Varga Judit: Önök is meg fogják ismerni a magyarpéteri poklot

Szerdán az Országgyűlés Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottsága előtt tett nyilatkozatot Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter, aki a Schadl–Völner-ügy mellett volt férjéről, Magyar Péterről és a titokban készített hangfelvétel körülményeiről is beszélt. A Toroczkai László vezette testület a végrehajtási rendszerben történt visszaéléseket vizsgálja, Varga Judit azonban a meghallgatáson súlyos személyes állításokat is megfogalmazott. Elmondása szerint Magyar Péter több mint egy éven át zsarolta a felvétellel, amelyet később politikai célokra használt fel.

Varga Judit korábbi igazságügyi minisztert a végrehajtási visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság hallgatja meg (Fotó: Horváth József György)

Magyar Péter több mint egy éven át zsarolta a titkos hangfelvétellel Varga Juditot

Magyar Péter 2023 januárjában készítette el a volt feleségéről szóló hangfelvételt, amelyet csak 2024 márciusában hozott nyilvánosságra. A közel 14 hónapos időszak körülményeiről Varga Judit a végrehajtási visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság előtt beszélt.

A volt igazságügyi miniszter állítása szerint Magyar Péter a válásuk során zsarolásra használta a felvételt, miközben továbbra is élvezni akarta a korábbi kormányzati kapcsolataihoz kötődő pozíciók előnyeit.

Balla György fideszes országgyűlési képviselő a meghallgatáson arra kérdezett rá, miként lehetséges, hogy Magyar Péter saját állítása szerint bűncselekményre utaló bizonyítékkal rendelkezett, mégis több mint egy éven keresztül nem hozta azt nyilvánosságra. Varga Judit válaszában azt állította, hogy volt férje ebben az időszakban továbbra is élvezni akarta a Fidesz-kormányhoz kötődő pozícióiból származó előnyöket, a hangfelvételt pedig a válásuk során használta fel ellene.

A volt miniszter korábban is beszélt a történtekről:

Varga Judit már a felvétel közzétételekor azt állította, volt férje több mint egy éve zsarolja a titokban rögzített beszélgetéssel.

Miért csak 2024 márciusában hozta nyilvánosságra Magyar Péter a felvételt?

A szerdai meghallgatáson Balla György azt is felvetette, hogy ha Magyar Péter valóban súlyos visszaélésekről rendelkezett információkkal, miért nem fordult korábban a nyilvánossághoz.

Varga Judit szerint volt férje csak akkor hozta nyilvánosságra a felvételt, amikor abból politikai hasznot remélhetett.

Korábban azt is elmondta, hogy Magyar időnként azt állította neki, valójában nem is létezik hangfelvétel, csupán blöffölt. A bizottsági ülésen a Tisza Párt egyik képviselője kifogásolta Balla György kérdését, mert szerinte az eltért a végrehajtási visszaélések vizsgálatának tárgyától. A fideszes képviselő azt is kezdeményezte, hogy a testület kérje be Varga Judit, Gulyás Gergely és Rogán Antal korábbi bírósági meghallgatásának jegyzőkönyveit. Toroczkai László bizottsági elnök azonban ezt szükségtelennek tartotta, arra hivatkozva, hogy a meghallgatott személyeket a bizottság előtt is igazmondási kötelezettség terheli.