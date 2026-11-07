"Undorodom az egésztől" – Verebes Istvánnál betelt a pohár, élesen bírálta a tiszás ügynökakták nyilvánosságra hozatalát

Verebes István élesen bírálta az ügynökakták november 4-i nyilvánosságra hozatalát a Magyar Közöny podcast csütörtöki adásában. A színész-rendező szerint a dokumentumok közzétételének időzítése és módja egyaránt kifogásolható, az eljárás pedig súlyos emberi következményekkel járhat.

Megfigyelési dossziék és ügynökakták az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában, Budapesten, 2004. december 16-án

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A színész-rendező úgy fogalmazott, tárgyilagosan legfeljebb azt lehet mondani, hogy nem a legmegfelelőbb időpontot választották a dokumentumok közzétételére, személyes véleménye azonban ennél jóval határozottabb.

Ha tárgyilagosan akarok fogalmazni: nem biztos, hogy a legjobb pillanatban nyílt meg. Ha nem tárgyilagosan, akkor azt kell mondanom, hogy undorodom az egésztől.

Verebes István hozzátette:

Ahhoz nekem nem kell hatos karton, hogy valakiről megállapítsam, hogy sz*r ember-e vagy sem.

Különösen kifogásolta, hogy az iratokat november 4-én, az 1956-os forradalom leverésének gyásznapján tették nyilvánossá.

Az ügynökakták feldolgozásának pontosságát is megkérdőjelezte

Verebes István az eljárás megbízhatóságával kapcsolatban is aggályokat fogalmazott meg. Példaként Lezsák Sándor ügyét említette, akinek neve informatikai hiba miatt került nyilvánosságra. A politikust nem ügynökként, hanem megfigyelt személyként tartották nyilván.