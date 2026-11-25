Politikai leszámolásnak minősítette Varga-Bajusz Veronika fogvatartását Czunyiné Bertalan Judit. A Fidesz-Védvonal vezetője szerint a volt államtitkár ügyvédjének beszámolója alapján a fogvatartási körülményekkel olyan nyomást gyakorolnak a politikusra, amelynek célja, hogy megtörjék és másokra terhelő vallomást tegyen. Czunyiné Bertalan Judit a történteket „aljas indokból, különös kegyetlenséggel folytatott kényszervallatásnak” nevezte.

Elfogadhatatlannak nevezte Varga-Bajusz Veronika fogvatartási körülményeit Czunyiné Bertalan Judit, a Védvonal vezetője (Fotó: Facebook)

Méltatlan körülményekről számolt be Varga-Bajusz ügyvédje

Balázs Dávid a Népszabadságnak adott interjújában arról beszélt, hogy a büntetés-végrehajtás szerinte mondvacsinált indokokkal helyezte át Varga-Bajusz Veronikát a kecskeméti büntetés-végrehajtási intézet egyszemélyes zárkájából Kiskunhalasra, ahol jelentősen romlottak fogvatartásának körülményei.

Ahogyan arról lapunk is beszámolt, az ügyvéd szerint a volt államtitkárt

reggel fél hat helyett már hajnali fél ötkor ébresztik;

megfosztották a könyvtár szabad használatának lehetőségétől;

kezdetben arra kényszerítették a körülmények, hogy ruháit a földön tárolja;

másfél hete nem jut meleg vízhez.