Kicsúszott Magyar Péter kezéből az irányítás a Varga Judittal folytatott vitában?

Török Gábor figyelmét sem kerülte el Varga Judit és Magyar Péter szerda esti kommentcsatája, aki közösségi oldalán egy kérdéssel mutatott rá a kialakult helyzet abszurditására. „Mostantól már ilyen lesz a politika, vagy ez csak egy átmeneti állapot, aminek a végén majd táncolunk egy kicsit a sírokon, de aztán a politikusok ismét azzal foglalkoznak a nyilvánosságban, amit közügyeknek neveznek?” – tette fel a kérdést közösségi oldalán Török Gábor politológus.
A bejegyzéshez egy képernyőképet csatolt Magyar Péter és Varga Judit szerdai kommentcsatájáról. Ebben a miniszterelnök azt írta, hogy közös gyerekfelügyelet és heti váltott nevelés mellett nincs tartásdíj, mégis havi 600 ezer forintot fizet volt feleségének. Varga Judit erre annyit válaszolt, hogy „nem hinném…”.
Magyar Péter Török bejegyzése alatt kommentben reagált.
Pontosan tudod, hogy ez volt a céljuk. Elterelni az emberkereskedő testvérről a figyelmet. Nem kell adni a naivat
– írta a miniszterelnök Orbán Viktor letartóztatott öccsére, Orbán Áronra utalva. Itt megjegyzendő, Orbán Áron ellen nem emberkereskedelem, hanem embercsempészés gyanújával folyik eljárás. A gyanú szerint ő és társai üzletszerűen, bűnszövetségben legalább száz vietnámi állampolgárt segítettek illegálisan átjutni a határon. A bíróság szerda este rendelte el egy hónapra letartóztatásukat.
Török Gábor erre reagálva úgy vélekedett, hogy ha a miniszterelnöknek igaza van, akkor éppen ő segített a figyelem elterelésében. „Péter, ha így lenne, ha így van, ahogy írod (azaz a cél a figyelem elterelése, vagyis ide terelése volt), akkor itt bizony Te voltál igazán naiv vagy óvatlan, mert ezekkel a személyes és tisztán magánjellegű kommentekkel és a bizonylatok megosztásával lett igazán erős a történet” – válaszolta az elemző.
Magyar Pétert érzékenyen érinthette Varga Judit kommentje
A kialakult helyzet politikai jelentőségéről az Origo megkereste Dornfeld Lászlót, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjét, aki úgy látja, Magyar Pétert különösen érzékenyen érinthette a Varga Judittal folytatott nyilvános kommentcsata. Úgy véli, erre utal az is, hogy a Tisza Párt elnöke rövid időn belül Dublinban bejelentette a teljes feminista törvénycsomagot.
Olyan ponton érte őt a támadás, amely egyébként is érzékeny számára, hiszen a nőkhöz való viszonya már korábban is problémás terület volt
– mutatott rá.
Ráadásul Magyar Péter saját követői között is egyre erőteljesebbek azok a feminista hangok, amelyek kritikusak vele szemben, így a helyzet a saját táborát is megoszthatja.
Kicsúszott a keze közül az irányítás
Dornfeld a miniszterelnök figyelemelterelésre vonatkozó felvetését ugyanakkor erőltetett gondolatmenetnek nevezte. Véleménye szerint inkább arról van szó, hogy a Fidesz egyszerűen nem azokkal a témákkal foglalkozik, amelyekkel Magyar Péter a figyelmet próbálja elterelni. Magyar Pétert valójában az zavarhatja, hogy hiába próbálkozik, nem tudja tartósan elvonni a figyelmet a saját problémáiról és nehézségeiről.
„Ráadásul én a mostani esetben nem láttam tudatos politikai kommunikációs stratégiát Varga Judit részéről. Egy mélyen sértett embert és nőt láttam, akiből a személyes sérelme is előtört a meghallgatás alatt”
– mutatott rá.
A szakértő ugyanakkor részben jogosnak nevezte azt a felvetést, hogy a történtek magánügynek tekinthetők. Emlékeztetett azonban, hogy Magyar Péter teljes politikai karrierjének alapját a Varga Judittal folytatott, titokban rögzített beszélgetés adta. – Ebből a szempontból utólag azt mondani, hogy mindez csupán magánügy, meglehetősen furcsa, hiszen gyakorlatilag az egész országot bevonta ebbe a történetbe – jegyezte meg.