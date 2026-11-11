Varga Judit: Önök is meg fogják ismerni a magyarpéteri poklot

Szerdán az Országgyűlés Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottsága előtt tett nyilatkozatot Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter, aki a Schadl–Völner-ügy mellett volt férjéről, Magyar Péterről és a titokban készített hangfelvétel körülményeiről is beszélt. A Toroczkai László vezette testület a végrehajtási rendszerben történt visszaéléseket vizsgálja, Varga Judit azonban a meghallgatáson súlyos személyes állításokat is megfogalmazott. Elmondása szerint Magyar Péter több mint egy éven át zsarolta a felvétellel, amelyet később politikai célokra használt fel.
Magyar Péter több mint egy éven át zsarolta a titkos hangfelvétellel Varga Juditot
Magyar Péter 2023 januárjában készítette el a volt feleségéről szóló hangfelvételt, amelyet csak 2024 márciusában hozott nyilvánosságra. A közel 14 hónapos időszak körülményeiről Varga Judit a végrehajtási visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság előtt beszélt.
A volt igazságügyi miniszter állítása szerint Magyar Péter a válásuk során zsarolásra használta a felvételt, miközben továbbra is élvezni akarta a korábbi kormányzati kapcsolataihoz kötődő pozíciók előnyeit.
Balla György fideszes országgyűlési képviselő a meghallgatáson arra kérdezett rá, miként lehetséges, hogy Magyar Péter saját állítása szerint bűncselekményre utaló bizonyítékkal rendelkezett, mégis több mint egy éven keresztül nem hozta azt nyilvánosságra. Varga Judit válaszában azt állította, hogy volt férje ebben az időszakban továbbra is élvezni akarta a Fidesz-kormányhoz kötődő pozícióiból származó előnyöket, a hangfelvételt pedig a válásuk során használta fel ellene.
A volt miniszter korábban is beszélt a történtekről:
Varga Judit már a felvétel közzétételekor azt állította, volt férje több mint egy éve zsarolja a titokban rögzített beszélgetéssel.
Miért csak 2024 márciusában hozta nyilvánosságra Magyar Péter a felvételt?
A szerdai meghallgatáson Balla György azt is felvetette, hogy ha Magyar Péter valóban súlyos visszaélésekről rendelkezett információkkal, miért nem fordult korábban a nyilvánossághoz.
Varga Judit szerint volt férje csak akkor hozta nyilvánosságra a felvételt, amikor abból politikai hasznot remélhetett.
Korábban azt is elmondta, hogy Magyar időnként azt állította neki, valójában nem is létezik hangfelvétel, csupán blöffölt. A bizottsági ülésen a Tisza Párt egyik képviselője kifogásolta Balla György kérdését, mert szerinte az eltért a végrehajtási visszaélések vizsgálatának tárgyától. A fideszes képviselő azt is kezdeményezte, hogy a testület kérje be Varga Judit, Gulyás Gergely és Rogán Antal korábbi bírósági meghallgatásának jegyzőkönyveit. Toroczkai László bizottsági elnök azonban ezt szükségtelennek tartotta, arra hivatkozva, hogy a meghallgatott személyeket a bizottság előtt is igazmondási kötelezettség terheli.
Varga Judit elárulta, miért bízta Völner Pálra a végrehajtási ügyeket
A meghallgatáson Varga Judit részletesen beszélt arról is, hogyan került Völner Pálhoz a végrehajtási terület felügyelete. Elmondása szerint 2019-es miniszteri kinevezésekor nem akart jelentős személyi változtatásokat végrehajtani, ugyanakkor Molnár Zoltán akkori miniszteri biztossal nem kívánt együtt dolgozni. A végrehajtással kapcsolatos feladatokat ezért a területen jártas Völner Pál államtitkár vette át.
Varga Judit elmondta, hogy miniszterként hetente tartott vezetői értekezleteket, Völnerrel azonban ennél gyakrabban is egyeztetett. Mivel a végrehajtók anyagi ügyei is az államtitkárhoz tartoztak, különösen fontosnak tartotta, hogy megfelelően mérlegelje az elé kerülő dokumentumokat és döntéseket.
A volt minisztert Toroczkai László arról is kérdezte, nem tartja-e magát alkalmatlannak, amiért nem vette észre, hogy Völner Pál kenőpénzt fogadhatott el. Varga Judit visszautasította a felvetést.
Kijelentette, hogy rendkívüli munkaterhelése mellett fizikailag sem lett volna lehetősége minden visszaélést észrevenni, és szerinte egy vezetőtől nem várható el, hogy folyamatosan ellenőrizze valamennyi beosztottját.
Nacsa Lőrinc kérdésére a tartásdíjak behajtásáról is beszélt. Varga szerint a végrehajtói kar részéről nem tapasztalt nyomásgyakorlást, elégedetlenséget azonban igen, mivel a feladat nem jelentett számukra jelentős bevételt. Hangsúlyozta, hogy a tartásdíjak behajtásának rendezése a korábbi Fidesz-kormány számára kiemelt fontosságú volt, és az intézkedést „Novák Katalin történelmi jótetteihez” sorolta.
Manipulálhatták a Magyar Péter által nyilvánosságra hozott hangfelvételt
A vizsgálóbizottság elnöke a Magyar Péter által közzétett hangfelvétel tartalmáról is kérdezte a volt igazságügyi minisztert. Varga Judit azt állította, hogy a felvétel manipulált, és volt férje úgy beszélt az ügyészségi nyomozás részleteiről, hogy valójában nem rendelkezett konkrét információkkal.
Péter nagyon szeretett pletykálni, engem debil szobanövénynek nevezett, amiért nem tudtam, miről beszélnek a városban”
– idézte fel a korábbi miniszter.
Varga Judit szerint Magyar Péter ügyészségi vallomása és nyilvános kijelentései között is ellentmondások vannak. Hangsúlyozta, hogy a nyomozás során senki nem módosíthatta önkényesen a bizonyítékokat, és állítása szerint a hangfelvételen sem erről beszélt. Úgy véli, a beszélgetés inkább arra utalhatott, hogy a sajtóba már kiszivárgott iratokból tűnhettek el bizonyos részletek.
A volt miniszter jelezte, hogy a folyamatban lévő büntetőeljárás miatt óvatosan kíván nyilatkozni. Felidézte, hogy a témáról korábban már órákon keresztül vallomást tett a bíróságon, ezért azt kérte, hogy a vizsgálóbizottság szerezze be az erről készült jegyzőkönyvet.
Varga Judit: Önök is meg fogják ismerni a magyarpéteri poklot
A volt igazságügyi miniszter a Magyar Péter által titokban készített hangfelvételről is részletesen beszélt. Felidézte, hogy volt férje állítása szerint a felvétel 2023 januárjában készült, és annak elkészítését később azzal indokolta, hogy meg akarta védeni a családját. Varga Judit azonban egészen másként emlékszik a történtekre.
Engem ekkor Magyar Pétertől kellett megvédeni”
– jelentette ki, hozzátéve, hogy éppen ebben az időszakban közölte férjével a válási szándékát.
Állítása szerint Magyar Péter rendszeresen zsarolta a hangfelvétellel, amelyet azonban soha nem mutatott meg neki. Elmondása alapján volt férje időnként azt állította, hogy csupán blöffölt, és valójában nem is létezik felvétel, amit ő jóhiszeműen elhitt. Varga Judit azt is megkérdőjelezte, hogy Magyar Péter miért nem hozta korábban nyilvánosságra a felvételt, ha valóban perdöntő bizonyítékokat tartalmazott. Szerinte volt férje csak akkor állt elő vele, amikor abból politikai hasznot remélhetett.
A volt miniszter úgy fogalmazott, hogy a Tisza Párt képviselői is meg fogják ismerni a „magyarpéteri poklot”, amikor egyszer ki akarnak lépni a pártból. A Tisza-kormány tevékenységét is bírálta, az ügynökakták nyilvánosságra hozatalának következményeit pedig társadalmi válságként jellemezte.
Kitért a Magyar Péterről készült Tavaszi szél című filmre is, amelyet „kegyetlen mesterműnek” nevezett, és kifogásolta, hogy szerinte nem a valóságnak megfelelően mutatja be a történteket. A felszólalás során Toroczkai László bizottsági elnök és a Tisza Párt egyik képviselője is figyelmeztette Vargát, hogy eltért a meghallgatás eredeti tárgyától. A KDNP-s Nacsa Lőrinc ugyanakkor megjegyezte, hogy más meghallgatottaknál nem kifogásolták ilyen szigorúan a témától való eltérést.
Varga Judit a kegyelmi ügyben is kész lenne a bizottság elé állni
Varga Judit a meghallgatáson arról is beszélt, hogy várja a kegyelmi ügyet vizsgáló parlamenti bizottság meghívását, bár attól tart, hogy erre végül nem kerül sor.
Leszögezte, hogy szerdai felszólalását a Facebook-oldalán is nyilvánosságra hozza, és hangsúlyozta, hogy előzetesen nem egyeztetett Rogán Antallal. Hozzátette, számít arra, hogy a következő napokban ennek ellenkezőjével fogják vádolni.
A korábbi igazságügyi miniszter a sajtó hozzáállását is ismételten bírálta. Úgy véli, miniszteri tevékenységének eredményeit rendszeresen elhallgatták, miközben a személyét érintő kritikák folyamatosan megjelentek. Példaként az egyszülős családok támogatását célzó intézkedéseket említette.
Varga Judit szerint szakmai teljesítménye alapján „jó miniszterként”, nem pedig „jó miniszter asszonyként” kellene megítélni. Utóbbi, Schadl Györgytől származó megfogalmazással kapcsolatban azt állította, hogy annak gunyoros jellege egyértelmű, és nem utal arra, hogy jó kapcsolatot ápolt volna a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar korábbi elnökével.
A volt miniszter hangsúlyozta, hogy a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság munkáját a későbbiekben is kész segíteni. Toroczkai Lászlónak sok erőt kívánt a várható kritikákhoz, és megjegyezte, hogy olyan végrehajtási szabályozást rendkívül nehéz kialakítani, amely egyszerre minden érintett számára megfelelő.
Varga Judit a meghallatáson a végrehajtási rendszer működéséről is beszélt, hangsúlyozva, hogy a terület soha nem tartozott a kedvenc szakterületei közé, és nem is tekintette magát szakértőnek. Miniszterként ugyanakkor arra törekedett, hogy ne szülessenek olyan jogszabályok, amelyek tovább nehezítik a kiszolgáltatott helyzetben lévők életét.
Tudtam, hogy nem én vagyok a legokosabb ember az épületben, ezért bíztam kollégim bölcsességében”
– fogalmazott.
Hozzátette, a több mint 600 fős minisztérium vezetőjeként számos olyan szakterületért felelt, amelyhez nem rendelkezett részletes szakmai ismeretekkel, ezért támaszkodott munkatársai tudására.
Varga Judit: Magyar Péter gúnyolta és lenézte őt
A volt igazságügyi miniszter egy Szókratész-idézettel kezdte beszámolóját, majd arról beszélt, hogy a Schadl–Völner-ügy kirobbanása óta több mint 800 cikkben szerepelt a neve, amelyek állítása szerint többségében negatív színben tüntették fel.
Ki fog ezért bocsánatot kérni?”
– tette fel a kérdést Varga Judit, aki folytatólagos rágalmazásnak nevezte az elmúlt években történteket. Úgy fogalmazott, a média tartozik neki azzal, hogy helyrehozza a megítélésében okozott károkat. A meghallgatáson volt férjéről, Magyar Péterről is beszélt. Elmondása szerint a Tisza Párt elnöke gúnyolta, lenézte és kinevette azért, mert miniszterként soha nem volt hajlandó a hatalmát a saját céljaira felhasználni.
Önök egy olyan embert támadnak, aki minden nap nemzete boldogulásáért munkálkodott”
– jelentette ki.
Varga Judit emlékeztetett arra is, hogy Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség korábbi vezetője októberi bizottsági meghallgatásán azt mondta, a volt igazságügyi miniszternek nem volt köze a Schadl–Völner-ügyben feltárt visszaélésekhez. A szerdai ülésen Varga Judit után Répássy Róbert meghallgatása következik. A Toroczkai László vezette bizottság a héten további három korábbi igazságügyi minisztert is meghallgatna.
A Schadl–Völner-ügy előzményei
A 2021-ben kirobbant korrupciós botrány középpontjában Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar korábbi elnöke és Völner Pál volt igazságügyi államtitkár áll. Az ügyészség szerint Schadl legalább 83 millió forint kenőpénzt adott Völnernek azért, hogy hivatali befolyását felhasználva segítse érdekeinek érvényesítését, többek között a végrehajtói kinevezéseknél. Az ügyben 2022 októberében 22 ember ellen emeltek vádat. Völner Pál a történtek idején a Varga Judit vezette Igazságügyi Minisztérium államtitkáraként dolgozott. A parlamenti vizsgálóbizottság ezért a korábbi tárcavezető szerepét és a végrehajtási rendszer feletti minisztériumi ellenőrzés körülményeit is vizsgálja.