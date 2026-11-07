"Undorodom az egésztől" – Verebes Istvánnál betelt a pohár, élesen bírálta a tiszás ügynökakták nyilvánosságra hozatalát

Verebes István élesen bírálta az ügynökakták november 4-i nyilvánosságra hozatalát a Magyar Közöny podcast csütörtöki adásában. A színész-rendező szerint a dokumentumok közzétételének időzítése és módja egyaránt kifogásolható, az eljárás pedig súlyos emberi következményekkel járhat.
A színész-rendező úgy fogalmazott, tárgyilagosan legfeljebb azt lehet mondani, hogy nem a legmegfelelőbb időpontot választották a dokumentumok közzétételére, személyes véleménye azonban ennél jóval határozottabb.
Ha tárgyilagosan akarok fogalmazni: nem biztos, hogy a legjobb pillanatban nyílt meg. Ha nem tárgyilagosan, akkor azt kell mondanom, hogy undorodom az egésztől.
Verebes István hozzátette:
Ahhoz nekem nem kell hatos karton, hogy valakiről megállapítsam, hogy sz*r ember-e vagy sem.
Különösen kifogásolta, hogy az iratokat november 4-én, az 1956-os forradalom leverésének gyásznapján tették nyilvánossá.
Az ügynökakták feldolgozásának pontosságát is megkérdőjelezte
Verebes István az eljárás megbízhatóságával kapcsolatban is aggályokat fogalmazott meg. Példaként Lezsák Sándor ügyét említette, akinek neve informatikai hiba miatt került nyilvánosságra. A politikust nem ügynökként, hanem megfigyelt személyként tartották nyilván.
A színész-rendező szerint az eset felveti annak lehetőségét, hogy a dokumentumok feldolgozása során más hibák is történhettek. Úgy véli, az ilyen tévedések különösen súlyos következményekkel járhatnak az érintettekre nézve.
A kormány személyzeti politikáját is bírálta
A Magyar Közöny podcastban Verebes István a kormány működéséről is beszélt. Elmondta, hogy támogatta a politikai irányváltást, és maga is hozzájárult az előző rendszer megszűnéséhez, a jelenlegi vezetés működését azonban kapkodónak tartja.
Szerinte a kormány egyik legsúlyosabb problémája a személyzeti politika. Úgy látja, az új vezetés nem rendelkezik elegendő szakemberrel, miközben politikai megfontolásokból nem támaszkodik megfelelő mértékben a korábbi ellenzékben dolgozó, tapasztalt szakemberekre.
Verebes István szerint különösen az egészségügyben, az igazságszolgáltatásban, a mérnöki területeken és a vezetői pozíciókban lenne szükség megfelelő szakmai háttérre.
Hangsúlyozta, hogy a politikai hovatartozás helyett a szakmai alkalmasságot kellene előtérbe helyezni. Véleménye szerint a Fideszhez kötődő szakembereket sem lenne indokolt automatikusan mellőzni, amennyiben rendelkeznek a szükséges tudással és tapasztalattal.
Ókovács Szilveszter menesztésének módját is kifogásolta
A beszélgetésben szóba került Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház korábbi főigazgatójának távozása is.
Verebes István elmondta, hogy Ókovács vezetői munkájának megítélése számára nem egyértelmű, ugyanakkor elismerte az intézmény népszerűsítése érdekében tett erőfeszítéseit. Kiemelte, hogy az Operaház az irányítása alatt nagyobb nyilvánosságot kapott, és szélesebb közönséget sikerült megszólítania.
A menesztés körülményeit ugyanakkor méltatlannak nevezte. Véleménye szerint a kormányzatnak személyes egyeztetés útján, kulturáltabb és emberségesebb módon kellett volna rendeznie Ókovács Szilveszter távozását, ahelyett, hogy az ügyből nyilvános konfliktus alakult ki.
A színész-rendező hangsúlyozta, hogy a vezetéstől a hasonló helyzetekben nagyobb körültekintést és emberségesebb kommunikációt várna el.