Több tízezer ügynökakta válik nyilvánossá, de nem minden az, aminek látszik

— Nem kell mindent elhinni egy diktatúra állambiztonsági szerveinek, az ügynökaktákat körültekintően kell értelmezni – mondta Cseh Gergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának (ÁBTL) főigazgatója, annak apropóján, hogy november 4-étől nyilvános lesz több tízezer egykori ügynök neve. A nyitottaktak.hu felületet szerdán a délelőtti óráktól kereshetik fel az érdeklődők, az oldalt aktiválásakor sajtónyilvános eseményen mutatják be az ÁBTL-ben.

November 4-én nyilvánosságra kerülnek az ügynökakták (Fotó: AFP/Belga/Jonas Roosens)

A főigazgató kifejtette, a törvény szerint a számos titkosszolgálati irattípus közül négy lesz bárki számára ingyenesen hozzáférhető:

a 6-os karton, a B (azaz beszervezési) -napló,

a H (azaz hálózati) - adattár

és a B (azaz beszervezési) -dossziék.

Ezek közül november 4-én délelőtt az első három válik hozzáférhetővé. – A 6-os karton a hálózati személy nyilvántartási lapja, amelynek első oldalán az ügynök személyazonosító adatai olvashatók, hátsó oldalán pedig az ügynöki tevékenységgel kapcsolatos legfontosabb adatok. A B-naplók a B (azaz beszervezési) - dossziék ügynökeinek nevét listázzák. Az 1970-es évektől mágnesszalagokon gyűjtött H-adattár szintén az ügynökök személyes adatait, fedőnevét rögzítette.

Összesen mintegy 50-60 ezer ügynök neve, adatai kerülnek nyilvánosságra, az adathordozók között lehet átfedés – tette hozzá.

A negyedik irattípus, amelyet a törvény szerint február 25-ig kell nyilvánosságra hoznia a levéltárnak, a B-dosszié.

Az előző háromtól eltérően ez már nem csupán néhány szikár adatot rögzít, hanem 20-50 vagy akár több száz oldalas dokumentum, amely a tartótiszt szemszögéből részletesen tartalmazza az egész ügynöki életutat.

– Összesen több mint kilencezer B-dosszié kerül nyilvánosságra február 25-ig – ismertette a szakember.

Sokan le akarták tiltani az aktákat

Elmondta, már számos kérés érkezett a levéltárhoz, hogy ne tegyen közzé bizonyos adatokat, ám a törvény erre nem ad lehetőséget. Ugyanakkor az érintettek úgynevezett helyesbítést fűzhetnek a levéltári irathoz. – Előadhatják saját verziójukat, például, hogy az állambiztonsági irat tartalmával ellentétben nem hazafias indíttatásból, hanem zsarolás hatására lettek ügynökök – jegyezte meg Cseh Gergő Bendegúz. Arra a felvetésre, mennyire hitelesek a nyilvánosságra kerülő iratok, a szakember hangsúlyozta:

nem minden esetben feltétlenül valós az állambiztonsági iratok tartalma és egészen biztosan nagyon hiányosak.

– Nem kell mindent elhinni az állambiztonsági szerveknek és irataiknak! – figyelmeztetett a főigazgató. Szerinte a levéltáros feladata, hogy torzításmentesen megőrizze és minél hozzáférhetőbbé, rendszerezettebbé, kereshetőbbé tegye az utókor számára a múlt iratait.