Miközben a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) korábbi alelnöke, Bús Balázs szombaton elhagyhatta a börtönt, Varga-Bajusz Veronika továbbra is letartóztatásban van. A volt államtitkár ügyvédje, Balázs Dávid a Népszabadságnak adott interjújában arról számolt be, hogy újabb indítvánnyal fordultak az ügyészséghez, miután a védelem megismerte az eljárás során tett további vallomásokat. A jogász szerint ügyfele fogva tartásának fenntartását semmi nem indokolja, miközben a kiskunhalasi intézetben a korábbinál rosszabb körülmények között kell élnie.
Egyre nehezebb körülmények között van Varga-Bajusz Veronika az ügyvédje szerint
Lapunk már október végén beszámolt arról, hogy a volt államtitkárt Kecskemétről Kiskunhalasra szállították át. Balázs Dávid már akkor is vitatta az intézkedés szükségességét, hiszen ügyfelének a kecskeméti fogvatartási körülményekkel kapcsolatban korábban nem volt panasza.
A jogász most konkrét példákkal is érzékeltette, milyen változásokat hozott az áthelyezés. A volt államtitkár napja a korábbi fél hat helyett már hajnali fél ötkor kezdődik, a könyvtárban nem válogathat szabadon az olvasnivalók között, kezdetben pedig még a ruhái elhelyezésére sem volt megfelelő lehetősége.
Az ügyvéd beszámolójának egyik legaggasztóbb részlete, hogy a fogvatartottak számára a novemberi hideg ellenére mintegy másfél hete nem biztosítanak meleg vizet.
A volt államtitkár a körülményekhez képest igyekszik felkészülni a védekezésre, és fogvatartása alatt is tanulmányozza az ellene indult eljárás dokumentumait.
Mit ró fel az ügyészség a volt államtitkárnak?
Varga-Bajusz Veronika esetében a gyanúsítás nem azon alapul, hogy személyesen döntött volna az NKA kulturális támogatásainak odaítéléséről. Az ügyészség feltételezése szerint a Hankó Balázzsal fennálló szoros szakmai kapcsolata révén tudomása lehetett a döntésekről, és egyetértésének kifejezésével erősíthette a feltételezett elkövető szándékát.
A volt államtitkárt ezért pszichikai bűnsegédként gyanúsítják különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel.
Balázs Dávid szerint azonban a minisztériumon belüli munkakapcsolatból önmagában nem következik, hogy ügyfelének bármilyen szerepe lett volna a kulturális támogatások elosztásában. Varga-Bajusz Veronika államtitkárként a felsőoktatásért, a szak- és felnőttképzésért, valamint a fiatalokért felelt, a kulturális terület nem tartozott a hatáskörébe.
A védelem álláspontja szerint a politikus csak az NKA-ügy nyilvánosságra kerülése után, az azt követő minisztériumi egyeztetéseken értesült a történtekről.
Hankó Balázs vallomását is megkapta a védelem
Az eljárás szempontjából fontos fejlemény, hogy Balázs Dávidék néhány nappal ezelőtt megismerhették Hankó Balázs vallomását. Az ügyvéd elmondása szerint a volt miniszter külön kitért arra, hogy egykori államtitkára sem a támogatási döntések előkészítésében, sem az eljárási szabályok kialakításában nem működött közre, és az ügyben javaslatokat sem tett.
A jogász hangsúlyozta, hogy a nyomozás során kihallgatott személyek közül tudomása szerint senki nem számolt be olyan magatartásról, amellyel Varga-Bajusz Veronika elősegítette volna a feltételezett bűncselekmény elkövetését.
A nyomozás során ezzel szemben kiemelt figyelmet kaptak a volt államtitkár elektronikus levelei. Több ezer üzenetből mindössze néhány olyan levelet emelt ki a hatóság, amelyet összefüggésbe hozott az üggyel. Balázs Dávid szerint ügyfele a több alkalommal öt óránál is hosszabb kihallgatások során ezek tartalmát és hátterét is részletesen tisztázta.
A védő a jelenlegi letartóztatást mindezek fényében „indokolatlanul előrehozott büntetésnek” nevezte.
Más gyanúsítottak már otthon vannak
A Kecskeméti Törvényszék november 11-én másodfokon is helybenhagyta Hankó Balázs és egykori államtitkára letartóztatásának meghosszabbítását. A döntés értelmében a két politikus letartóztatása 2027. február 1-jéig tarthat.
Az ügyvéd szerint azonban az eljárásban hivatkozott szökési veszély nehezen egyeztethető össze ügyfele életkörülményeivel: egy háromgyermekes családanyáról van szó, aki négy évtizede ugyanott él. A bizonyítás akadályozásának veszélyét ugyancsak vitatja, felidézve, hogy a minisztériumi iratok állítólagos megsemmisítésével kapcsolatos ügyészi hivatkozást elmondása szerint maga a törvényszék is megalapozatlannak találta.
Különösen érthetetlennek tartja a letartóztatás fenntartását annak fényében, hogy az NKA-ügy más érintettjei, akiknek a hatóság nagyobb szerepet tulajdonít a támogatások elosztásában, már enyhébb kényszerintézkedés hatálya alatt állnak.
Legutóbb Bús Balázs esetében szüntette meg a bíróság a letartóztatást, amellyel egyidejűleg négy hónapra bűnügyi felügyeletet rendelt el.
A családjával töltheti-e a karácsonyt a háromgyermekes édesanya?
Varga-Bajusz Veronika már októberben nyilvánosságra hozott egy személyes hangvételű levelet, amelyben a családjától való elszakítottság nehézségeiről is beszámolt. A volt államtitkár akkor azt írta, hogy politikai indíttatásúnak tartja az ellene folyó eljárást, és úgy véli, terhelő vallomást várnak tőle más politikusokra.
Balázs Dávid most arról is beszélt, hogy ügyfelét rendkívüli módon megviseli gyermekei hiánya. A születésnapját már fogvatartásban, szeretteitől távol kellett töltenie, a védelem azonban reméli, hogy karácsonyra megváltozhat a helyzete.
Az enyhébb kényszerintézkedés alkalmazására irányuló újabb indítványt benyújtották az ügyészséghez, döntés azonban egyelőre nem született.