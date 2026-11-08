Úgy hirdetett segélyvonalat az ügynökaktákhoz a kormány, hogy annak működtetőivel nem is egyeztetett

Az ügynökakták november 4-i nyilvánosságra hozatalát követően Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter telefonos segítséget is bejelentett az érintettek számára. A minisztérium Facebook-oldalán a 116-123-as telefonszám „Az ügynökakták lelkisegélyének ingyenes hívószáma” megjelöléssel jelent meg, a bejegyzés pedig éjjel-nappal elérhető segítő szakembereket ajánlott. Csakhogy a szám valójában a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségéhez (LESZ) tartozik, amely már évtizedek óta működteti a szolgáltatást.

Az ügynökakták nyilvánosságra hozatala után Tarr Zoltán minisztériuma egy már működő segélyvonalat hirdetett meg, előzetes egyeztetés nélkül (Fotó: Facebook/Magyarország Kormánya)

Az ügynökakták miatt hirdette a segélyvonalat a minisztérium, de megállapodást nem kötöttek

A történtekre Ceglédi Zoltán politikai elemző hívta fel a figyelmet, aki kifogásolta, hogy a minisztérium kommunikációja egy újonnan létrehozott, kifejezetten az ügynökaktákhoz kapcsolódó szolgáltatás benyomását kelthette.

Egyszerűen nem értem, miért hazudja azt a minisztérium, hogy ők most csináltak egy »ügynökakta lelkisegélyt«. Nem csináltak”

– fogalmazott Ceglédi.

Az Ellenszél ezért megkereste a telefonszolgálat működtetőit, hogy megtudja, milyen együttműködés előzte meg a kormányzati bejelentést. Dudás Erika, a LESZ elnöke a lapnak megerősítette, hogy

a minisztérium az ügynökakták nyilvánosságra hozatala előtt nem egyeztetett velük a telefonszám felhasználásáról.

Nem jött létre külön megállapodás a LESZ és a minisztérium között erre vonatkozóan”

– közölte az elnök.

Más kontójára ígérget a miniszter

A szervezet külön pénzügyi támogatást sem kapott a tárcától az ügynökaktákhoz kapcsolódó feladatokra.

A Reakció beszámolója szerint a szolgálat továbbra is a megszokott rendben működik. A LESZ 30 tagszolgálatának közel 500 önkéntese hetente összesen 1750 órában fogadja a segítséget kérők hívásait. A szövetség hivatalos honlapján is szerepel, hogy a 116-123-as telefonszám a nap 24 órájában ingyenesen hívható, tehát nem az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával összefüggésben létrehozott szolgáltatásról van szó.

Ceglédi Zoltán korábban is bírálta Magyar Pétert az ügynökakták miatt

A politikai elemző már a nyilvántartások közzétételének módját is élesen kifogásolta. Ceglédi szerint a Magyar Péter vezette kormány úgy hozott nyilvánosságra több tízezer nevet, hogy az érintettek tényleges szerepe sok esetben még nem tisztázott. Korábbi bejegyzésében arra figyelmeztetett, hogy az állambiztonsági nyilvántartásokban szereplők között olyanok is lehetnek, akik ellenálltak a beszervezési kísérleteknek. Így a közzététel szerinte az áldozatokra is gyanút vethet.