Magyar Péter rendszeresen zsarolta Varga Juditot azzal a hangfelvétellel, amelyet először csak blöffnek nevezett

Magyar Péter a válásukkor zsarolásra használta a felvételt, miközben továbbra is élvezni akarta a korábbi kormányzati kapcsolataihoz kötődő pozíciók előnyeit – mondta el Varga Judit a végrehajtási visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság előtt. A volt igazságügyi miniszter arról a hangfelvételről beszél, amelyet Magyar Péter 2023 januárjában készítette el róla és amelyet csak 2024 márciusában hozott nyilvánosságra.
Varga Judit már a felvétel közzétételekor azt állította, volt férje több mint egy éve zsarolja a titokban rögzített beszélgetéssel.
A meghallgatáson Balla György felvetette, hogy ha Magyar Péter valóban súlyos visszaélésekről rendelkezett információkkal, miért nem fordult korábban a nyilvánossághoz. Varga Judit rámutatott volt férje csak akkor hozta nyilvánosságra a felvételt, amikor abból politikai hasznot remélhetett.
Emlékeztetett, volt férje időnként azt állította neki, valójában nem is létezik hangfelvétel, csupán blöffölt. Azonban ahogy az köztudott, Magyar Péter valóban készített titokban hangfelvétel a feleségéről, amelyről most Varga Judit részletesen beszélt. Felidézte, hogy volt férje állítása szerint a felvétel 2023 januárjában készült, és annak elkészítését később azzal indokolta, hogy meg akarta védeni a családját. Varga Judit azonban egészen másként emlékszik a történtekre:
Engem ekkor Magyar Pétertől kellett megvédeni.
Hozzátette, hogy éppen ebben az időszakban közölte férjével a válási szándékát.
A volt miniszter azt is felidézte, hogy Magyar Péter rendszeresen zsarolta a hangfelvétellel, amelyet azonban soha nem mutatott meg neki. Elmondása szerint először jóhiszeműen elhitte volt férjének, hogy csupán blöffölt, hogy valójában nem is létezik felvétel. Azonban később egyértelmű lett, hogy létezik a hangfelvétel.
Varga Judit azt is megkérdőjelezte, hogy Magyar Péter miért nem hozta korábban nyilvánosságra a felvételt, ha valóban perdöntő bizonyítékokat tartalmazott. Szerinte volt férje csak akkor állt elő vele, amikor abból politikai hasznot remélhetett.
A volt miniszter úgy fogalmazott, hogy
a Tisza Párt képviselői is meg fogják ismerni a „magyarpéteri poklot”, amikor egyszer ki akarnak lépni a pártból.
A Tisza-kormány tevékenységét is bírálta, az ügynökakták nyilvánosságra hozatalának következményeit pedig társadalmi válságként jellemezte.
Varga Juditot sokáig zsarolta Magyar Péter
Emlékezetes, Magyar Péter még 2024 márciusában állt elő a hangfelvétellel. Akkor Varga Judit így nyilatkozott:
Döbbenet. Magyar Péter tényleg megtette. Ezzel zsarol több mint egy éve.
A volt miniszter akkor is elmondta: „Magyar Péter az egykori házastársáról, rólam, titkos hangfelvételt készített a közös otthonunkban és azt politikai céljai elérése érdekében most felhasználta. Egy ilyen ember nem méltó semmiféle bizalomra”.
A hangfelvételről azonban kiderült, hogy csak egy lufi volt, amely a bemutatása után ki is pukkadt. Konkrét bizonyítékok helyett ugyanis csak egy, a korábbi feleségével, Varga Judittal való rossz minőségű és zavaros beszélgetést közölt.
A homályos beszélgetésben ráadásul rendre ő mondta ki a neveket, emeli ki a lényeges mozzanatokat, érezhetően beszéltetni próbálja egykori feleségét,próbált súlyos mondatokat kihúzni belőle.