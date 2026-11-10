Ez lenne az átláthatóság? Hiába ígérte Unger Anna, továbbra is egyetlen sor van a vagyonvisszaszerzési hivatal honlapján

Deák Dániel politikai elemző a közösségi oldalán bírálta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) honlapját. Mint írta, november 10-én az nvvh.gov.hu oldalon mindössze egyetlen sor szöveg fogadja a látogatókat.

Az NVVH elnöke, Unger Anna

Fotó: Polyák Attila / MW

Az elemző felidézte, hogy

Unger Anna, az NVVH vezetője szeptember 30-án az ATV-ben arról beszélt, hogy a hivatal honlapja a következő héten elindulhat. Október 2-án ismét azt jelezte, hogy hamarosan elérhető lesz a hivatal saját hivatalos oldala.

Továbbra is üres a honlap

Deák Dániel szerint ehhez képest az oldal jelenleg sem tartalmaz érdemi információkat. Bejegyzésében azt írta, hogy nincs feltüntetve elérhetőség, vezetői névsor, közlemény, illetve a közérdekű adatok számára kialakított menüpont sem.

Egy sor szöveg, alatta az üres oldal

– fogalmazott az elemző, aki szerint egy közpénzből működő, jelentős nyomozati és vádemelési jogkörökkel rendelkező állami szerv esetében alapvető lenne, hogy a működésével kapcsolatos információk és hivatalos közlések könnyen hozzáférhetők legyenek.

Az elemző a hivatal elnevezésére is utalt, amikor azt írta, hogy az ellenzék „új ÁVH-ként” emlegeti a szervezetet. Bejegyzése végén úgy fogalmazott: