Deák Dániel: Varga Judit példát mutatott a jobboldalnak

Varga Judit példát mutatott a jobboldalnak: a mai napnak van egy fontos politikai és emberi tanulsága, amely messze túlmutat Varga Judit és Magyar Péter személyes konfliktusán – jelentette ki Deák Dániel a közösségi oldalán. Az elemző emlékeztetett: Varga Judit az elmúlt években rendkívül nehéz időszakon ment keresztül. Visszavonult a politikától, a magánélete a nyilvánosság előtt zajló konfliktusok középpontjába került, és olyan személyes tapasztalatokról beszélt, amelyekről aligha könnyű újra és újra megszólalnia.

Varga Judit mai kiállása utat mutathat a jobboldalnak is

Fotó: Horváth József György

Ma mégis kiállt a nyilvánosság elé. Nem hallgatott, nem kerülte meg a kényes kérdéseket, hanem határozottan képviselte a saját igazát. Ennek különös jelentősége van a jelenlegi politikai helyzetben

– hangsúlyozta az elemző. Majd rámutatott: a jobboldal számára ugyanis az elmúlt időszak egyik legfontosabb kérdése, hogyan viselkedjen egy politikai közösség akkor, amikor elveszíti korábbi magabiztosságát, amikor egyre nagyobb nyomás nehezedik rá, és amikor sokan úgy érzik, hogy kisebbségbe kerültek. Varga Judit mai fellépése erre adott egy lehetséges választ – emelte ki.

A politikai kiállás nem attól függ, hogy éppen hányan állnak mögöttünk. Az igazunk képviselete nem válhat a pillanatnyi erőviszonyok kérdésévé

– írta. Jelezte: különösen figyelemre méltó, hogy Varga Judit a személyes sérelmeiről szóló beszámolója mellett azokhoz is fordult, akik az elmúlt években támogatták, és akik most elbizonytalanodtak. Azt üzente nekik, hogy ne féljenek Magyar Pétertől, és ne engedjék, hogy az általuk megtapasztalt gyűlölet a szeretet helyére lépjen a szívükben. Ebben az üzenetben egyszerre jelent meg a személyes tapasztalat és a politikai közösséghez való kötődés – mutatott rá.

Mert a bátorság nem a félelem hiányát jelenti. Hanem azt, hogy valaki a félelmei, a korábbi csalódásai és a megpróbáltatásai ellenére is képes megszólalni, vállalni a konfliktusokat, és kiállni azért, amiben hisz

– hangsúlyozta.

Varga Judit mai megszólalása ezért nem pusztán egy korábbi miniszter visszatérése volt a nyilvánosságba. A jobboldal számára a kitartásról, a személyes helytállásról és a politikai bátorságról is szólt.

Talán éppen ez a mai nap legfontosabb tanulsága: a politikai közösségek erejét nemcsak az mutatja meg, hogyan viselkednek a sikereik idején, hanem az is, hogy képesek-e megőrizni a tartásukat a legnehezebb időszakokban – hívta fel a figyelmet.