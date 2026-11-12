Magyar Péter öngólt lőtt, Varga Judit buktatta le a kormányfőt

Mint lapunk is megírta, Varga Judit szerdán súlyos állításokat fogalmazott meg volt férjével kapcsolatban. A korábbi igazságügyi miniszter egyebek mellett arról beszélt, hogy Magyar Péter a válásuk idején egy titokban készített hangfelvétellel zsarolta, valamint büntetőfeljelentéssel és börtönnel fenyegette őt, méghozzá közel másfél éven keresztül. Varga Judit azt is mondta, hogy pontosan tudja, milyen az, amikor valaki nem fizeti a gyerektartást.

Varga Judit pontosan tudja, milyen az, amikor valaki nem fizeti a gyerektartást (Fotó: Kurucz Árpád)

A nyilvánosságra hozott súlyos vádak után Magyar Péter ezt posztolta közösségi oldalán: „A ma elhangzott személyes és méltatlan állítások kapcsán megismétlem, hogy nem haragszom. Hálás vagyok a múltért és a három gyermekünkért. Most is és a jövőben is igyekszem csak a szépre emlékezni.”

Saját bejegyzéséhez provokatívan oda is kommentelte: „Közös gyerekfelügyelet és heti váltott nevelés mellett nincs tartásdíj. Kérésünkre ez volt a bíróság ítélete is. Ennek ellenére 600 ezer forintot fizetek a volt feleségemnek havonta.” Mindezt úgy írta le, hogy senki nem kérdezte rá a gyermektartás ügyére, önszántából kezdett magyarázkodásba.

Varga Judit azonban egy rövid, de annál találóbb reakcióval cáfolta az állítást, Magyar Péter egyik korábbi elhíresült mondatával vágva vissza: „Nem hinném...”

Telnek a hónapok – hívta fel Magyar Péter figyelmét Varga Judit

Magyar Péter ezután sem állt le, és válaszul két átutalásról készült fotót is bemásolt a kommentek közé, amelyekkel azt akarta bizonyítani, hogy rendszeresen fizeti a havi hatszázezer forintot. Azonban hatalmas öngólt lőtt: a két becsatolt bizonylat közül az egyik májusi, a másik júniusi volt.