelőssége az a sok szörnyűség, amely a kommunista diktatúra alatt történt

– vélekedett, hozzátéve: ezért használják a 2026-os kormányváltásra a „rendszerváltás” kifejezést.

Schmidt Mária rámutatott: miközben a 444 pszichoterapeuták tanácsait hirdeti, Rainer M. János az emberekhez felhívásában az üzente az embereknek: „Beszélgessenek.”

„Mintha eddig ezt nem tették volna családok. Mintha az a liberális értelmiség nélkül senkinek nem jutna eszébe. Forduljunk pszichoterapeutához, amikor rájövünk arra, nagyszüleink mit tettek, és valójában magunkba kell néznünk, hogy milyen szörnyű emberektől eredünk, és milyen szörnyű emberekké lettünk” – fogalmazott Schmidt Mária, majd emlékeztetett: amikor Dobrev Klárának felvetette, hogy nem kellene büszkélkedni nagyapja, Apró Antal munkásságával, sorra kapta a kritikákat.

De akinek a nagyapja jelentett, mert bele volt kényszerítve, az érezze magát rosszul és terápián dolgozza fel ezt a traumát

– jegyezte meg.

Különbséget kell tenni a tettesek és az áldozatok között

Kijelentette: nincs szükség a kormány történészére, hogy felszólítsa a magyar családokat, hogy beszélgessenek, és nincs szükség a 444 nevű kormánypárti lapra, hogy terápiás tanácsokat adjon.

„Arra van szükség, hogy kimondjuk: voltak tettesek és voltak áldozatok a kommunista diktatúrában. Hogy voltak azok, akik a kettő között helyezkedtek el? Igen, az élet bonyolult, de ők, mivel nem a rendszer működtetői voltak, nem érdemelnek ugyanakkora nyilvánosságot, mint Apró Antal vagy Péter Gábor. Ez volt a Terror Háza Múzeum történelemfelfogása, és szerintem továbbra is ez a helyes” – hangsúlyozta Schmidt Mária.