Tiszás ügynökbotrány: Tarr Zoltán nem érez felelősséget

Személyesen semmilyen felelősséget nem érzek – jelentette ki a tiszás ügynökbotrány kapcsán Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárcavezetőt a Telex érte utol és vonta kérdőre Bécsben. Tarr Zoltán azt mondta: a listát az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) állította össze, nem ő. Érvelése szerint az ÁBTL kormánytól független szervezet. Kifejtette: bár nem tudtak róla a hasonló helyzetek kezelésére hozták létre a lelki segély szolgálatot, azt remélik, hogy ez tud segíteni a botrány kezelésében is.

Tiszás ügynökbotrány: Tarr Zoltán a lelkisegély szolgálatot ajánlgatja Fotó: Facebook/Tarr Zoltán

A szakszervezet szerint volt kormányzati nyomás

A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete (KKDSZ) szerint viszont politikai megrendelésre történt az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában (ÁBTL) őrzött ügynökakták gyors nyilvánosságra hozatala, ami miatt ártatlan emberek megbélyegzése következett be. Az érdekképviselet közleményben állt ki a tiszás ügynökbotrány során érintett vétlen levéltári dolgozók és a hibásan listázottak mellett, egyúttal követelte a politika kivonulását a tudományos és közgyűjteményi szférából. Az érdekképviselet információi szerint kifejezetten politikai kérésre, a Tisza Párt kampányban tett ígéretének teljesítése érdekében került sor az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában őrzött adatbázisok és ügynökakták rendkívül gyors nyilvánossá tételére.

Cseh Gergő Bendegúz, az ÁBTL főigazgatója felajánlotta lemondását

Fotó: Hatlaczki Balazs

A tiszás ügynökbotrány háttere

Amint az ismert, november 4-én a nyitottaktak.hu weboldalon mintegy 60 ezer, az államszocializmus ideje alatt ügynökként nyilvántartott személy adatai váltak elérhetővé. A nevek közé ugyanakkor 164 olyan ember adatai is bekerültek – köztük Lezsák Sándoré, az Országgyűlés volt alelnökéé, az MDF egyik alapítójáé – akik nem ügynökök, hanem megfigyeltek voltak. A történtekért a kormány részéről azóta sem vállalta senki a felelősséget.