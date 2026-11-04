Megnyílnak az ügynökakták: több ezer név és évtizedek óta titkos dokumentum kerül nyilvánosságra

Korábban a levéltár főigazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy az ügynökakták nyilvánosságra hozatala nem jelenti azt, hogy minden névhez egyértelmű történet társul, mivel az iratok jelentős része hiányos, és óvatosan kell értelmezni őket.

Nem kell mindent elhinni egy diktatúra állambiztonsági szerveinek, az ügynökaktákat körültekintően kell értelmezni

– mondta Cseh Gergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának (ÁBTL) főigazgatója. Kifejtette, a törvény szerint a számos titkosszolgálati irattípus közül négy lesz bárki számára ingyenesen hozzáférhető:

a 6-os karton, a B (azaz beszervezési) -napló,

a H (azaz hálózati) - adattár

és a B (azaz beszervezési) - dossziék.

Ezek közül november 4-én délelőtt az első három válik hozzáférhetővé.

A 6-os karton a hálózati személy nyilvántartási lapja, ennek első oldalán az ügynök személyazonosító adatai olvashatók, a hátsó oldalon pedig az ügynöki tevékenységgel kapcsolatos legfontosabb adatok. A B-naplókban a B, vagyis a beszervezési dossziék ügynökeinek neve szerepel. A H-adattár, amelyet az 1970-es évektől mágnesszalagokon gyűjtöttek, szintén az ügynökök személyes adatait, fedőnevét rögzítette.

Most összesen mintegy 50-60 ezer ügynök neve és adata kerül nyilvánosságra, majd február 25-ig a negyedik irattípus, a B-dosszié is megnyílik.

A több mint kilencezer akta már nem csupán néhány szikár adatot rögzít, hanem 20-50 vagy akár több száz oldalas dokumentum is lehet, amely a tartótiszt szemszögéből részletesen tartalmazza az ügynöki életutat.