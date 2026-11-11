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Magyar Péter megszólalt Varga Judit meghallgatása után, áldozati pózba vágta magát

Magyar Péter

Magyar Péter megszólalt Varga Judit meghallgatása után, áldozati pózba vágta magát

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Facebook-bejegyzésben reagált Magyar Péter volt felesége parlamenti meghallgatására, amelyen a korábbi igazságügyi miniszter több súlyos állítást is megfogalmazott vele kapcsolatban. Varga Judit arról beszélt, hogy volt férje több mint egy éven keresztül zsarolta egy titokban készített hangfelvétellel, a Tisza Párt elnöke azonban most azt üzente, hogy nem haragszik.
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Magyar Pétervarga juditmeghallgatás

Megszólalt Magyar Péter, miután Varga Judit a végrehajtási visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság szerdai ülésén részletesen beszélt egykori házasságukról és a titokban készített hangfelvétel körülményeiről. A kormányfő a Facebook-oldalán közzétett rövid bejegyzésében személyesnek és méltatlannak nevezte a volt felesége által elmondottakat, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem neheztel rá.

Magyar Péter Facebook-bejegyzésben reagált volt felesége, Varga Judit parlamenti meghallgatására (Fotó: Hatlaczki Balazs)
Magyar Péter Facebook-bejegyzésben reagált volt felesége, Varga Judit parlamenti meghallgatására (Fotó: Hatlaczki Balazs)

Így reagált Magyar Péter Varga Judit kijelentéseire

Magyar Péter azt írta:

A ma elhangzott személyes és méltatlan állítások kapcsán megismétlem, hogy nem haragszom. Hálás vagyok a múltért és a három gyermekünkért. Most is és a jövőben is igyekszem csak a szépre emlékezni.”

A miniszterelnök bejegyzésében nem tért ki részletesen a volt felesége által megfogalmazott konkrét állításokra.

Ahogyan az Origo korábban beszámolt róla, Varga Judit a parlamenti meghallgatáson arról beszélt, hogy Magyar Péter rendszeresen gúnyolta, lenézte és kinevette őt, amiért miniszterként nem volt hajlandó a hatalmát személyes célokra felhasználni. A volt igazságügyi miniszter azt is állította, hogy Magyar Péter a 2023 januárjában titokban készített hangfelvételt a válásuk során zsarolásra használta, majd csak 2024 márciusában hozta nyilvánosságra. Varga szerint volt férje politikai előnyt remélt a felvétel közzétételétől.

Magyar Péter reakciójában nem cáfolta külön a zsarolásra vonatkozó kijelentéseket.

 

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