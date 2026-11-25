Politikai leszámolásnak minősítette Varga-Bajusz Veronika fogvatartását Czunyiné Bertalan Judit. A Fidesz-Védvonal vezetője szerint a volt államtitkár ügyvédjének beszámolója alapján a fogvatartási körülményekkel olyan nyomást gyakorolnak a politikusra, amelynek célja, hogy megtörjék és másokra terhelő vallomást tegyen. Czunyiné Bertalan Judit a történteket „aljas indokból, különös kegyetlenséggel folytatott kényszervallatásnak” nevezte.
Méltatlan körülményekről számolt be Varga-Bajusz ügyvédje
Balázs Dávid a Népszabadságnak adott interjújában arról beszélt, hogy a büntetés-végrehajtás szerinte mondvacsinált indokokkal helyezte át Varga-Bajusz Veronikát a kecskeméti büntetés-végrehajtási intézet egyszemélyes zárkájából Kiskunhalasra, ahol jelentősen romlottak fogvatartásának körülményei.
Ahogyan arról lapunk is beszámolt, az ügyvéd szerint a volt államtitkárt
- reggel fél hat helyett már hajnali fél ötkor ébresztik;
- megfosztották a könyvtár szabad használatának lehetőségétől;
- kezdetben arra kényszerítették a körülmények, hogy ruháit a földön tárolja;
- másfél hete nem jut meleg vízhez.
Balázs Dávid arra is kitért, hogy védencét pszichikai bűnsegédlettel gyanúsítják, állítása szerint azonban semmilyen olyan bizonyíték nem áll rendelkezésre, amely ezt akár csak valószínűsítené.
A Fidesz a volt államtitkár szabadlábra helyezését követeli
Czunyiné Bertalan Judit szerint Varga-Bajusz Veronika fogvatartásának valódi célja a Tisza-kormány és Magyar Péter részéről történő politikai leszámolás.
Úgy fogalmazott, hogy a hatalom egy édesanyát, a munkáját tisztességgel és magas színvonalon végző asszonyt hurcol meg azért, hogy félelmet keltsen az emberekben.
A Fidesz-Védvonal vezetője felszólította a legfőbb ügyészt, hogy vizsgálja ki az ügyvéd által elmondottakat, biztosítsa a tisztességes eljáráshoz és a védelemhez való jog érvényesülését, valamint kezdeményezze a szükségtelen és aránytalan kényszerintézkedések megszüntetését.
Varga-Bajusz Veronika október 1-je óta van letartóztatásban a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) ügyében indított nyomozás keretében. A hatóságok gyanúja szerint az NKA döntéshozó testülete 2024 decemberétől jogellenesen határozott 1079 pályázati támogatásról, több mint 17 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozva. Az ügyben Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter is letartóztatásban van.