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Magyar Péter megszólalt Varga Judit meghallgatása után, áldozati pózba vágta magát

varga judit

Varga Judit jóvátételt és bocsánatkérést vár

53 perce
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Szerdán hallgatta meg a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság a korábbi igazságügyi minisztert és államtitkárát. Varga Judit az ülés előtt bocsánatkérésre szólította fel a balliberális sajtót a személyét ért, évek óta tartó igaztalan vádak miatt.
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varga juditfürcht pálbocsánatkérésballiberális média

Óriási médiafigyelem kísérte az Országgyűlés Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottságának szerda délutáni ülését. A Toroczkai László vezette grémium, amely a végrehajtási rendszerben történt visszaéléseket, köztük a Schadl–Völner-ügy körülményeit vizsgálja, meghallgatta Varga Judit korábbi igazságügyi minisztert és egykori államtitkárát, Répássy Róbertet is.

Varga Judit bocsánatkérést várna az öt éve tartó gyalázkodásért
Varga Judit bocsánatkérést várna az öt éve tartó gyalázkodásért (Fotó: Botár Gergely)

A volt tárcavezető az ülést megelőzően az újságírók gyűrűjében arra szólította fel a balliberális média képviselőit, hogy kérjenek tőle bocsánatot, amiért az elmúlt években igaztalanul gyalázták, és igyekeztek a személyét belekeverni a Schadl–Völner-ügybe. Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség korábbi vezetője azonban az októberi bizottsági meghallgatásán azt mondta, a volt igazságügyi miniszternek nem volt köze a Schadl–Völner-ügyben feltárt visszaélésekhez. 

Varga Judit elmondta, miért kellene tőle bocsánatot kérni

 

 

 

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