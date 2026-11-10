Minden uniós országnak fizetnie kellene Ukrajnának – élesen reagált Bóka János

Friedrich Merz német kancellár szerint nem szabad csökkenteni Ukrajna pénzügyi támogatását, mert az Európai Unió közös biztonsága is múlik rajta.

Bóka János szerint Merz minden uniós tagállamot kötelezne Ukrajna finanszírozására.

Milyen terheket jelenthetne Ukrajna finanszírozása Magyarországnak?

Ukrajna további finanszírozása miatt bírálta Friedrich Merz német kancellárt Bóka János, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. A politikus Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy Merz minden uniós tagállamot kötelezne Ukrajna pénzügyi támogatására. Bóka szerint Magyar Péter miniszterelnök a keddi berlini látogatásán nem adott érdemi választ az ezzel kapcsolatos kérdésekre.

Bóka János szerint Friedrich Merz minden uniós országot bevonna Ukrajna finanszírozásába Fotó: Hatlaczki Balazs

Friedrich Merz szerint nem csökkenthető Ukrajna támogatása

A német kancellár a közös berlini sajtótájékoztatón az Európai Unió következő többéves pénzügyi keretéről (MFF) beszélve hangsúlyozta, hogy Ukrajna pénzügyi támogatását nem szabad csökkenteni, mert az európai kollektív biztonság kérdése.

Merz szerint Európának egységesen kell fellépnie Oroszországgal szemben, és hosszú távon is támogatnia kell Ukrajnát. Az ország uniós csatlakozási folyamatának előmozdítását szintén sürgette – írja a Magyar Nemzet.

Bóka János ugyanakkor Facebook-bejegyzésében egy, a német kancellárnak tulajdonított levélre hivatkozva kifogásolta a kötelező finanszírozás tervét.

Emlékeztetett arra, hogy a 2025 decemberében elfogadott, 90 milliárd eurós ukrajnai támogatás finanszírozásából Magyarország, Csehország és Szlovákia is mentességet kapott.

A Fidesz frakcióvezetője támogatásáról biztosította Robert Fico és Andrej Babiš fellépését, Magyar Pétertől pedig választ követelt arra, hogy Magyarország részt vesz-e Ukrajna további finanszírozásában, és ez milyen hatással lehet a hazánknak járó uniós forrásokra.