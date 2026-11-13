Csúnya öngól: Varga Judit ismét szembesítette Magyar Pétert korábbi álláspontjával

Varga Judit ismét megszólalt Magyar Péter egyik Facebook-bejegyzése alatt, miután a miniszterelnök csütörtökön bejelentette az isztambuli egyezmény ratifikálását. A volt igazságügyi miniszter egy 2020. január 30-i bejegyzés képernyőfotójával reagált, amelyen jól látható, hogy az eredeti posztot Magyar Péter tette közzé Varga Judit nevében.
A hozzászóláshoz mindössze ennyit fűzött:
Ha kell, a többit is be tudom másolni…”
Magyar Péter korábban még az isztambuli egyezmény ellen érvelt
A Varga Judit által megosztott képernyőfotón egy olyan bejegyzés szerepel, amelyben a magyar kormány az isztambuli egyezmény ratifikációjának elutasítását indokolta. A poszt azzal kezdődött, hogy a kabinet határozottan kiáll a nők védelme mellett, ugyanakkor elutasítja az illegális migrációt és a genderideológiát.
A bejegyzés szerint Magyarország már az egyezmény hatálybalépése előtt büntető törvénykönyvi tényállássá tette a kapcsolati erőszakot, az egyezmény által megkövetelt jogalkotási és eljárásjogi rendelkezések pedig bekerültek a magyar jogrendszerbe.
A szöveg végén az egyezmény elutasításának politikai indokai is szerepeltek:
A kormány továbbra sem támogatja az Isztambuli egyezmény ratifikációját, mert annak egyes rendelkezései szöges ellentétben állnak a migrációs politikánkkal, továbbá nem kívánjuk nemzeti jogunk részévé tenni sem a társadalmi nem fogalmát, sem az egyezmény gender-ideológiáját.”
A képernyőfotón látható
„Közzétette: Péter Magyar”
megjelölés arra utal, hogy a bejegyzést Magyar Péter publikálta akkori felesége hivatalos oldalán, tehát Varga Judit most éppen ezt a korábbi közreműködését állította szembe a miniszterelnök jelenlegi politikájával.
Napok óta tart a nyilvános üzengetés Varga Judit és Magyar Péter között
Az újabb hozzászólás előzménye Varga Judit szerdai parlamenti meghallgatása volt. Amint arról lapunk is beszámolt, a volt igazságügyi miniszter a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság előtt súlyos állításokat fogalmazott meg korábbi házasságáról.
Egyebek mellett azt állította, hogy Magyar Péter másfél éven keresztül egy titokban készített hangfelvétellel zsarolta, és feljelentéssel, illetve börtönnel fenyegette.
A meghallgatást követően Magyar Péter a Facebookon azt írta, nem haragszik volt feleségére, hálás a közös múltjukért és három gyermekükért. A tartásdíj kérdésében ugyanakkor vita alakult ki közöttük. A miniszterelnök azt állította, hogy a közös gyermekfelügyelet ellenére havi 600 ezer forintot fizet Varga Juditnak. A volt miniszter erre Magyar Péter korábban többször használt fordulatával reagált:
Nem hinném…”
Magyar Péter ezt követően két átutalási bizonylatot tett közzé, amelyek májusi és júniusi utalásokat mutattak. Varga Judit azonban a júliusi, augusztusi, szeptemberi és októberi bizonylatokat is kérte, amiket a miniszterelnök nem mutatott be.
A csütörtöki kormányzati bejelentés újabb vitát váltott ki.
Magyar Péter a nők elleni erőszak visszaszorítását célzó intézkedések között az Isztambuli egyezmény ratifikálását is kezdeményezte, amit a KDNP élesen bírált. A kereszténydemokraták szerint a bejelentés figyelemelterelés volt Varga Judit meghallgatása után
Varga Judit mostani kommentje újabb kérdést vet fel Magyar Péter korábbi és jelenlegi politikai álláspontjának viszonyáról. A volt igazságügyi miniszter pedig a hozzászólása alapján további régi bejegyzések nyilvánosságra hozatalának lehetőségét is fenntartotta.