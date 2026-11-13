„És egy KO így a nap végén” – Varga Judit kétszavas kommentjére Takács Péter is reagált

A Magyar Nemzet beszámolója szerint Varga Judit két szóval reagált Magyar Péter Facebook-bejegyzésére. A miniszterelnök azt állította, hogy a közös gyermekfelügyelet miatt nem köteles tartásdíjat fizetni, ennek ellenére havi 600 ezer forintot utal volt feleségének. Varga Judit ehhez írta oda: „Nem hinném...”

Varga Judit két szóval reagált Magyar Péter gyerektartásos posztjára. Fotó: Kurucz Árpád

A komment kevesebb mint egy óra alatt több mint ezer kedvelést kapott. Takács Péter korábbi egészségügyi államtitkár is megosztotta a bejegyzést, amelyhez azt írta: „És egy KO így a nap végén.”

Varga Judit Magyar Péter korábbi fordulatát használta

A „Nem hinném...” megjegyzéssel korábban Magyar Péter is többször reagált nyilvános ügyekre. Augusztusban a közmédia egyik személyzeti döntésével, október végén pedig a 2027-es költségvetésről megjelent cikkel kapcsolatban használta ugyanezt a fordulatot.

A szóváltást Varga Judit parlamenti meghallgatása előzte meg. A volt igazságügyi miniszter ott azt állította, hogy Magyar Péter a válásuk idején egy titokban készített hangfelvétellel, büntetőfeljelentéssel és börtönnel fenyegette közel másfél éven keresztül.

Magyar Péter a meghallgatás után közzétett bejegyzésében azt írta, hogy nem haragszik volt feleségére, és igyekszik kapcsolatuk szép emlékeire összpontosítani. A Magyar Nemzet ismertetése szerint ebben a Facebook-posztban nem tért ki részletesen Varga Judit kijelentéseire.