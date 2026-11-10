Lebegő mártírok vagy jogi aknamező? Újabb fordulat az ügynöklisták körül

A rendszerváltás óta eltelt 36 év alatt az ügynöklistákon szereplők jelentős része elhunyt. Ők azok, akik már nem tudják megvédeni magukat, nem magyarázhatják meg a szeretteiknek, az egykori munkatársaiknak, barátaiknak és ismerőseiknek, hogy a tartótisztek nyomására mit és hogyan tettek. Az Origo annak járt utána, hogy mit tehet az, akinek egy már nem élő rokonát feltüntették a most nyilvánosságra hozott ügynöklistán.
Egyesek szerint az ügynöklisták nyilvánosságra hozása ugyan indokolt volt, de semmiféleképpen sem olyan módon, ahogy azt a Nyitottaktak.hu működtetői tették. A honlapon ugyanis egyelőre nem elérhető a jelentések tartalma, márpedig egyáltalán nem mindegy, hogy aki annak idején – kényszerből vagy buzgalomból – hajlandó volt jelentéseket leadni, milyen információkkal látta el a tartótisztet, és vele együtt az hatóságokat. Ma már talán hihetetlennek tűnik, de voltak ügynökök, akik – hogy senkinek ne ártsanak – csupán olyan színvonalú jelentéseket készítettek, melyekből annyi derült ki, hogy egy brigádon belül ki töltötte a hétvégét a család telkén, és ki maradt otthon. Ezek alapján pedig aligha lehetett bárkire is rábizonyítani, hogy a rendszer ellensége.
Mit tehet, akinek elhunyt nagyapját feltüntették az ügynöklistán?
Lomnici Zoltán alkotmányjogász az Origónak kifejtette: a téves listázás – vagyis amikor egy megfigyelt személyt tévesen hálózati személyként tüntetnek fel – sértheti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 2:50. §-a szerinti kegyeleti jogot. Ez a hozzátartozók saját személyiségi joga, amely az elhunytról őrzött személyiségkép és emlék védelmét szolgálja. A törvény értelmében a meghalt ember emlékének megsértése miatt bírósághoz fordulhat a hozzátartozó, illetve az is, akit az elhunyt végrendeleti juttatásban részesített. Az Alkotmánybíróság gyakorlata (például a 997/B/2005. AB határozat) szintén megerősíti, hogy a kegyeleti jog a hozzátartozók személyiségi jogaként biztosítja az elhunyt általános személyiségi jogának post mortem érvényesülését.
E jogsértés következményei megegyeznek az általános személyiségi jogi szankciókkal (Ptk. 2:51–2:52. §):
- A jogsértés bírósági megállapítása.
- A jogsértés abbahagyása és a jogsértő eltiltása a további jogsértéstől.
- Megfelelő elégtétel adása (amelynek nyilvánosságát a bíróság a jogsértés súlyához igazítja).
- Sérelemdíj az elszenvedett nem vagyoni sérelemért.
- Adott esetben a jogsértéssel elért vagyoni előny átengedése.
– A sérelemdíj megítélése nem automatikus, a bíróság egyedi mérlegelés alapján veszi figyelembe a jogsértés súlyát, a felróhatóság mértékét, a nyilvánosság terjedelmét, a hozzátartozókra és környezetükre gyakorolt hatást, valamint az enyhítő körülményeket (például a gyors törlést és a nyilvános bocsánatkérést, amint azt a Ptk. 2:52. § (3) bekezdése is rögzíti). A nagy nyilvánosság és az „ügynök” bélyeg társadalmi súlya a magasabb összeg irányába, míg a gyors korrekció az alacsonyabb irányába hat – magyarázta Lomnici.
Büntetőjogi szempontból a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) 228. § szerinti kegyeletsértés is felmerülhet (a holt emlékének rágalmazás vagy becsületsértés szabályai szerinti meggyalázása). Ez magánindítványra büntetendő, azonban a szándékosság bizonyítása a polgári peres úthoz képest jóval nehezebb.
Amennyiben valakit a múltban igazoltan beszerveztek, és hálózati személyként szerepel a levéltári dokumentumokban, a feledtetéshez való jog (a GDPR 17. cikke, illetve az Infotv. szerinti törléshez való jog) csak erősen korlátozottan érvényesíthető. A GDPR és a hazai adatvédelmi szabályozás a törlést több esetben kizárja vagy korlátozza, különösen ha az adatkezelés közérdekű archiválás, történelmi kutatás céljából történik, vagy a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságának érvényesítéséhez szükséges (GDPR 17. cikk (3) bekezdés).
Az Állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló 2003. évi III. törvény (Ábszltv.) kifejezetten közérdekből nyilvános adatként rendeli el a meghatározott iratok (például 6-os kartonok, B-naplók, H-adattár, B-dossziék) digitális, kereshető közzétételét. Ez a szabályozás a múlt feltárásának és a társadalmi szembenézésnek az érdekében született; a hitelesen hálózati személyként azonosított személyek adatainak törlését vagy általános elrejtését a törvény nem teszi lehetővé. A bírósági és hatósági gyakorlatban az ilyen történelmi közérdekű adatoknál a személyes adatok védelme és a közérdek mérlegelése rendszerint az utóbbi javára dől el.
Az érintettek számára nyitva álló egyik jogi lehetőség a helyesbítés vagy kiegészítő nyilatkozat. Az érintett (vagy annak halála után a hozzátartozója) kérheti az adatok pontosítását, és saját magyarázó nyilatkozatot fűzhet az iratokhoz (például a beszervezés kényszerítő körülményeiről, zsarolásról vagy a tényleges tevékenység hiányáról). Ezt a Levéltár az eredeti dokumentumhoz csatolja, így az is hozzáférhetővé válik. Az érintettek emellett adatvédelmi panaszt is tehetnek a NAIH-hoz: Ha a közzététel módja, pontossága vagy terjedelme konkrét jogsértést valósít meg (például törvény által nem engedett különleges adatok indokolatlan megjelenítését), a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet fordulni. Eredményes lehet a személyiségi jogi igény (jó hírnév, magánélet védelme) csak akkor lehet megalapozott, ha a közzététel túllépi a törvényi kereteket vagy aránytalan. A törvényes, differenciált közzététel önmagában általában nem alapoz meg törlési vagy elrejtési igényt.
Fontos tudni azonban, hogy a GDPR az elhunytakra nem terjed ki az élő természetes személyekhez hasonlóan. A gyakorlatban tehát a valóban beszervezettek esetében a feledtetés helyett a helyesbítés, a saját álláspont rögzítése és – indokolt esetben – az arányosság vizsgálata a járható út. Ezzel szemben a téves listázás esete ettől élesen elkülönül, mivel ott a levéltári iratokban nem szereplő, valótlan tény közzétételéről van szó.