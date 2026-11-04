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Ügynöklista: besúgótól vette a pártját Magyar Péter

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Ügynöklista: besúgótól vette a pártját Magyar Péter

23 perce
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Ma hozták nyilvánosságra a kommunista diktatúra ügynöklistáját. Ebből kiderül, hogy a Tisza egyik alapítóját is beszervezték.
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deák dánieltisza pártdiktatúraMagyar Péter

Az a Deák Boldizsár is szerepel az ügynöklistán, akitől Magyar Péter megvette a Tisza Pártot – hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán Bohár Dániel. Deák Boldizsár "Sólyom" fedőnéven szerepel az állambiztonsági adatbázisban. Magyar Péter ma jelentette be, hogy nyilvános az ügynöklista, nyilvánosságra hozták a kommunista diktatúra ügynökeinek névsorát. Deák Boldizsár a Tisza egyik alapítója. Így derült ki, hogy annak idején a miniszterelnök egy olyan személytől vásárolta meg a pártját, aki maga is a diktatúra besúgója volt.

ügynöklista, Magyar Péter
Magyar Péter megtekinti az ügynöklistákat. Kihullott a csontváz a szekrényből. Fotó: Facebook

Magyar Péter közös értékekről beszélt az ügynöklistán szereplő Deák Boldizsár kapcsán

Ismert: Magyar Péter amikor eldöntötte, hogy indul a 2024-es európai parlamenti választásokon, akkor már nem maradt elég ideje egy új pártot bejegyeztetni a bíróságon. Ezért egy olyan politikai szervezet kellett választania, amely már be van jegyezve, de gyakorlatilag nem működik. Így vette meg a Tisza Pártot. Nyilvánosan persze azt mondta, hogy azért döntött a Tisza mellett, mert sok közös értéket vallanak. 

Deák Dániel: ügynöktől vette a pártját Magyar Péter
Deák Dániel: az ügynöklistán szereplő személytől vette a pártját Magyar Péter
Fotó: Facebook

Az, hogy az eredeti alapítók mikor, hogyan és miért szálltak ki a Tiszából, meglehetősen homályos. Az biztos, hogy Magyar Péter először csak alelnöke volt a szervezetnek. Aztán a 2024-es európai parlamenti választások után egyszer csak elnökké lépett elő. A Tisza Párt ugyanakkor mai napig is csak néhány tagot számlál, kevesebb, mint 30 tagjuk van. A szervezet erejét a Tisza Szigetek adják, de ők nem tagjai a pártnak. 

 

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