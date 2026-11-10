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Ez lenne az átláthatóság? Hiába ígérte Unger Anna, továbbra is egyetlen sor van a vagyonvisszaszerzési hivatal honlapján

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Hiába ígérte korábban a hivatal vezetője, hogy hamarosan elindul az oldal, november 10-én továbbra sem lehet érdemi információkat találni az NVVH honlapján. Deák Dániel politikai elemző szerint ez nem igazán nevezhető átlátható működésnek.
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Deák Dániel politikai elemző a közösségi oldalán bírálta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) honlapját. Mint írta, november 10-én az nvvh.gov.hu oldalon mindössze egyetlen sor szöveg fogadja a látogatókat.

Unger Anna
Az NVVH elnöke, Unger Anna
Fotó: Polyák Attila / MW

Az elemző felidézte, hogy 

Unger Anna, az NVVH vezetője szeptember 30-án az ATV-ben arról beszélt, hogy a hivatal honlapja a következő héten elindulhat. Október 2-án ismét azt jelezte, hogy hamarosan elérhető lesz a hivatal saját hivatalos oldala.

Továbbra is üres a honlap

Deák Dániel szerint ehhez képest az oldal jelenleg sem tartalmaz érdemi információkat. Bejegyzésében azt írta, hogy nincs feltüntetve elérhetőség, vezetői névsor, közlemény, illetve a közérdekű adatok számára kialakított menüpont sem.

Egy sor szöveg, alatta az üres oldal

 – fogalmazott az elemző, aki szerint egy közpénzből működő, jelentős nyomozati és vádemelési jogkörökkel rendelkező állami szerv esetében alapvető lenne, hogy a működésével kapcsolatos információk és hivatalos közlések könnyen hozzáférhetők legyenek.

Az elemző a hivatal elnevezésére is utalt, amikor azt írta, hogy az ellenzék „új ÁVH-ként” emlegeti a szervezetet. Bejegyzése végén úgy fogalmazott: 

Az átláthatóságot a saját működésüknél is el lehetne kezdeni...

 

 

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