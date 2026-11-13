Csúnya öngól: Varga Judit ismét szembesítette Magyar Pétert korábbi álláspontjával

Varga Judit ismét megszólalt Magyar Péter egyik Facebook-bejegyzése alatt, miután a miniszterelnök csütörtökön bejelentette az isztambuli egyezmény ratifikálását. A volt igazságügyi miniszter egy 2020. január 30-i bejegyzés képernyőfotójával reagált, amelyen jól látható, hogy az eredeti posztot Magyar Péter tette közzé Varga Judit nevében.

Varga Judit újabb kellemetlen meglepetést tartogatott volt férjének, szembesítette korábbi álláspontjával (Fotó: Kurucz Árpád)

A hozzászóláshoz mindössze ennyit fűzött:

Ha kell, a többit is be tudom másolni…”

Magyar Péter korábban még az isztambuli egyezmény ellen érvelt

A Varga Judit által megosztott képernyőfotón egy olyan bejegyzés szerepel, amelyben a magyar kormány az isztambuli egyezmény ratifikációjának elutasítását indokolta. A poszt azzal kezdődött, hogy a kabinet határozottan kiáll a nők védelme mellett, ugyanakkor elutasítja az illegális migrációt és a genderideológiát.

A bejegyzés szerint Magyarország már az egyezmény hatálybalépése előtt büntető törvénykönyvi tényállássá tette a kapcsolati erőszakot, az egyezmény által megkövetelt jogalkotási és eljárásjogi rendelkezések pedig bekerültek a magyar jogrendszerbe.

A szöveg végén az egyezmény elutasításának politikai indokai is szerepeltek:

A kormány továbbra sem támogatja az Isztambuli egyezmény ratifikációját, mert annak egyes rendelkezései szöges ellentétben állnak a migrációs politikánkkal, továbbá nem kívánjuk nemzeti jogunk részévé tenni sem a társadalmi nem fogalmát, sem az egyezmény gender-ideológiáját.”

A képernyőfotón látható

„Közzétette: Péter Magyar”

megjelölés arra utal, hogy a bejegyzést Magyar Péter publikálta akkori felesége hivatalos oldalán, tehát Varga Judit most éppen ezt a korábbi közreműködését állította szembe a miniszterelnök jelenlegi politikájával.