Magyar Péter rendszeresen zsarolta Varga Juditot azzal a hangfelvétellel, amelyet először csak blöffnek nevezett

Magyar Péter a válásukkor zsarolásra használta a felvételt, miközben továbbra is élvezni akarta a korábbi kormányzati kapcsolataihoz kötődő pozíciók előnyeit – mondta el Varga Judit a végrehajtási visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság előtt. A volt igazságügyi miniszter arról a hangfelvételről beszél, amelyet Magyar Péter 2023 januárjában készítette el róla és amelyet csak 2024 márciusában hozott nyilvánosságra.

Folyamatosan zsarolta Magyar Péter a hangfelvétellel Varga Juditot

Fotó: Horváth József György

Varga Judit már a felvétel közzétételekor azt állította, volt férje több mint egy éve zsarolja a titokban rögzített beszélgetéssel.

A meghallgatáson Balla György felvetette, hogy ha Magyar Péter valóban súlyos visszaélésekről rendelkezett információkkal, miért nem fordult korábban a nyilvánossághoz. Varga Judit rámutatott volt férje csak akkor hozta nyilvánosságra a felvételt, amikor abból politikai hasznot remélhetett.

Emlékeztetett, volt férje időnként azt állította neki, valójában nem is létezik hangfelvétel, csupán blöffölt. Azonban ahogy az köztudott, Magyar Péter valóban készített titokban hangfelvétel a feleségéről, amelyről most Varga Judit részletesen beszélt. Felidézte, hogy volt férje állítása szerint a felvétel 2023 januárjában készült, és annak elkészítését később azzal indokolta, hogy meg akarta védeni a családját. Varga Judit azonban egészen másként emlékszik a történtekre:

Engem ekkor Magyar Pétertől kellett megvédeni.

Hozzátette, hogy éppen ebben az időszakban közölte férjével a válási szándékát.

A volt miniszter azt is felidézte, hogy Magyar Péter rendszeresen zsarolta a hangfelvétellel, amelyet azonban soha nem mutatott meg neki. Elmondása szerint először jóhiszeműen elhitte volt férjének, hogy csupán blöffölt, hogy valójában nem is létezik felvétel. Azonban később egyértelmű lett, hogy létezik a hangfelvétel.

Varga Judit azt is megkérdőjelezte, hogy Magyar Péter miért nem hozta korábban nyilvánosságra a felvételt, ha valóban perdöntő bizonyítékokat tartalmazott. Szerinte volt férje csak akkor állt elő vele, amikor abból politikai hasznot remélhetett.