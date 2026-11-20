Unger Anna, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnöke a Magyar Hangnak adott interjújában beszélt arról, hogyan reagálna, ha politikai nyomásgyakorlással próbálnák befolyásolni a hivatal munkáját. A hivatalvezető egyértelművé tette, hogy semmilyen politikai szereplőtől nem fogadna el utasításokat, és Magyar Péter miniszterelnök is komoly hibát követne el, ha egy folyamatban lévő eljárás miatt keresné meg.

Unger Anna szerint még Magyar Péter miniszterelnök sem befolyásolhatja a vagyonvisszaszerzési hivatal eljárásait (Fotó: Polyák Attila)

Unger Anna szerint Magyar Péter sem szólhat bele a nyomozásokba

Az életben nem fogadnék el ilyen kérést vagy követelést, rá is tenném a telefont arra, aki hasonlóval próbálkozik”

– jelentette ki Unger Anna a politikai befolyásolás lehetőségével kapcsolatban.

Amikor arról kérdezték, mit tenne, ha személyesen Magyar Péter hívná fel egy eljárás ügyében, úgy fogalmazott, hogy a miniszterelnök „nagyon rosszul tenné”, ha ilyesmivel próbálkozna. Hozzátette, Magyar telefonszámát nem ismeri, ezért vélhetően felvenné a hívását. Az NVVH elnöke hangsúlyozta, hogy a kormánnyal folytatott kommunikáció egyoldalú, és a Parlamentbe sem egyeztetni jár.

Ez nem a Három kívánság című műsor Dévényi Tibi bácsival. Tőlünk nem lehet megrendelni eljárásokat”

– fogalmazott.

A hivatal függetlenségének kérdése azért is különösen érdekes, mert az NVVH működését korábban több alkalommal érték politikai bírálatok. Az Orbán Áron elleni eljárás átvétele is kérdéseket vetett fel, mivel a nyilvánosságra került információk alapján nem volt egyértelmű, hogy az ügyben kimutatható-e közvagyoni veszteség.

A megtalált milliárdok egy gyanús személyhez köthetők

Unger Anna az interjúban a Seszták Miklós volt minisztert érintő nyomozásról is beszélt. A hivatal november közepén több helyszínen összesen mintegy 6,5 milliárd forintnyi készpénzt foglalt le, amelynek egy részét erdőkben elásva, más részét épületekben és széfekben rejtették el.

A hivatalvezető elismerte: egyelőre nem tudják, kié a megtalált pénz, és azt sem lehet biztosan kijelenteni, hogy az összeg Seszták Miklóshoz köthető. Most ugyanakkor arról beszélt, hogy hiteles információik alapján a készpénz egy gyanús személyhez kapcsolható. Azt azonban továbbra sem árulta el, ki lehet a tulajdonos, a folyamatban lévő nyomozás érdekeire hivatkozva.