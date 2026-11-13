Húszmilliárd euró, több mint ezer szállítmány – súlyos kijelentés hangzott el az ukrán aranykonvojról

- Az ukrán aranykonvoj ügyéről is beszélt az Osztrák Szabadságpárt főtitkára a HírTV-nek.
- Christian Hafenecker szerint több mint ezer pénzszállítmány haladt át Magyarországon Ukrajna felé.
- Az osztrák politikus Orbán Viktornak mondott köszönetet a pénzszállítmányok ügyének nyilvánosságra kerüléséért.
- Hafenecker szerint az Európai Unió migrációs politikája megbukott, Magyarország határvédelme pedig követendő példa.
- Az osztrák politikus Magyar Péter kormányának intézkedéseit és az Európai Unió hallgatását is bírálta.
Milliárdok és aranyrudak haladhattak át Magyarországon Ukrajna felé, miközben a pénz eredete és címzettje továbbra is tisztázatlan. Christian Hafenecker, az Osztrák Szabadságpárt főtitkára a HírTV-nek adott exkluzív interjújában beszélt az ukrán aranykonvoj ügyéről, és Orbán Viktornak is köszönetet mondott.
Az osztrák kormánykoalíció már nem képes kormányozni
A beszélgetésben szóba került a 2024-es osztrák választás, amelyet az FPÖ, vagyis az Osztrák Szabadságpárt megnyert, azonban nem tudott kormányra kerülni.
Hafenecker elmondta: Ausztria történetében először fordult elő, hogy a szövetségi elnök nem a legerősebb politikai erőt bízta meg azonnal a kormányalakítással. Először megpróbáltak létrehozni egy hármas koalíciót, azonban a tárgyalások kudarcba fulladtak.
Ezt követően bízta meg a szövetségi elnök a Szabadságpártot a kormányalakítással. Hafenecker elmondta, hogy tárgyalásokat folytattak az Osztrák Néppárttal, amelyek eredménytelenül zárultak, mert közben az ÖVP a szociáldemokrata és a liberális párttal is egyeztetett. Végül meghiúsultak a tárgyalások, és visszatértek az eredeti elképzeléshez.
A problémát az osztrák politikus abban látja, hogy a választópolgárok akaratával szemben jött létre a jelenlegi kormánykoalíció.
Hafenecker szerint a jelenlegi osztrák kormány nem tud eredményeket felmutatni. A koalíció tagjai kölcsönösen akadályozzák egymást. Szinte egyetlen kormányzati előterjesztés sem kerül a parlament napirendjére, vagyis a parlament a kormányoldal szempontjából gyakorlatilag tétlen. Ehhez társul az SPÖ oldalán egy komoly vezetési válság.
Az osztrák politikus szerint nagyon izgalmas hetek állnak előttük. Úgy véli, hogy ez a kormány már nem képes kormányozni, különösen arra nem, hogy az osztrákok javát szolgálja, és kivezesse Ausztriát abból a nehéz helyzetből, amelyben jelenleg van. Példaként a gazdasági problémákat és a migrációt említette.
Hafenecker úgy látja, ha a következő két hónapban nem robbantja fel saját magát a kormánykoalíció, és nem tartanak előrehozott választásokat még a nyár előtt, akkor arra lehet számítani, hogy a rendes választási időpontig hivatalban maradnak, már ha ezt egyáltalán kormányzásnak lehet nevezni.
Több mint ezer ukrán pénzszállítmány haladhatott át Magyarországon
A beszélgetés során szóba került az ukrán aranykonvoj ügye is, valamint az Ausztria felől Ukrajnába irányuló szállítmányok, amelyek Magyarországon keresztül haladnak át.
A pénzszállítások ügyével kapcsolatban Christian Hafenecker jelezte: a magyar hatóságok lépése hívta fel a figyelmüket ezekre a szállítmányokra.
Hálásnak kell lennünk Orbán Viktornak, hogy nyilvánosságra került ez az ügy
– fogalmazott az osztrák politikus, aki maga tett fel ezzel kapcsolatban parlamenti kérdéseket.
Innen derült ki, hogy 2022 óta több mint ezer hasonló szállítmány indult Ausztriából, amelyek Magyarország területén keresztül haladtak Ukrajnába.
Szerinte a legnagyobb probléma ezekkel kapcsolatban az, hogy nem lehet tudni, ki küldte, kinek szánta, és pontosan mit tartalmaztak ezek a szállítmányok.
A nyilvánosságra került összeg alapján állítólag mintegy 20 milliárd eurónak megfelelő értéket szállítottak.
– mondta, hozzátéve: a szállítmányokban euró, dollár és aranyrudak is lehettek.
Figyelemre méltónak nevezte, hogy az osztrák szövetségi kormány a parlamenti kérdéseikre azt állította: nem tudja, ki küldte ezt a pénzt, és azt sem, hogy ki kapta meg.
Vagyis
20 milliárd eurónyi összeget szállítanak Ausztrián és Magyarországon át Ukrajnába, és senkit sem érdekel, honnan származik, és kihez kerül.
Ezt azért is különösen érdekesnek tartja, mert az Európai Unióban a visszaélésektől való félelem miatt mindent, többek között az átutalásokat is túlszabályozzák, miközben ilyen hatalmas értékű szállítmányok haladhatnak át Ausztrián és Magyarországon Ukrajna felé.
Ukrán aranykonvoj: 200 kilogrammos rejtélyes szállítmány érkezett
Egy másik érdekességet is említett: egy állítólagos, 200 kilogrammos különleges rakomány Ukrajna felől, Ausztrián keresztül érkezett Svájcba. Ezt az ügyet is a Szabadságpárt hozta felszínre. Névtelenül eljutott hozzájuk az ukrán nagykövetség által az osztrák Külügyminisztériumnak küldött szóbeli jegyzék.
Ebből kiderült, hogy Ukrajna a nagykövetségén keresztül arra kérte az osztrák külügyet, biztosítsák, hogy ne állítsák meg a szállítmányt, ne ellenőrizzék, és ne indítsanak vele kapcsolatban további vizsgálatot.
Ez számos találgatásra adott okot, de nem derült ki, pontosan mi volt a szállítmányban. Csak annyit tudni, hogy „200 kilogramm különleges rakományról” volt szó.
Nem tudni, hogy katonai vagy titkosszolgálati eszközöket, esetleg valutát vagy aranyat vittek-e át. Felmerül a kérdés: milyen céllal és kinek a megbízásából szállítanak ilyen rakományokat az országok között?
Hafenecker szerint Ausztriának joga van tudni, mi volt ezekben a szállítmányokban, honnan jött a pénz, és ki volt a megbízó. Ugyanez vonatkozik a 200 kilogrammos különleges rakományra is.
Ausztria ugyanis szuverén nemzetállam. Nem lehet elfogadni, hogy olyan szállítmányok haladjanak át az ország területén, amelyekről azt sem tudják pontosan, mit tartalmaznak.
Az osztrák politikus elmondta, hogy továbbra is nyomást fognak gyakorolni az osztrák minisztériumokra, hogy kiderüljön, mit szállítottak, és a rakományok nem hordoztak-e nemzetbiztonsági veszélyt.
A jövőben ellenőrzéseket követelnek, valamint a parlament tájékoztatását.
Orbán Viktor márciusi intézkedése és a magyar kormány reakciója
Szóba került, hogy 2026 márciusában Magyarországon is történt hasonló eset, amikor a magyar hatóságok megállítottak egy Ausztria felől Ukrajnába tartó szállítmányt. Az ügyet most az új, Magyar Péter vezette kormány vizsgálja.
Ezzel kapcsolatban az osztrák politikus elmondta: nem akar beavatkozni a magyar belpolitikába, de úgy látja, hogy igyekeznek egyfajta politikai narratívát építeni az ügy köré.
Hangsúlyozta, hogy már akkor sem egyedi esetről volt szó.
Tulajdonképpen hálásnak kell lenniük Orbán Viktornak, hogy nyilvánosságra került ez az ügy. Ennek köszönhetően kezdtek parlamenti kérdéseket feltenni, amelyekből kiderült, hogy 2022 óta több mint ezer hasonló szállítmány indult Ausztriából Magyarországon keresztül Ukrajnába.
Elmondta azt is, hogy érthetetlen számára, ahogyan Magyar Péter kormánya kezeli a történteket. Ausztriában is bevett dolog, hogy ha egy ismeretlen eredetű, ekkora értékű szállítmány halad át az ország területén, akkor a hatóságok teljes joggal szeretnének választ kapni az eredetével és céljával kapcsolatos kérdésekre.
A Patrióták Európáért és Orbán Viktor szerepe
A beszélgetésben szóba került az Európai Unió, Orbán Viktor és a Patrióták Európáért frakció is. Hafenecker szerint a Patrióták Európáért nélkülözhetetlen frakció az Európai Parlamentben, mert valódi ellensúlyt képvisel.
Orbán Viktornak is köszönetet kell mondani, hiszen Herbert Kickllel együtt a Patrióták Európáért egyik alapítója volt.
A Patrióták Európáért frakciójában továbbra is meghatározó szerepet tölt be a Fidesz delegációja, amelynek képviselői jelentős értéket képviselnek a frakcióban.
Hafenecker szerint ugyanazokat az értékeket vallják.
Konzervatív emberek vagyunk, akik józan ésszel megközelített, hagyományos családképet képviselnek, és a migráció kérdésében mi adjuk a megfelelő válaszokat
– jelentette ki Hafenecker.
Hafenecker szerint az EU migrációs politikája teljes kudarcot vallott
Szóba került a júniusban elfogadott migrációs paktum és a bevándorlás kérdése is. Ezzel kapcsolatban Hafenecker elmondta, hogy szerinte az Európai Unió migrációs politikája teljes kudarcot vallott, amire számos példát lehet felhozni. Kiemelte Magyarország szerepét a 2015-ös migrációs válság idején.
Néhány hónapja megtekintette a magyar határkerítést, és megértette, miért érkezik kevesebb bevándorló a balkáni útvonalon.
Magyarország egész Európa felelősségét vállalta magára, és megfelelő határvédelmi rendszert épített ki.
Szerinte más országok nem így jártak el. Példaként Spanyolországot és a nyáron bekövetkezett ceutai válságot említette, amely szerinte megmutatta, hogy az Európai Uniónak nincs koncepciója az illegális migráció kezelésére.
Az olyan országok, ahol magasak a szociális juttatások, mint Németország és Ausztria, végül a muszlim migránsok első számú célországaivá válnak. Szerinte az Európai Uniónak nincs megfelelő koncepciója, ezért a migránsok szétosztásával próbálkoznak. A beszélgetésben szóba kerültek a franciaországi zavargások és a migrációs hátterű résztvevők magas aránya is.
Hafenecker szerint sok bevándorló és illegális migráns vesz részt ezekben a zavargásokban, akik fellépésükkel az állam destabilizálására törekednek.
Európa egy évtizednyi terrortámadáson van túl
– mondta az osztrák politikus.
Beszélt arról is, hogy átalakulnak az európai társadalmak, és egyre inkább gyökeret ver az iszlám.
Spanyolország százezres nagyságrendben nyilváníthat legális státuszúvá bevándorlókat, akik ezt követően élvezhetik az Európai Unión belüli szabad mozgás lehetőségét.
Hafenecker szerint ezek az emberek nem maradnak Spanyolországban, hanem átmennek más országokba, ahol kedvezőbb szociális juttatásokat kapnak. A spanyol példa szerinte azt mutatja, hogy megpróbálják a saját, kezelhetetlenné vált problémájukat Európa többi részére áthárítani. Ha ez nem történik önként, akkor a migránsok kötelező elosztását alkalmazhatják, így újra és újra menekülthullámok érkezhetnek.
Ukrajna finanszírozásáról és Merz kijelentéséről is beszélt
Szóba került Ukrajna finanszírozása is. Friedrich Merz német kancellár ugyanis néhány nappal korábban kijelentette, hogy akár meg is vétózza az uniós költségvetést, ha nem fogadják el az Ukrajnának szánt tervezett pénzügyi támogatás finanszírozását.
Az osztrák politikus szerint Németország jelenlegi politikája téves. Nem érti, miért ragaszkodik ehhez a német vezetés, hiszen az országnak egyébként is számos problémája van.
Hafenecker egyetért Babišsal és Ficóval. Úgy véli, ha nem képesek kompenzálni a veszteségeiket és megoldani a saját problémáikat, akkor
fel sem merülhet, hogy a nemzetállamok adófizetőinek pénzét ellenőrzés nélkül Ukrajnába küldjük.
Megdöbbentőnek nevezte Magyar Péter kormányának intézkedéseit
A beszélgetésben szóba került Magyar Péter és a Tisza új magyar kormánya is. Hafenecker hangsúlyozta, hogy nem akar beavatkozni a szomszédos országok belügyeibe.
Egy dolgot azonban észrevett:
korábban mindig azt lehetett hallani, hogy ha Magyar Péter kerül hatalomra, akkor Magyarországon liberális demokrácia lesz.
Megdöbbentőnek nevezte Christian Hafenecker a Tisza-kormány intézkedéseit, példaként említve az Alkotmánybíróság megszállását, a köztársasági elnök lemondatását, valamint a közmédia hírszolgáltatásának szüneteltetését.
A visszamenőleges hatályú korlátozásokat aggasztónak tartja, ami szerinte arra irányuló kísérlet, hogy a korábbi politikai ellenfelek ne indulhassanak újra a választásokon.
Hafenecker szerint, ha Ausztriában hoznának hasonló intézkedéseket, akkor komoly problémájuk lenne az Európai Unióval. Magyarországgal kapcsolatban azonban az unió hallgat
– mutatott rá az Osztrák Szabadságpárt főtitkára.
A teljes interjút itt nézheted meg: