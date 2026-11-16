Továbbra sem tudja a hatóság, kié a hat és fél milliárd forintnyi készpénz, de a nyomozás folytatódik

Unger Anna, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnöke a Kossuth rádió Felkelő című műsorában hétfőn arról beszélt, hogy a november 12-én és 13-án végrehajtott akciók során talált nagy mennyiségű pénzt „korrupciós bűnjelként kezelik”, és azt is elmondta, hogy a hatóság valójában nem tudja, hogy ki a pénz tulajdonosa.

Nem tudják, kié a lefoglalt készpénz, de a nyomozás folytatódik – ezt mondta Unger Anna, az NVVH elnöke (Fotó: Polyák Attila)

A hivatalvezető azt mondta, készpénzre a Seszták Miklós korábbi fejlesztési miniszter ügyében folytatott büntetőeljárás keretében bukkantak rá kollégái. Tájékoztatása szerint a föld alól, széfből, madáretetőből, raktárból és dobozokból előkerült bankjegyekről a nyomozók rögzítették a DNS- és egyéb nyomokat, majd az összeget bűnügyi letétbe helyezték a Magyar Államkincstárnál. Unger Anna közölte, a pénz megszámlálása és sorszám szerinti jegyzőkönyvezése megtörtént, az összeg a jogerős ítéletig nem használható fel.

Vasárnap ismeretlen tulajdonosról beszélt Unger Anna

Amint arról beszámoltunk, az NVVH elnöke egy nappal korábban, az RTL Házon kívül című műsorában azt nyilatkozta, hogy a hatóság egyelőre nem tudja, kié a mintegy 6,5 milliárd forintnyi készpénz, és a rejtekhelyül szolgáló ingatlanokról sem állítható biztosan, hogy a volt miniszterhez köthetők. Hozzátette, azt sem állítják, hogy a most megtalált összeg része lenne a korábban Seszták Miklóshoz kötött kilencmilliárd forintnak.

A hivatalvezető szerint a gazdasági büntetőeljárások akár hat-nyolc évig is elhúzódhatnak.

A hétfőn, a Kossuth rádióban elhangzott interjúban Unger Anna nem adott tájékoztatást arról, hogy újra kihallgatják-e Seszták Miklóst vagy más érintetteket. Orbán Viktor korábbi miniszterelnök azon kijelentésére – miszerint az ügyek arra irányulnak, hogy eljussanak hozzá – a hivatalvezető úgy reagált: a vizsgálatok célja az elmúlt másfél-két évtizedben eltűnt közvagyon felkutatása és visszaszerzése.

A Fidesz szerint politikai színház zajlik

Az RTL-nek adott nyilatkozatot követően a Fidesz közleményben reagált az elhangzottakra. A párt álláspontja szerint Unger Anna „lebuktatta, nevetségessé és hiteltelenné tette” a Seszták-ügyben zajló, általuk „Magyar Péter politikai színházának” nevezett eljárást.