Varga Judit jóvátételt és bocsánatkérést vár

Óriási médiafigyelem kísérte az Országgyűlés Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottságának szerda délutáni ülését. A Toroczkai László vezette grémium, amely a végrehajtási rendszerben történt visszaéléseket, köztük a Schadl–Völner-ügy körülményeit vizsgálja, meghallgatta Varga Judit korábbi igazságügyi minisztert és egykori államtitkárát, Répássy Róbertet is.

Varga Judit bocsánatkérést várna az öt éve tartó gyalázkodásért (Fotó: Botár Gergely)

A volt tárcavezető az ülést megelőzően az újságírók gyűrűjében arra szólította fel a balliberális média képviselőit, hogy kérjenek tőle bocsánatot, amiért az elmúlt években igaztalanul gyalázták, és igyekeztek a személyét belekeverni a Schadl–Völner-ügybe. Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség korábbi vezetője azonban az októberi bizottsági meghallgatásán azt mondta, a volt igazságügyi miniszternek nem volt köze a Schadl–Völner-ügyben feltárt visszaélésekhez.

Varga Judit elmondta, miért kellene tőle bocsánatot kérni