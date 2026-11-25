Magyar Péter a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tartott beregszászi sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy a két ország agrárminiszterei egyeztetéseket folytatnak az ukrán kukorica ideiglenes, korlátozott behozataláról. A miniszterelnök az állattartók és a bioetanol-üzemek ellátásával indokolta a lépést, mondván, idén kétmillió tonnával kevesebb kukorica termett a szükségesnél. Az importálandó mennyiségről egyelőre nem született megállapodás – számolt be a Világgazdaság.
Az aszály sújtotta magyar gazdák kerülhetnek még nehezebb helyzetbe
Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének (GOSZ) elnöke korábban többször is hangsúlyozta, hogy mindenekelőtt a hazai készletek értékesítését kell biztosítani, hogy a magyar termelők megfelelő áron adhassák el az aszály után megmaradt termésüket.
A szakember szerint az ukrán importtilalom feloldásáról legkorábban 2027 tavaszán lenne érdemes tárgyalni, amennyiben addigra elfogynak a hazai készletek, és a környező uniós országokból sem biztosítható a szükséges mennyiség.
A hazai kukoricapiac helyzetét jól mutatják a következő adatok:
- Az idei magyar kukoricatermés mindössze másfél millió tonna lehet.
- Ez nagyjából a fele a 2022-es történelmi aszály idején betakarított mennyiségnek.
- Az év első nyolc hónapjában Magyarország 447 ezer tonna kukoricát importált, miközben 347 ezer tonnát exportált.
- Lengyelországban és Romániában tonnánként mintegy tízezer forinttal olcsóbb a kukorica, így ezekből az országokból is biztosítható lehet a hiány egy részének pótlása.
Petőházi Tamás arra is emlékeztetett, hogy a 2022–2023-as importhullám idején az ukrán kukorica nemcsak a hiányt pótolta, hanem a magyar termést is kiszorította a piac egy részéről.
Már az ukrán import híre is megbéníthatja a hazai piacot
Cseh Tibor, a Magosz főtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy már a piacnyitás lehetősége is jelentősen ronthatja a magyar gazdák alkupozícióját.
A kereskedők ugyanis az olcsóbb ukrán kukoricára hivatkozva már az első szállítmányok megérkezése előtt leszoríthatják a felvásárlási árakat.
A Magosz ezért az importtilalom fenntartását szorgalmazza, és élelmiszer-biztonsági aggályokat is megfogalmazott, mivel Ukrajnában olyan növényvédőszer-hatóanyagokat is alkalmaznak, amelyek használata az Európai Unióban már nem engedélyezett.
A gazdaszervezet aggodalmait a Világgazdaság piaci információi is alátámasztják. Miközben az Agrárközgazdasági Intézet november második hetében tonnánként 87 700 forintos termelői átlagárat közölt, a lap értesülései szerint múlt pénteken már csak 76–77 ezer forintot fizettek a magyar kukoricáért.
A termelők arról számoltak be, hogy a kereskedők leállították a felvásárlást, arra hivatkozva, hogy a jövőben az ukrán behozatal szabhatja meg az árakat.
Az aszály miatt egyébként is súlyos veszteségeket elszenvedő magyar gazdák így már az importtilalom tényleges feloldása előtt újabb nehézségekkel szembesülhetnek.
Az ukrán kukorica behozatala sem megy egyik napról a másikra
Bidló Gábor, a Budagabona Kft. ügyvezető igazgatója a Hír TV Napindító című műsorában arról beszélt, hogy Magyarország jelenleg mintegy 1,4 millió tonna kukoricát képes előállítani, miközben a hazai igény három-négy millió tonna lenne.
A szakember szerint a hiány pótlásának leggyorsabb és legegyszerűbb módja valóban az ukrán kukorica behozatala, ugyanakkor az ehhez szükséges vasúti és átrakodási kapacitások bővítése, valamint az állandó szállítási útvonalak kialakítása akár öt évet is igénybe vehet.
Az agrárszakember a hazai állattenyésztés problémáira is felhívta a figyelmet. Ahogyan arra Nagy István volt agrárminiszter is felhívta az Origo figyelmét, a rendszerváltáskori nyolcmilliós magyar sertésállomány mára hárommillió alá csökkent, a háztáji sertéstartás pedig szinte teljesen eltűnt.
Bidló Gábor szerint ebben a szigorú állattartási előírások mellett az importverseny is jelentős szerepet játszik, ugyanis a külföldről érkező fagyasztott hús olcsóbban kerülhet a magyar piacra, mint amennyiért azt a hazai termelők elő tudják állítani.
Mindeközben a kis- és közepes gazdaságok száma is csökken, így egyre inkább a nagyüzemi sertéstartás válik meghatározóvá.