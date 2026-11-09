Megszólalt a levéltár főigazgatója a tiszás ügynökbotrányról: nem a levéltár találta ki, hogy mit kell nyilvánosságra hozni

— A levéltár jogalkalmazó, nem jogalkotó – jelentette ki Cseh Gergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának (ÁBTL) főigazgatója, az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának ülésén, ahol a tiszás ügynökbotrány volt a téma. Ez volt az az esemény, ahova a Tisza Párt képviselői nem jöttek el, az ülés formálisan meghiúsult, de az ÁBTL főigazgatója válaszolt a kérdésekre és felajánlotta a lemondását.

Tiszás ügynökbotrány: Cseh Gergő Bendegúz, az ÁBTL főigazgatója elment a bizottsági meghallgatásra

Fotó: Hatlaczki Balazs

Ügynökbotrány: Ruff Bálint korábban még büszke volt a törvényre

Az, hogy a levéltár nem jogalkotó, hanem jogalkalmazó, azt jelenti, hogy végre kell hajtania a törvényekben, határozatokban számára előírtakat – idézte Cseh Gergő Bendegúzt a tiszás ügynökbotránnyal kapcsolatban Deák Dániel. A főigazgató ki is fejtette, hogy mire gondol: a törvény a levéltár számára azt írja elő, hogy ha bizonyos irattípusok rendelkezésre állnak, akkor azokat közzé kell tenni. A levéltár itt nem bírt mérlegelési joggal, amit a törvény számukra előírt, azt közzétették.

A kormány volt az, amelyik erőltette: elkészítette és benyújtotta az Országgyűlésnek azt a törvényt, amely a dokumentumok nyilvánosságra hozását elrendelte – hívta fel rá a figyelmet Deák Dániel. Aki idézte Ruff Bálint nyilatkozatait. A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: a dokumentumok közül "lesz belőle egy csomó olyan, ami szomorúságot fog okozni". Ruff Bálint elmondta azt is: ebben a helyzetben is ő volt a legradikálisabb, azt mondta, hogy teljes nyilvánosságot szeretnének. Most viszont már Ruff Bálint is menekül a kérdések elől.

Tiszás ügynökbotrány: az áldozatokat összekeverték az elkövetőkkel

Ismert: az ügynökakták nyilvánosságra hozatala a a Tisza egyik fontos kampányígérete volt. Az aktákat a múlt héten hozták nyilvánosságra, ebből lett a tiszás ügynökbotrány. A nyilvánosságra hozott adatokban ugyanis összekeveredtek a besúgók és a megfigyeltek adatai, 164 személy úgy került a kommunista diktatúra ügynöklistájára, hogy valójában őt figyelték meg, tehát nem elkövető volt, hanem áldozat.