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Megszólalt Unger Anna a lefoglalt 6,5 milliárd forintról: azt sem tudják, kié a pénz

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Unger Anna

Megszólalt Unger Anna a lefoglalt 6,5 milliárd forintról: azt sem tudják, kié a pénz

34 perce
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Mintegy 6,5 milliárd forintnyi készpénzt foglaltak le a hatóságok a Seszták Miklóst is érintő nyomozás során, ám egyelőre nem tudni, kié a pénz. Unger Anna, a vagyonvisszaszerzési hivatal elnöke szerint azt sem lehet kijelenteni, hogy az összeg a volt miniszterhez korábban kötött kilencmilliárd forint része lenne.
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Unger AnnanyomozásSeszták Miklós

Nem tudja a hatóság, kié az a mintegy 6,5 milliárd forintnyi készpénz, amelyet a Seszták Miklós volt minisztert is érintő nyomozás során foglaltak le. Unger Anna, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke az RTL Házon kívül című műsorában hangsúlyozta: azt sem állítják, hogy a most megtalált pénz része lenne annak a korábban emlegetett kilencmilliárd forintnak, amelyet Sesztákhoz kötöttek - írja a Magyar Nemzet.

Unger Anna
Unger Anna, a vagyonvisszaszerzési hivatal elnöke - Fotó: Polyák Attila

Mit mondott Unger Anna?

A hivatalvezető szerint a pénz tulajdonosa egyelőre ismeretlen, és a rejtekhelyül szolgáló ingatlanokról sem állítható biztosan, hogy a volt miniszterhez köthetők. 

A nyomozók ugyanakkor tudták, hol keressék az összeget.

Unger Anna azt is tisztázta, hogy a lefoglalt pénzt a Magyar Államkincstárba szállították, és hatósági letéti számlákon helyezték el. Az összeg egyelőre nem használható fel, a gazdasági büntetőeljárások pedig akár hat-nyolc évig is elhúzódhatnak.

Az NVVH november 12-én és 13-án több helyszínen hajtott végre összehangolt akciót. A mintegy 6,5 milliárd forintnyi készpénzt három megyében, többek között erdőben elásva, mezőgazdasági épületekben és széfekben találták meg.

Az ügy politikai következményekkel is járt: Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője felszólította Seszták Miklóst országgyűlési mandátumának visszaadására, míg Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke fegyelmi és etikai eljárást kezdeményezett ellene, valamint párttagságának felfüggesztését indítványozta.

 

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