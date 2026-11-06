Bóka János szerint az ügynökbotránynak három felelőse van

– Kíváncsi voltam, mikor jön el az a pillanat, amikor Magyar Péter kiáll a nyilvánosság elé és közli, hogy a Tiszás ügynökbotránynak ő valójában áldozata. Ez a gyalázat a mai nap megtörtént, úgyhogy tegyük gyorsan helyre a dolgokat – jelentette ki Facebook-videójában Bóka János. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője úgy fogalmazott: a tiszás ügynökbotránynak Magyar Péter elkövetője és politikai felelőse Ruff Bálinttal és Tarr Zoltánnal együtt.

(Fotó: Mediaworks)

Úgy folytatta, ők a felelősek azért, hogy azokat az embereket, akiket a kommunista rendszer egyszer már megalázott, emberi méltóságában meggyalázott, bemocskolt, ismét áldozattá tették. Áldozattá tették úgy, hogy a kommunista rendszer megfigyeltjeinek a nevét együtt hozták nyilvánosságra az ügynökök nevével.

– A valódi áldozatok azok, akiket a kommunista rendszer meghurcolt, és ma ismét magyarázkodni kényszerülnek, ismét tisztára kell mosni a nevüket. A valódi áldozatok azok, akik emiatt a meghurcoltatás miatt ismét kórházba kerültek, orvosi ellátásra szorultak azok, akik úgy gondolták, hogy ezeknek a sötét időknek már egyszer vége szakadt. A politikai felelősöket meg kell nevezni, a politikai felelősöknek távozniuk kell – sorolta, majd rögzítette: a Tisza-kormány ismét magyar embert fordít magyar ellen, és próbálja elterelni a figyelmet arról, hogy teljesen képtelen az ország kormányzására.

A Tisza ismét hazudik a magyar embereknek, a Tisza ismét átveri a magyarokat

– hangsúlyozta.