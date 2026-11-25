Magyar Péter a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tartott beregszászi sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy a két ország agrárminiszterei egyeztetéseket folytatnak az ukrán kukorica ideiglenes, korlátozott behozataláról. A miniszterelnök az állattartók és a bioetanol-üzemek ellátásával indokolta a lépést, mondván, idén kétmillió tonnával kevesebb kukorica termett a szükségesnél. Az importálandó mennyiségről egyelőre nem született megállapodás – számolt be a Világgazdaság.

Magyar Péter megnyitná a kaput az ukrán kukorica előtt, tiltakoznak a gazdaszervezetek (Fotó: AFP)

Az aszály sújtotta magyar gazdák kerülhetnek még nehezebb helyzetbe

Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének (GOSZ) elnöke korábban többször is hangsúlyozta, hogy mindenekelőtt a hazai készletek értékesítését kell biztosítani, hogy a magyar termelők megfelelő áron adhassák el az aszály után megmaradt termésüket.

A szakember szerint az ukrán importtilalom feloldásáról legkorábban 2027 tavaszán lenne érdemes tárgyalni, amennyiben addigra elfogynak a hazai készletek, és a környező uniós országokból sem biztosítható a szükséges mennyiség.

A hazai kukoricapiac helyzetét jól mutatják a következő adatok:

Az idei magyar kukoricatermés mindössze másfél millió tonna lehet.

Ez nagyjából a fele a 2022-es történelmi aszály idején betakarított mennyiségnek.

Az év első nyolc hónapjában Magyarország 447 ezer tonna kukoricát importált, miközben 347 ezer tonnát exportált.

Lengyelországban és Romániában tonnánként mintegy tízezer forinttal olcsóbb a kukorica, így ezekből az országokból is biztosítható lehet a hiány egy részének pótlása.