Lebegő mártírok vagy jogi aknamező? Újabb fordulat az ügynöklisták körül

A rendszerváltás óta eltelt 36 év alatt az ügynöklistákon szereplők jelentős része elhunyt. Ők azok, akik már nem tudják megvédeni magukat, nem magyarázhatják meg a szeretteiknek, az egykori munkatársaiknak, barátaiknak és ismerőseiknek, hogy a tartótisztek nyomására mit és hogyan tettek. Az Origo annak járt utána, hogy mit tehet az, akinek egy már nem élő rokonát feltüntették a most nyilvánosságra hozott ügynöklistán.

Egyre nagyobb a botrány az ügynöklisták miatt Fotó: Origo

Egyesek szerint az ügynöklisták nyilvánosságra hozása ugyan indokolt volt, de semmiféleképpen sem olyan módon, ahogy azt a Nyitottaktak.hu működtetői tették. A honlapon ugyanis egyelőre nem elérhető a jelentések tartalma, márpedig egyáltalán nem mindegy, hogy aki annak idején – kényszerből vagy buzgalomból – hajlandó volt jelentéseket leadni, milyen információkkal látta el a tartótisztet, és vele együtt az hatóságokat. Ma már talán hihetetlennek tűnik, de voltak ügynökök, akik – hogy senkinek ne ártsanak – csupán olyan színvonalú jelentéseket készítettek, melyekből annyi derült ki, hogy egy brigádon belül ki töltötte a hétvégét a család telkén, és ki maradt otthon. Ezek alapján pedig aligha lehetett bárkire is rábizonyítani, hogy a rendszer ellensége.

Mit tehet, akinek elhunyt nagyapját feltüntették az ügynöklistán?

Lomnici Zoltán alkotmányjogász az Origónak kifejtette: a téves listázás – vagyis amikor egy megfigyelt személyt tévesen hálózati személyként tüntetnek fel – sértheti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 2:50. §-a szerinti kegyeleti jogot. Ez a hozzátartozók saját személyiségi joga, amely az elhunytról őrzött személyiségkép és emlék védelmét szolgálja. A törvény értelmében a meghalt ember emlékének megsértése miatt bírósághoz fordulhat a hozzátartozó, illetve az is, akit az elhunyt végrendeleti juttatásban részesített. Az Alkotmánybíróság gyakorlata (például a 997/B/2005. AB határozat) szintén megerősíti, hogy a kegyeleti jog a hozzátartozók személyiségi jogaként biztosítja az elhunyt általános személyiségi jogának post mortem érvényesülését.