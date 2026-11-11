Üzent Varga Judit: Ne féljenek Magyar Pétertől!

Összeült szerda délután az Országgyűlés Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottsága, amelyen ezúttal meghallgatják Varga Juditot is. A Patriótának sikerült egy rövid interjút csinálnia az egykori igazságügyi miniszterrel, aki hangsúlyozta: nagyon fontosnak érzi, hogy a bizottságnak elmondhassa saját álláspontját is.

Összeült szerda délután az Országgyűlés Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottsága, amelyen ezúttal meghallgatják Varga Juditot is (Fotó: Horváth József György)

– Azt látjuk, hogy az igazság előbb-utóbb kiderül, és nagyon sok hazugság omlik össze. Ha már lehetőségem van itt nyilatkozni, szeretnék üzenni annak a sok jó embernek, akik az elmúlt három évben személyesen, szóban vagy közvetve, üzenetben sok jót kívántak nekem, és erőt adtak. Köszönöm az imáikat! – hangsúlyozta, hozzátéve: akik pedig csüggednek, azoknak azt üzeni, hogy várjanak és reménykedjenek.

Akik pedig nem értik, mi történik velünk, azoknak szeretném elmondani: mindig, mindenhonnan van kiút. Szerintem az első lépés az, hogy ne féljenek Magyar Pétertől. Ez a legfontosabb, és ne hagyják, hogy a belőle áradó gyűlölet átvegye a szeretet helyét a szívükben

– fogalmazott.