Miközben a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) korábbi alelnöke, Bús Balázs szombaton elhagyhatta a börtönt, Varga-Bajusz Veronika továbbra is letartóztatásban van. A volt államtitkár ügyvédje, Balázs Dávid a Népszabadságnak adott interjújában arról számolt be, hogy újabb indítvánnyal fordultak az ügyészséghez, miután a védelem megismerte az eljárás során tett további vallomásokat. A jogász szerint ügyfele fogva tartásának fenntartását semmi nem indokolja, miközben a kiskunhalasi intézetben a korábbinál rosszabb körülmények között kell élnie.

Varga-Bajusz Veronika védője az újonnan megismert vallomások alapján kezdeményezte a háromgyermekes édesanya letartóztatásának enyhítését (Fotó: Vida Márton Péter/Hajdú-Bihari Napló)

Egyre nehezebb körülmények között van Varga-Bajusz Veronika az ügyvédje szerint

Lapunk már október végén beszámolt arról, hogy a volt államtitkárt Kecskemétről Kiskunhalasra szállították át. Balázs Dávid már akkor is vitatta az intézkedés szükségességét, hiszen ügyfelének a kecskeméti fogvatartási körülményekkel kapcsolatban korábban nem volt panasza.

A jogász most konkrét példákkal is érzékeltette, milyen változásokat hozott az áthelyezés. A volt államtitkár napja a korábbi fél hat helyett már hajnali fél ötkor kezdődik, a könyvtárban nem válogathat szabadon az olvasnivalók között, kezdetben pedig még a ruhái elhelyezésére sem volt megfelelő lehetősége.

Az ügyvéd beszámolójának egyik legaggasztóbb részlete, hogy a fogvatartottak számára a novemberi hideg ellenére mintegy másfél hete nem biztosítanak meleg vizet.

A volt államtitkár a körülményekhez képest igyekszik felkészülni a védekezésre, és fogvatartása alatt is tanulmányozza az ellene indult eljárás dokumentumait.

Mit ró fel az ügyészség a volt államtitkárnak?

Varga-Bajusz Veronika esetében a gyanúsítás nem azon alapul, hogy személyesen döntött volna az NKA kulturális támogatásainak odaítéléséről. Az ügyészség feltételezése szerint a Hankó Balázzsal fennálló szoros szakmai kapcsolata révén tudomása lehetett a döntésekről, és egyetértésének kifejezésével erősíthette a feltételezett elkövető szándékát.

A volt államtitkárt ezért pszichikai bűnsegédként gyanúsítják különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel.

Balázs Dávid szerint azonban a minisztériumon belüli munkakapcsolatból önmagában nem következik, hogy ügyfelének bármilyen szerepe lett volna a kulturális támogatások elosztásában. Varga-Bajusz Veronika államtitkárként a felsőoktatásért, a szak- és felnőttképzésért, valamint a fiatalokért felelt, a kulturális terület nem tartozott a hatáskörébe.