Tiszás ügynökbotrány: ma már magát tartja áldozatnak Magyar Péter

Már önmagát tartja áldozatnak Magyar Péter a tiszás ügynökbotrány kirobbanásának második napján. A kormányfőnek nem tetszik, hogy az ellenzék rajta kéri számon, hogy óriási botrány robbant ki az ügynökakták nyilvánosságra hozatalának másnapján, amikor kiderült, hogy legalább 160 olyan ember neve is bekerült a besúgói adatbázisba, akik valójában áldozatok voltak, tehát nem ők jelentettek, hanem róluk jelentettek, azaz megfigyelték őket. Egyikük Lezsák Sándor, köztiszteletben álló rendszerváltó politikus, az MDF alapító tagja.

Lezsák Sándor nem ügynök volt, hanem őt figyelték meg

Fotó: Ladóczki Balázs/ MW / PN Petőfi Népe

Szerdán még nagy siker, csütörtökön bocsánatkérés, pénteken már ő az áldozat

Az ügynökakták teljes nyilvánosságra hozása Magyar Péter és a Tisza egyik fő kampányígérete volt. Az egész folyamatot ők vezényelték végig, amely szerdán egy élő sajtótájékoztatóban csúcsosodott ki. Magyar Péter akkor még azt írta: a rendszerváltás fontos napja a mai.

Csütörtökön már kénytelen volt elnézését kérni.

Ma pedig már önmagát tartja áldozatnak. Szerinte farizeusság, hogy az elképesztő blamázs után az ellenzék az ügynökakták nyilvánosságra hozásának közvetlen felelőse, Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter lemondását követeli. Magyar Péter úgy vélte: álszent a Fidesz, hiszen korábban őt is szerinte igaztalan vádakkal támadták.

Vannak még akik tudják ki áldozat és ki elkövető

Vannak még azonban, akik pontosan tudják, hogy ki az áldozat és ki az elkövető. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára főigazgatója, Cseh Gergő Bendegúz felajánlotta lemondását a történtek miatt.

Verebes István színész-rendező – aki ma is a Tisza-kormány támogatójának tartja magát – a Magyar Közöny podcast csütörtöki adásában arról beszélt, hogy az ügynökakták megnyitásának időzítése és módja egyaránt elhibázott volt. Különösen azt kifogásolta, hogy a dokumentumokat november 4-én, az 1956-os forradalom leverésének gyásznapján tették közzé. „Ha nem tárgyilagosan, akkor azt kell mondanom, hogy undorodom az egésztől” – fogalmazott. Verebes a Lezsák Sándor nevének téves megjelenése körüli botrányra is kitért, és feltette a kérdést, honnan lehet tudni, hogy mások esetében nem történtek-e hasonló hibák.