— Miniszterelnök úr azt tudja, hogy a dízel ára jelenleg 79 forinttal magasabb, mint a védett ár? – tette fel a kérdést Bóka János ma a parlamentben. A Fidesz frakcióvezetője napirend előtti felszólalásából osztott meg egy részletet a közösségi oldalán, amelyben jelezte, hogy Magyar Péternek azt is tudnia kellene, hogy a védett ár az nem azt jelenti, hogy annál nem lehet alacsonyabb az üzemanyagár, hanem azt, hogy ha az alá megy az üzemanyagár, akkor az alatt lehet értékesíteni.

Erről beszélnie kell Magyar Péternek az üzemanyagár kapcsán Fotó: Hatlaczki Balazs

Arra kérem miniszterelnök urat, hogy ne hazudjon már megint ismételten

– szólította fel Magyar Pétert. Majd azt üzente neki, ha meg tudja védeni az üzemanyagár politikáját, akkor védje meg, de tegye ezt úgy, hogy nem hazudik.

Ha meg tudja azt védeni, hogy számára fontosabb a nagy multik, az üzemanyag multik profitja, mint a megfizethető üzemanyagár, akkor védje ezt meg, de ezt se hazugságokkal. Ha számára fontosabb a multik terjeszkedése, mint a független benzinkutak életben maradása, akkor ezt védje meg, de ne hazugságokkal tegye ezt

– jelentette ki. Hangsúlyozta: