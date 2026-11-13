Húszmilliárd euró, több mint ezer szállítmány – súlyos kijelentés hangzott el az ukrán aranykonvojról

Az ukrán aranykonvoj ügyéről is beszélt az Osztrák Szabadságpárt főtitkára a HírTV-nek.

Christian Hafenecker szerint több mint ezer pénzszállítmány haladt át Magyarországon Ukrajna felé.

Az osztrák politikus Orbán Viktornak mondott köszönetet a pénzszállítmányok ügyének nyilvánosságra kerüléséért.

Hafenecker szerint az Európai Unió migrációs politikája megbukott, Magyarország határvédelme pedig követendő példa.

Az osztrák politikus Magyar Péter kormányának intézkedéseit és az Európai Unió hallgatását is bírálta.

Milliárdok és aranyrudak haladhattak át Magyarországon Ukrajna felé, miközben a pénz eredete és címzettje továbbra is tisztázatlan. Christian Hafenecker, az Osztrák Szabadságpárt főtitkára a HírTV-nek adott exkluzív interjújában beszélt az ukrán aranykonvoj ügyéről, és Orbán Viktornak is köszönetet mondott.

Az ukrán aranykonvoj ügyéről is beszélt Christian Hafenecker a HírTV-nek. Osztrák politikus Orbán Viktort méltatta, és az EU migrációs politikáját is bírálta Fotó: HARALD SCHNEIDER / APA-PictureDesk

Az osztrák kormánykoalíció már nem képes kormányozni

A beszélgetésben szóba került a 2024-es osztrák választás, amelyet az FPÖ, vagyis az Osztrák Szabadságpárt megnyert, azonban nem tudott kormányra kerülni.

Hafenecker elmondta: Ausztria történetében először fordult elő, hogy a szövetségi elnök nem a legerősebb politikai erőt bízta meg azonnal a kormányalakítással. Először megpróbáltak létrehozni egy hármas koalíciót, azonban a tárgyalások kudarcba fulladtak.

Ezt követően bízta meg a szövetségi elnök a Szabadságpártot a kormányalakítással. Hafenecker elmondta, hogy tárgyalásokat folytattak az Osztrák Néppárttal, amelyek eredménytelenül zárultak, mert közben az ÖVP a szociáldemokrata és a liberális párttal is egyeztetett. Végül meghiúsultak a tárgyalások, és visszatértek az eredeti elképzeléshez.

A problémát az osztrák politikus abban látja, hogy a választópolgárok akaratával szemben jött létre a jelenlegi kormánykoalíció.

Hafenecker szerint a jelenlegi osztrák kormány nem tud eredményeket felmutatni. A koalíció tagjai kölcsönösen akadályozzák egymást. Szinte egyetlen kormányzati előterjesztés sem kerül a parlament napirendjére, vagyis a parlament a kormányoldal szempontjából gyakorlatilag tétlen. Ehhez társul az SPÖ oldalán egy komoly vezetési válság.