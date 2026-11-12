Kicsúszott Magyar Péter kezéből az irányítás a Varga Judittal folytatott vitában?

Török Gábor figyelmét sem kerülte el Varga Judit és Magyar Péter szerda esti kommentcsatája, aki közösségi oldalán egy kérdéssel mutatott rá a kialakult helyzet abszurditására. „Mostantól már ilyen lesz a politika, vagy ez csak egy átmeneti állapot, aminek a végén majd táncolunk egy kicsit a sírokon, de aztán a politikusok ismét azzal foglalkoznak a nyilvánosságban, amit közügyeknek neveznek?” – tette fel a kérdést közösségi oldalán Török Gábor politológus.

A bejegyzéshez egy képernyőképet csatolt Magyar Péter és Varga Judit szerdai kommentcsatájáról. Ebben a miniszterelnök azt írta, hogy közös gyerekfelügyelet és heti váltott nevelés mellett nincs tartásdíj, mégis havi 600 ezer forintot fizet volt feleségének. Varga Judit erre annyit válaszolt, hogy „nem hinném…”.

Magyar Péter Török bejegyzése alatt kommentben reagált.

Pontosan tudod, hogy ez volt a céljuk. Elterelni az emberkereskedő testvérről a figyelmet. Nem kell adni a naivat

– írta a miniszterelnök Orbán Viktor letartóztatott öccsére, Orbán Áronra utalva. Itt megjegyzendő, Orbán Áron ellen nem emberkereskedelem, hanem embercsempészés gyanújával folyik eljárás. A gyanú szerint ő és társai üzletszerűen, bűnszövetségben legalább száz vietnámi állampolgárt segítettek illegálisan átjutni a határon. A bíróság szerda este rendelte el egy hónapra letartóztatásukat.

Forrás: Képernyőkép/Facebook

Török Gábor erre reagálva úgy vélekedett, hogy ha a miniszterelnöknek igaza van, akkor éppen ő segített a figyelem elterelésében. „Péter, ha így lenne, ha így van, ahogy írod (azaz a cél a figyelem elterelése, vagyis ide terelése volt), akkor itt bizony Te voltál igazán naiv vagy óvatlan, mert ezekkel a személyes és tisztán magánjellegű kommentekkel és a bizonylatok megosztásával lett igazán erős a történet” – válaszolta az elemző.

Magyar Pétert érzékenyen érinthette Varga Judit kommentje

A kialakult helyzet politikai jelentőségéről az Origo megkereste Dornfeld Lászlót, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjét, aki úgy látja, Magyar Pétert különösen érzékenyen érinthette a Varga Judittal folytatott nyilvános kommentcsata. Úgy véli, erre utal az is, hogy a Tisza Párt elnöke rövid időn belül Dublinban bejelentette a teljes feminista törvénycsomagot.

Olyan ponton érte őt a támadás, amely egyébként is érzékeny számára, hiszen a nőkhöz való viszonya már korábban is problémás terület volt

– mutatott rá.