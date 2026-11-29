Ma időközi egyéni választókerületi képviselő-választást tartottak Hevesen, ahol a 26 éves, sportolói múlttal rendelkező Balázs Lázár Tihamér szerezte a legtöbb szavazatot. Az időközi önkormányzati választásra azért volt szükség, mert a Fidesz–KDNP 2024-ben megválasztott képviselője, Kozma Tamás, augusztus 31-i hatállyal, megváltozott egészségügyi állapotomra tekintettel lemondott mandátumáról.

Balázs Lázár Tihamér került ki győztesként a hevesi időközi önkormányzati képviselő-választáson

Fotó: Ladóczki Balázs

A választáson hárman indultak:

Balázs Lázár Tihamér független jelölt 105 szavazattal (51,22 százalékkal) megnyerte a választást.

A szintén függetlenként induló Háger László 71 szavazattal (34,63 százalékkal) a második lett. Őt - egy Facebook-bejegyzés szerint - a Tisza hevesi önkéntes csapata támogatta.

A Mi Hazánk jelöltje, Fehér Ilona 29 szavazatot szerzett, (14,15 százalék), ezzel a harmadik lett a választáson.

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) 100 százalékos feldolgozottságú adatai szerint a 2026. november 29-én megtartott hevesi időközi egyéni választókerületi képviselő-választáson a választópolgárok 20,28 százaléka jelent meg a szavazó-urnáknál.

A nap folyamán Kölcsén időközi polgármester-választást tartottak, míg Nyírmadán, a képviselő-testület feloszlása miatt polgármestert és képviselőket is választottak.

Amint arról beszámoltunk, október elején magabiztos győzelmet aratott a Fidesz jelöltje a nagykátai 5. számú egyéni választókerületben tartott időközi önkormányzati képviselő-választáson. Akkor Czakó Sándor Imréné a szavazatok több mint 70 százalékát szerezte meg, miközben a Tisza Sziget által is támogatott Krámli József a voksok kevesebb mint 30 százalékát kapta.